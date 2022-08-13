Вжух и полетели: 10 динамичных кадров с открытия скейт-парка в Новосибирске
До этого он работал на Михайловской набережной
Сегодня днем, 13 августа, в Заельцовском парке открылся скейт-парк. Там же прошел фестиваль экстремальных видов спорта. Опытные спортсмены по кикскутерингу, роллерблейдингу, велоспорту BMX, скейтбордингу показали свое мастерство. Давайте посмотрим, как это было.
Посмотрите, как прошло открытие парка в нашем небольшом видео.
Кроме открытия скейт-парка новосибирцев на этих выходных ждет много интересных событий. Здесь мы публиковали афишу мероприятий.