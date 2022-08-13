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Фоторепортаж

Вжух и полетели: 10 динамичных кадров с открытия скейт-парка в Новосибирске

До этого он работал на Михайловской набережной

Открытия парка ждали почти 3 года

Открытия парка ждали почти 3 года

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Сегодня днем, 13 августа, в Заельцовском парке открылся скейт-парк. Там же прошел фестиваль экстремальных видов спорта. Опытные спортсмены по кикскутерингу, роллерблейдингу, велоспорту BMX, скейтбордингу показали свое мастерство. Давайте посмотрим, как это было.

До 2019 года скейт-парк функционировал на Михайловской набережной, но из-за реконструкции парка «Городское начало» его переместили

До 2019 года скейт-парк функционировал на Михайловской набережной, но из-за реконструкции парка «Городское начало» его переместили

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Обновленный скейт-парк состоит из шести фигур

Обновленный скейт-парк состоит из шести фигур

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В мэрии уточнили, что фигуры подходят для тренировок профессионалов и начинающих спортсменов

В мэрии уточнили, что фигуры подходят для тренировок профессионалов и начинающих спортсменов

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Гости фестиваля могли пройти мастер-классы по кикскутерингу и воркауту

Гости фестиваля могли пройти мастер-классы по кикскутерингу и воркауту

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Вход на фестиваль свободный. Принять участие в мастер-классах смогут все желающие, но необходим самокат. Регистрация для участников соревнований начнется в 13.30.

Вход на фестиваль свободный. Принять участие в мастер-классах смогут все желающие, но необходим самокат. Регистрация для участников соревнований начнется в 13.30.

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Вход на фестиваль был свободным. Единственное условия для участия - свой самокат

Вход на фестиваль был свободным. Единственное условия для участия - свой самокат

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Кроме самоката участники катались на скейтах

Кроме самоката участники катались на скейтах

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И BMX-велосипедах

И BMX-велосипедах

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Посмотрите, как прошло открытие парка в нашем небольшом видео.

Кроме открытия скейт-парка новосибирцев на этих выходных ждет много интересных событий. Здесь мы публиковали афишу мероприятий.

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