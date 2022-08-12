Поглядывайте по сторонам на пляже: легендарный хоррор, новый скейт-парк и граффити на высотке — афиша событий на выходные
Подборка культурных событий от внештатного обозревателя НГС
Короткое сибирское лето выходит на финишную прямую, но мы предлагаем пока не думать о желтых листьях, а наслаждаться солнцем и ходить на интересные мероприятия. Открытие скейт-парка, уличный фестиваль и закулисье НОВАТа — афиша на выходные и анонс мероприятий, на которые еще точно есть места, представляет автор телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидия Маркова.
11 августа в Художественном музее открылась выставка «Новосибирск фотографический» арт-проекта Art on Billboard Museum. Фотографии, которые составили экспозицию, вы могли видеть на digital-экранах в городе. На выставке в музее представлены работы известных новосибирских фотографов — членов Новосибирского отделения Союза фотохудожников: Владимира Дубровского, Евгения Иванова, Андрея Лашкова, Эдуарда Левена. А также работы финалистов конкурса «Новые имена». В прошлом году был аналогичный проект с художниками.
Где: Новосибирский художественный музей, вход с ул. Свердлова, 10.
Цена билета: от 150 (дети) до 400 рублей.
13 августа в Заельцовском парке пройдёт Фестиваль экстремальных видов спорта и открытие скейт-парка. Кикскутеринг, роллерблейдинг, велоспорт BMX и скейтбординг — стоит прийти, чтобы хотя бы начать разбираться в этих терминах. Вы можете посмотреть на зрелищные трюки и даже принять участие в соревнованиях. На тематических площадках пройдут мастер-классы по самокатам и воркауту, интерактивы и розыгрыш подарков.
Новый скейт-парк состоит из шести различных фигур, на которых смогут тренироваться как профессионалы, так и начинающие спортсмены.
Где: Заельцовский парк, ул. Парковая, 88.
С 14 до 18 часов.
Вход свободный.
Фестиваль уличного искусства FROM STREET FOR EAT как возможность поближе познакомиться с уличным искусством. В рамках фестиваля художники из разных уголков России создают работы на объектах в Центральном парке. В пространстве «Арт Ель» открылась выставка «Имагология» Алексея Батиса и Дмитрия 710, а в галерее уличного искусства «100 квадратов» — выставка «SpraySetters» от граффити команды RZN. Завершится фестиваль двухдневным граффити-джемом: в субботу и воскресенье художники будут совместно расписывать стену площадью 1500 квадратных метров на Военной 9/1.
А теперь о событиях, которые будут на следующей неделе (чтобы спланировать заранее)
Уже на следующей неделе, 19 августа первым из всех театров возвращается с каникул «Первый театр». Сезон откроется комедией «Остаться нельзя уехать».
Здесь собран целый калейдоскоп узнаваемых персонажей: главный герой, который никак не может принять решение; стервозная подружка, сплавившая ему своего котика; мутный тип, отправляющий на заработки за рубеж своих соотечественников; и друг главного героя, который ездит по Европе в поисках работы. Попадая в форс-мажорные и нелепые обстоятельства, они превращают серьёзную ситуацию в комедийную.
Где: Ленина, 24.
Цена билета: 400–600 рублей.
НОВАТ значительно увеличил количество экскурсий и их тематику. Сейчас на сайте театра можно купить билеты на шесть экскурсий, в том числе: «Архитектурные стили НОВАТА», «Театральный костюм» и «Тайны закулисья».
Цена билета: 500 рублей.
19 августа Сибирский научно-исследовательский институт авиации проводит «День открытых дверей», приуроченный ко Дню авиации.
С 10:00 до 12:00 — детская программа.
С 12:00 до 13:00 — торжественная часть.
13:00 — начало экскурсии.
Возможность прикоснуться к авиации и увидеть своими глазами процесс изнутри — главный подарок, который получат все участники. В том числе вы увидите аэродинамическую трубу — прибор для получения данных о взаимодействии модели летательного аппарата или ее элементов с потоком воздуха.
Где: Ползунова, 21/1.
Необходима обязательная регистрация по телефону: 89137686786.
Признайтесь, что вы тоже замирали от ужаса во время просмотра этого легендарного фильма Стивена Спилберга? И вот они возвращаются: «Челюсти. Столкновение» — всероссийская премьера хоррор-триллера про больших белых акул. Сеанс будет 16 августа в «Формуле Кино» ТРЦ «Аура».
Группа молодых друзей, отдыхающих у живописного океана, решает без спроса покататься на паре гидроциклов. Захватывающие гонки в открытом море приводят к жесткому лобовому столкновению. Один из гидроциклов тонет, другой сломан, связи нет, а в глубоких водах скрывается хищная акула… Отправляясь на выходные на пляж, поглядывайте по сторонам.
Пока стоит по-настоящему летняя погода, но в начале следующей недели синоптики предупредили новосибирцев о похолодании.