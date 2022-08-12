СЕЙЧАС +26°С
Пробки 8/10
usd 60.62
eur 62.52
Тема дняНовосибирцев предупредили о сильном ветре и граде
Все новости
Все новости
Подробности

Поглядывайте по сторонам на пляже: легендарный хоррор, новый скейт-парк и граффити на высотке — афиша событий на выходные

Подборка культурных событий от внештатного обозревателя НГС

81
Осталось чуть больше двух недель лета

Осталось чуть больше двух недель лета

Поделиться

Короткое сибирское лето выходит на финишную прямую, но мы предлагаем пока не думать о желтых листьях, а наслаждаться солнцем и ходить на интересные мероприятия. Открытие скейт-парка, уличный фестиваль и закулисье НОВАТа — афиша на выходные и анонс мероприятий, на которые еще точно есть места, представляет автор телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидия Маркова.

Арт-проект Art on Billboard Museum посвящен художественной фотографии

Арт-проект Art on Billboard Museum посвящен художественной фотографии

Поделиться

11 августа в Художественном музее открылась выставка «Новосибирск фотографический» арт-проекта Art on Billboard Museum. Фотографии, которые составили экспозицию, вы могли видеть на digital-экранах в городе. На выставке в музее представлены работы известных новосибирских фотографов — членов Новосибирского отделения Союза фотохудожников: Владимира Дубровского, Евгения Иванова, Андрея Лашкова, Эдуарда Левена. А также работы финалистов конкурса «Новые имена». В прошлом году был аналогичный проект с художниками.

Где: Новосибирский художественный музей, вход с ул. Свердлова, 10.
Цена билета: от 150 (дети) до 400 рублей.

В этом году Заельцовский парк открыли после реставрации

В этом году Заельцовский парк открыли после реставрации

Поделиться

13 августа в Заельцовском парке пройдёт Фестиваль экстремальных видов спорта и открытие скейт-парка. Кикскутеринг, роллерблейдинг, велоспорт BMX и скейтбординг — стоит прийти, чтобы хотя бы начать разбираться в этих терминах. Вы можете посмотреть на зрелищные трюки и даже принять участие в соревнованиях. На тематических площадках пройдут мастер-классы по самокатам и воркауту, интерактивы и розыгрыш подарков.

Новый скейт-парк состоит из шести различных фигур, на которых смогут тренироваться как профессионалы, так и начинающие спортсмены.


Где: Заельцовский парк, ул. Парковая, 88.
С 14 до 18 часов.
Вход свободный.

Центральный парк станет одной из площадок фестиваля уличного искусства

Центральный парк станет одной из площадок фестиваля уличного искусства

Поделиться

Фестиваль уличного искусства FROM STREET FOR EAT как возможность поближе познакомиться с уличным искусством. В рамках фестиваля художники из разных уголков России создают работы на объектах в Центральном парке. В пространстве «Арт Ель» открылась выставка «Имагология» Алексея Батиса и Дмитрия 710, а в галерее уличного искусства «100 квадратов» — выставка «SpraySetters» от граффити команды RZN. Завершится фестиваль двухдневным граффити-джемом: в субботу и воскресенье художники будут совместно расписывать стену площадью 1500 квадратных метров на Военной 9/1.

А теперь о событиях, которые будут на следующей неделе (чтобы спланировать заранее)

Уже на следующей неделе, 19 августа первым из всех театров возвращается с каникул «Первый театр». Сезон откроется комедией «Остаться нельзя уехать».

Первый театр открывает сезон уже в августе

Первый театр открывает сезон уже в августе

Поделиться

Здесь собран целый калейдоскоп узнаваемых персонажей: главный герой, который никак не может принять решение; стервозная подружка, сплавившая ему своего котика; мутный тип, отправляющий на заработки за рубеж своих соотечественников; и друг главного героя, который ездит по Европе в поисках работы. Попадая в форс-мажорные и нелепые обстоятельства, они превращают серьёзную ситуацию в комедийную.

Где: Ленина, 24.

Цена билета: 400–600 рублей.


НОВАТ значительно увеличил количество экскурсий и их тематику. Сейчас на сайте театра можно купить билеты на шесть экскурсий, в том числе: «Архитектурные стили НОВАТА», «Театральный костюм» и «Тайны закулисья».

Цена билета: 500 рублей.

СибНИА покажет аэродинамическую трубу

СибНИА покажет аэродинамическую трубу

Поделиться

19 августа Сибирский научно-исследовательский институт авиации проводит «День открытых дверей», приуроченный ко Дню авиации.

С 10:00 до 12:00 — детская программа.

С 12:00 до 13:00 — торжественная часть.

13:00 — начало экскурсии.

Возможность прикоснуться к авиации и увидеть своими глазами процесс изнутри — главный подарок, который получат все участники. В том числе вы увидите аэродинамическую трубу — прибор для получения данных о взаимодействии модели летательного аппарата или ее элементов с потоком воздуха.

Где: Ползунова, 21/1.

Необходима обязательная регистрация по телефону: 89137686786.

Премьера хоррора про белых акул состоится в Ауре

Премьера хоррора про белых акул состоится в Ауре

Поделиться

Признайтесь, что вы тоже замирали от ужаса во время просмотра этого легендарного фильма Стивена Спилберга? И вот они возвращаются: «Челюсти. Столкновение» — всероссийская премьера хоррор-триллера про больших белых акул. Сеанс будет 16 августа в «Формуле Кино» ТРЦ «Аура».

Группа молодых друзей, отдыхающих у живописного океана, решает без спроса покататься на паре гидроциклов. Захватывающие гонки в открытом море приводят к жесткому лобовому столкновению. Один из гидроциклов тонет, другой сломан, связи нет, а в глубоких водах скрывается хищная акула… Отправляясь на выходные на пляж, поглядывайте по сторонам.

Пока стоит по-настоящему летняя погода, но в начале следующей недели синоптики предупредили новосибирцев о похолодании.

По теме

РазвлеченияГраффитиКино в НовосибирскеАфиша в Новосибирске
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2