Похолодает до +4 градусов: синоптики предупредили о понижении температуры в Новосибирске
Его стоит ждать на следующей неделе
Синоптики предупредили новосибирцев о похолодании. Холодные воздушные массы накроют регион уже к этим выходным.
— В начале недели температурный фон будет пониженным, ночные температуры —
13 августа, в субботу, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер ночью северо-восточный, силой
В воскресенье, 14 августа, в Новосибирске ожидается прохождение холодного фронта, который принесет кратковременные дожди и грозы. Направление ветра изменится на северо-западное, ночью сила составит
15 августа ночью местами вероятен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный силой
На прошлой неделе Новосибирск заволокло серой дымкой. НГС показывал в фоторепортаже, как из-за нее изменился город.