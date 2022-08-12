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Похолодает до +4 градусов: синоптики предупредили о понижении температуры в Новосибирске

Его стоит ждать на следующей неделе

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Погода в Новосибирске будет дождливой и ветреной

Погода в Новосибирске будет дождливой и ветреной

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Синоптики предупредили новосибирцев о похолодании. Холодные воздушные массы накроют регион уже к этим выходным.

— В начале недели температурный фон будет пониженным, ночные температуры — +4… +10 градусов, дневные — +16… +22 градуса. На нашу территорию поступает более прохладная воздушная масса, выстраиваются северо-западные температурные потоки. Из Норильска и Салехарда воздух будет поступать, более низкие температуры спускаются на наши широты, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

13 августа, в субботу, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер ночью северо-восточный, силой 3–8 м/с, днем — западный, 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с, при грозах шквал до 20 м/с. Температура ночью составит +13… +15 градусов, днем +25… +27 градусов.

В воскресенье, 14 августа, в Новосибирске ожидается прохождение холодного фронта, который принесет кратковременные дожди и грозы. Направление ветра изменится на северо-западное, ночью сила составит 4–9 м/с с усилением до 14 м/с, днем 7–12 м/с с порывами до 17 м/с, при грозах до 20 м/с. Температура ночью будет держаться на уровне +13… +15 градусов, днем — +21… +23 градуса.

15 августа ночью местами вероятен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный силой 6–11 м/с, ночью с порывами до 16 м/с, днем — 4–9 м/с. Температура ночью опустится до +10… +12 градусов, днем до +19… +21 градуса.

На прошлой неделе Новосибирск заволокло серой дымкой. НГС показывал в фоторепортаже, как из-за нее изменился город.

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