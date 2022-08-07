По-настоящему серый город: 10 фотографий задымленного Новосибирска
Дымка стоит над городом второй день
В Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха. Сегодня с полуночи до 04:00 сервис Airvoice зафиксировал 8 баллов загрязнения воздуха из 10 возможных. На данный момент показатель загрязнения — 7 баллов. Город заволокло дымкой, через которую сложно разглядеть дома, как выглядит Новосибирск во время смога — смотрите в материале.
Ухудшение воздуха может быть связано с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе. В Югре введен режим ЧС — второй раз за несколько недель. На территории округа бушуют 58 лесных пожаров.