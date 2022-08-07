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По-настоящему серый город: 10 фотографий задымленного Новосибирска

Дымка стоит над городом второй день

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Ночью показатель ухудшения качества воздуха поднялся до 8 баллов

Ночью показатель ухудшения качества воздуха поднялся до 8 баллов

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В Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха. Сегодня с полуночи до 04:00 сервис Airvoice зафиксировал 8 баллов загрязнения воздуха из 10 возможных. На данный момент показатель загрязнения — 7 баллов. Город заволокло дымкой, через которую сложно разглядеть дома, как выглядит Новосибирск во время смога — смотрите в материале.

Резкое ухудшение качества воздуха начали фиксировать 6 августа

Резкое ухудшение качества воздуха начали фиксировать 6 августа

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С одного берега города трудно разглядеть другой

С одного берега города трудно разглядеть другой

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«Ожидается ухудшение качества воздуха», — сообщает сервис Airvoice

«Ожидается ухудшение качества воздуха», — сообщает сервис Airvoice

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Некоторых новосибирцев не смущает плохой воздух, они отдыхают около воды

Некоторых новосибирцев не смущает плохой воздух, они отдыхают около воды

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Также на сайте по отслеживанию качества воздуха в реальном времени указано, что при возможности лучше остаться дома и закрыть окна

Также на сайте по отслеживанию качества воздуха в реальном времени указано, что при возможности лучше остаться дома и закрыть окна

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Высотки едва проглядываются сквозь пелену

Высотки едва проглядываются сквозь пелену

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Новосибирск стал по-настоящему серым городом, когда появилась дымка

Новосибирск стал по-настоящему серым городом, когда появилась дымка

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Ухудшение качества воздуха можно наблюдать в Томске и Искитиме, по данным сервиса Airvoice, загрязнение воздуха в городах — 7 баллов. Некоторые жители отмечают запах гари на улице

Ухудшение качества воздуха можно наблюдать в Томске и Искитиме, по данным сервиса Airvoice, загрязнение воздуха в городах — 7 баллов. Некоторые жители отмечают запах гари на улице

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Начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова ранее сообщала, что ветер все выходные будет северо-восточный <nobr>3–8 м/с</nobr>

Начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова ранее сообщала, что ветер все выходные будет северо-восточный 3–8 м/с

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Ухудшение воздуха может быть связано с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе. В Югре введен режим ЧС — второй раз за несколько недель. На территории округа бушуют 58 лесных пожаров.

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