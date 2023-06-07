Сибирячка заявила, что ее пугает капитальный ремонт подъезда: ролик, в котором жительница дома пробегает по упавшим камням

В Новосибирске капремонт подъезда на улице Промышленной, 1а обернулся конфликтом: жителей пугают его последствия: вокруг дома сейчас разбросан строительный мусор. Одна из жительниц заявила, что под вопросом безопасность. НГС поговорил с переживающей сибирячкой и уточнил у подрядчика, как проводится ремонт.
Как сообщила местная жительница и читательница НГС Елена, рабочие ведут себя неаккуратно.
— Буквально 6 июня строитель стали сбрасывать мусор с пятого этажа мешками и ведрами. Чуть не пострадали несколько жильцов. Из подъезда невозможно выйти, не получив удар камнем по голове, — заявляет Елена.
Корреспондент НГС обратился в подрядную организацию, за комментарием по ситуации.
— У нас идет капитальный ремонт фасада, мы производим работы по демонтажу старого штукатурного слоя. По всем строительным лесам у нас натянута защитная сетка, для того, чтобы не перегораживать проезды и люди могли спокойно проходить. Во время демонтажных работ у нас всегда внизу стоят рабочие, которые следят за тем чтобы люди, входящие и выходящие из подъезда, не попали под летящую штукатурку. Все необходимые меры для защиты людей и их имущества мы приняли, — пояснил начальнику по ТО подрядной организации ООО «Мастер-Дом-Сервис» Денис Сарычев.
Также, по словам жительницы дома Елены, во время ремонта фасада строители испортили окна многим жильцам.
— Активный ремонт фасада дома начался в первых числах мая. У нас жалуются все соседи на то, что исцарапали и испортили новые пластиковые окна. Вообще они были обязаны заклеить стёкла пленкой всем жильцам, но по итогу окна заклеили лишь в некоторых квартирах, — отметила сибирячка.
По словам подрядчика, момент с окнами уже урегулировали с жильцами.
— Окна все заклеены защитной пленкой. Конечно, у нас были моменты, когда кому-то повредили имущество, но уже сейчас все эти моменты решены, предоставлены необходимые документы, и людям будем менять стеклопакеты, если мы их разбили, — пояснил начальник по ТО.
Ранее во время ремонта в подъезде этого же дома на Промышленной, 1а электромонтер ЖЭУ