Сибирячка заявила, что ее пугает капитальный ремонт подъезда: ролик, в котором жительница дома пробегает по упавшим камням

— Окна все заклеены защитной пленкой. Конечно, у нас были моменты, когда кому-то повредили имущество, но уже сейчас все эти моменты решены, предоставлены необходимые документы, и людям будем менять стеклопакеты, если мы их разбили, — пояснил начальник по ТО.

