В детский городок супермодели Водяновой в Новосибирске вложили миллионы, но мы не можем публиковать его фото без прикрас

В Новосибирске места для прогулок и хорошие детские площадки — на вес золота, поэтому потерю одного из них сразу заметят. Один из самых известных уличных городков находится на Северо-Чемском жилмассиве — его до сих пор называют «Корабликом»; история площадки началась с красивой презентации с участием известной во всём мире модели Натальи Водяновой.



Недавно жители района прислали фотографии городка, который, по их наблюдениям, превратился в злачное место — вечером здесь собираются маргиналы, а вандалы расписывают горки неприличными надписями.