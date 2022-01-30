В детский городок супермодели Водяновой в Новосибирске вложили миллионы, но мы не можем публиковать его фото без прикрас

Детский городок на Северо-Чемском открыли в 2008 году по инициативе благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Тогда для города это было настоящим событием — на презентацию приехала известная топ-модель Наталья Водянова. Через десять лет формально срок эксплуатации полюбившегося всем городка «Кораблик» закончился, горки закрыли, и новосибирская мэрия начала думать про новый комплекс. Два года назад поставили новый городок с охраной. А на днях жители Северо-Чемского прислали в редакцию печальные фотографии: за площадкой никто не смотрит, туда приходят местные алкаши и наркоманы, а горки исписали неприличными надписями, которые не хочется показывать детям. Выяснилось, что у площадки теперь тот же статус, что и у любых горок рядом с домом, соответственно, те же риски. Как сейчас выглядит один из самых популярных уличных городков Новосибирска — в репортаже НГС.
В Новосибирске места для прогулок и хорошие детские площадки — на вес золота, поэтому потерю одного из них сразу заметят. Один из самых известных уличных городков находится на Северо-Чемском жилмассиве — его до сих пор называют «Корабликом»; история площадки началась с красивой презентации с участием известной во всём мире модели Натальи Водяновой.
Недавно жители района прислали фотографии городка, который, по их наблюдениям, превратился в злачное место — вечером здесь собираются маргиналы, а вандалы расписывают горки неприличными надписями.
— Не знаю, что произошло в последнее время, но площадка просто превратилась в самый настоящий притон для антисоциальных элементов! — написала в редакцию жительница района Наталья Степанова. — Всё изгадили, исписали матерными надписями. Каждый день видим там пустые банки и бутылки около лавочек. Разбросано битое стекло, все аттракционы в испражнениях. А там гуляют дети маленькие, и они всё это наблюдают.
По ее словам, раньше на площадке был сторож, который «гонял этих вредителей», сейчас его убрали. Жители стоящих рядом многоэтажек думают, что к лету будет еще хуже — разломают горки и всё растащат.
Как выглядит площадка
Издалека площадка выглядит ярко, интересно, для детей это по-прежнему притягательное место, потому что горки и аттракционы на месте и всё работает. К тому же зимой, когда лежит снег, кажется не так грязно.
Трудно не заметить лишь фаллические рисунки и нецензурные надписи. Посетители площадки говорят, что не хотят с ними знакомить детсадовцев и младших школьников, а детей в этом возрасте как раз сильно тянет на яркие горки и лесенки. Тем более, читающим детям приходится что-то объяснять.
Вокруг городка по-прежнему есть забор, но в будке, где раньше сидел сторож, никого не видно, а на стене написано: «Не входить, п…» — и нарисован фаллос.
В будни вряд ли здесь будут какие-то маргиналы, а вот вечером открытая площадка с целыми пока лавочками — наверняка удобное место для взрослых посиделок, особенно летом. Тем более здесь не просто лавочки, а укромные уголки, где можно скрыться от лишних глаз.
История площадки
Детский парк на Северо-Чемском открыли в 2008 году. Парк построили по инициативе фонда «Обнаженные сердца» топ-модели Натальи Водяновой. Свой фонд для помощи детям она создала под впечатлением от трагедии в Беслане.
«Кораблик» на Северо-Чемском, пожалуй, был тогда единственной площадкой такого уровня в городе: несколько зон для детей разного возраста, в середине — огромный яркий корабль, на земле специальное противоударное покрытие.
Мэрия предоставила землю под строительство и дала денег на благоустройство сквера — там сделали пешеходные дорожки, посадили деревья, поставили фонари. Городок обошелся в 16 миллионов рублей, 7 из них заплатил фонд помощи детям «Обнаженные сердца». Наталья Водянова приехала в Новосибирск на открытие, в интервью НГС топ-модель говорила, что игровая площадка — это ежедневная терапия для ребенка, там он отвлекается от своих проблем. Спонсором площадки был близкий друг Натальи Водяновой, владелец крупной сети одежды Джейми Хагвинс, который думал купить на эти деньги Ferrari, но в итоге потратил на благое дело.
Бывший на тот момент мэром Владимир Городецкий сказал, что все расходы по содержанию и круглосуточной охране городка мэрия берет на себя. Кстати, это была не единственная площадка, которую открыл фонд Водяновой. В 2013 году появился «Кремль» на Затулинке.
Через десять лет, в апреле 2018 года, «Кораблик» закрыли, и горожане даже думали, что на этом всё, детям больше ничего не светит. Потом выяснилось, что доступ к площадке ограничили по требованию прокуратуры, потому что вышел
Вообще рядом с «Корабликом», за забором площадки, стояли качели намного старше, но до них никому не было дела. Сам городок был на балансе муниципального учреждения «Центр молодежный». Тогда в руководстве развеяли опасения жителей и сказали, что скоро будет новый городок «Лагуна» за 2 миллиона рублей. Хотя местные жители не верили, что будет что-то другое, и настаивали на том, что прежний был в нормальном состоянии. Даже писали письма в фонд «Обнаженные сердца».
Но «Обнаженные сердца» говорили, что ремонт городка они делали в 2014 году — заменили колпак на столб, качели с резиновым сиденьем, канат с перекладиной, пять сегментов горки, 26 брусьев. И больше ни на что повлиять не могут.
В итоге несколько месяцев дети могли смотреть на горки только через железные прутья. Через месяц после закрытия комплекс начали демонтировать, а к концу лета на площадке поставили новые качели и горки. Правда, до «Кораблика» этим развлечениям было далеко — примерно такие же комплексы ставили в крупных дворах Новосибирска.
На «Лагуну» из городского бюджета потратили 2 миллиона рублей, включая 500 тысяч из областного бюджета. Спонсоры оплатили 14 качелей, 20 скамеек, 15 урн и бесшовное резиновое покрытие.
Весной 2019 года в мэрии сообщили, что на площадке сделают комплекс «Бригантина» за 3,5 миллиона рублей из городского бюджета. В конце лета здесь действительно поставили новый городок, который чем-то напоминает первый «Кораблик»: двухмачтовый корабль, со второй «палубы» спускаются горки, попасть наверх можно по лестницам или специальным зонам для лазанья. По данным мэрии, в итоге на него потратили 2,5 миллиона рублей из городского бюджета.
Кто следит за детской площадкой
Когда-то площадка была на балансе МБУ «Центр молодежный», который охранял территорию. 26 января корреспонденту НГС ответили, что год назад ее забрали.
По словам начальника Департамента культуры мэрии Новосибирска Анны Терешковой, сейчас эта площадка в ведомстве управления благоустройства общественных пространств. Что касается охраны, теперь ее нет, потому что у городка статус обычной площадки на территории города.
— Ее не должны охранять. Потому что это такая же площадка, которая находится во всех придомовых территориях. Например, в Нарымском такая площадка — в середине сквера. То есть отдельно у площадки охраны нет, — пояснила начальник департамента.
Невзирая на всю проблематику детских городских площадок, зимой внимание горожан больше приковано к снежным горкам, которые теперь можно строить только по определенным стандартам. При этом построенные не по правилам зимние аттракционы сносят на глазах у детей, которым пока больше негде кататься. Введение новых стандартов объясняют тем, что нужно обезопасить детей, которые получают травмы на таких горках.