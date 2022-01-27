Построенную многодетным отцом горку снесли на глазах у детей в Новосибирске

Очередную снежную горку разрушили 26 января на Высоцкого, 39/3 в Новосибирске. Это сделал трактор, приехавший очищать от снега двор, прямо на глазах у детей с санками. Как сообщил местный житель и автор горки многодетный отец Кирилл Белоусов, сейчас во дворе остались лишь огромные кучи снега.
— Ввели этот закон, что все такие горки небезопасны. Я вместе со своим другом из соседнего дома проявил инициативу и сделал горку во дворе их дома. Горка была сделана из снега, который остался от очистки парковки. Мы каждый год такое делаем. Дети всего «Восточного» катались здесь, играли. Там был один момент, что дети проезжали через дорожку и этой дорожкой пользовались два подъезда. И одна жительница этого подъезда нажаловалась, что полили льдом и ходить невозможно, — рассказал НГС Кирилл.
Построенная горка была высотой около 2 метров, Кирилл ее делал вместе с другом: залили, сделали ступеньки и желоб. По словам автора, на дорогу дети не выкатывались, направление было выбрано специально такое, чтобы дети не могли ни обо что удариться.
— Я неоднократно ходил и ремонтировал горку, всё подливали и латали. Там выбоины появлялись, мы исправляли. Дети катаются, всё нормально, все счастливы. Детей выпустили из дома, мы за ними из окон наблюдаем, — поделился Кирилл Белоусов.
Трактор приехал 26 января, чтобы почистить парковку. Кирилл вышел к водителю трактора и объяснил, что во дворе стоит горка, и попросил ее не ломать. Водитель с Кириллом согласился, но ближе к вечеру всё же снес горку.
— Я пришел к ним, поругался, а что толку, что уже сделаешь. Горку сломали, и очень печально было для детей. Они пришли с ледянками из соседних дворов. И некоторые дети даже плакали, потому что на их глазах сломали горку. Я говорю, что хотя бы поздно вечером или рано утром это делали, чтобы дети не видели. На их глазах такая горка была разломана, — жалуется местный житель.
Кирилл не смог дозвониться в управляющую компанию «УКЖХ Октябрьская».
— Понятно, что у них есть закон, но теперь мы будем настаивать, чтобы вывезли снег. Кучи несколько метров в высоту, — поделился Кирилл.
Домом Высоцкого 39/3 управляет компания «УКЖХ Октябрьская». Диспетчер управляющей компании не смогла прокомментировать снос горки, лишь записав номер телефона журналистки НГС.
ООО «УКЖХ Октябрьская» работает с 2006 года. Управляет компанией ЗАО «Мой коммунальный стандарт». 100-процентный учредитель «УКЖХ Октябрьская» — АО «Лифтремонт». АО «МКС-Новосибирск» — группа управляющих компаний Новосибирска. Как сообщается на сайте акционерного общества, в управлении — 659 домов в разных районах Новосибирска и в селе Криводановка.
Этой зимой в силу вступили новые правила ГОСТа о том, какими должны быть зимние горки. Горка не должна превышать 40 сантиметров, а за несоответствие правилам будут выписываться штрафы. После этого в Новосибирске началась война с самодельными горками. Так, накануне в городе возбудили административное дело из-за трех горок в ЖК «Тулинка» и потребовали их снести. Управляющая компания «ЖСК» снесла их, но от штрафа на 150 тысяч рублей это ее не уберегло.