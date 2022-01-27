Построенную многодетным отцом горку снесли на глазах у детей в Новосибирске

Очередную снежную горку разрушили 26 января на Высоцкого, 39/3 в Новосибирске. Это сделал трактор, приехавший очищать от снега двор, прямо на глазах у детей с санками. Как сообщил местный житель и автор горки многодетный отец Кирилл Белоусов, сейчас во дворе остались лишь огромные кучи снега.

— Ввели этот закон, что все такие горки небезопасны. Я вместе со своим другом из соседнего дома проявил инициативу и сделал горку во дворе их дома. Горка была сделана из снега, который остался от очистки парковки. Мы каждый год такое делаем. Дети всего «Восточного» катались здесь, играли. Там был один момент, что дети проезжали через дорожку и этой дорожкой пользовались два подъезда. И одна жительница этого подъезда нажаловалась, что полили льдом и ходить невозможно, — рассказал НГС Кирилл.