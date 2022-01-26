Новосибирскую УК оштрафовали на 150 тысяч из-за снежных горок, построенных жителями

Управляющую компанию «ЖСК» в Новосибирске оштрафовали на 150 тысяч рублей по административному делу из-за трех самодельных горок, которые сделали жители ЖК «Тулинка».

— Информация появилась сегодня с утра. Подписан протокол нарушения. Сегодня наш юрист ездила в Ростехнадзор, там был разбор. 150 тысяч рублей штрафа дали. Было также предписание об устранении нарушения в кратчайшие сроки, — сообщил заместитель директора УК «ЖСК» Владимир Алабугин.

Замдиректора пояснил, что местные жители сначала долго уговаривали управляющую компанию, чтобы сделать эти горки. Сначала та не позволяла, но в итоге сдалась. В начале зимы местные всё-таки воплотили свой план в жизнь.