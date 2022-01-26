Новосибирскую УК оштрафовали на 150 тысяч из-за снежных горок, построенных жителями

Управляющую компанию «ЖСК» в Новосибирске оштрафовали на 150 тысяч рублей по административному делу из-за трех самодельных горок, которые сделали жители ЖК «Тулинка».
— Информация появилась сегодня с утра. Подписан протокол нарушения. Сегодня наш юрист ездила в Ростехнадзор, там был разбор. 150 тысяч рублей штрафа дали. Было также предписание об устранении нарушения в кратчайшие сроки, — сообщил заместитель директора УК «ЖСК» Владимир Алабугин.
Замдиректора пояснил, что местные жители сначала долго уговаривали управляющую компанию, чтобы сделать эти горки. Сначала та не позволяла, но в итоге сдалась. В начале зимы местные всё-таки воплотили свой план в жизнь.
Как написано в уведомлении о возбуждении административного дела (копия есть в распоряжении редакции), горка на территории ЖК «Тулинка» не соответствует ГОСТу, который был принят в 2021 году. Специалисты обнаружили, что горка для детей небезопасна. Нет обеспечения защиты от падения, поверхность у горки неровная, что также может быть опасно для ребенка. Они также отметили, что конструкция горки не устойчива. Из-за ее формы не получится ехать ровно и ребенок может начать катиться в сторону. Помимо этого, за горкой никто не наблюдал.
Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники НСО подала документы для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.43 КоАП от 21.01.2022 (Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов). По этой части физлицам грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 30 тысяч, юрлицам — от 300 до 600 тысяч.
Замдиректора УК «ЖСК» Владимир Алабугин пояснил, что все три горки убрали еще вчера.
О новых правилах строительства горок стало известно в начале 2022 года. В парке «Березовая роща» построили снежные горки для катания, но потом разломали, объяснив это новыми стандартами.