В Ростехнадзоре рекомендовали новосибирцам покупать готовые горки, а не заливать их самим

Жители Новосибирска в социальных сетях пугают друг друга сообщениями, что снежные горки запретили строить везде, даже во дворах. Мол, в стране ввели очень строгие требования, за несоответствие которым грозят огромные штрафы. А потому дети будут лишены одной из главных зимних забав. «Скоро и снеговиков заставят строить по ГОСТам», — возмущаются люди. 22 декабря специалисты Ростехнадзора в Новосибирске объяснили, какие должны быть горки и что будет, если их построить не по правилам.
Чтобы поставить обычную ледяную горку, будь то городская площадь или двор дома, теперь нужно пройти все круги бюрократического ада: соблюсти требования к материалам и технике безопасности, провести обязательную регистрацию и сертификацию каждого объекта, а также заплатить госпошлину.
В 2019 году в России приняли два постановления правительства, которые приравняли ледовые горки высотой более 40 сантиметров к «лихим» аттракционам (при условии их коммерческого использования), в этом году они вступили в силу. То есть теперь горки считаются оборудованием, «которое предназначено для развлечения пассажиров во время движения». Кроме того, аттракционами считаются горки, которые не используются в коммерческих целях, но их высота превышает три метра. И первые, и вторые подлежат обязательной сертификации и госрегистрации, как, например, карусель в парке. Следить за безопасностью катающихся должен специально обученный инструктор.
При нарушении, мягко говоря, непростого регламента обычные граждане, решившие порадовать своих соседей зимним развлечением, будут оштрафованы на 1–2 тысячи рублей. Должностные лица будут обязаны выплатить 10–20 тысяч, а предприниматели, не зарегистрированные в качестве юрлиц, — 20–30 тысяч рублей. Как всегда, самое суровое наказание предусмотрено для действующих юридических лиц: они могут лишиться от 100 до 300 тысяч рублей.
Кроме того, если по вине ледяной горки будет причинен вред жизни и здоровью граждан, нанесен ущерб собственности (как государственной, так и частной), а также окружающей среде (куда включили в том числе животных) сумма штрафа автоматически увеличивается в 2 раза.
— В ГОСТе нет такого понятия, как снежная горка. Допускается их изготовление из дерева, льда или их комбинаций. Снег запрещается в качестве фундамента горки, так как он не такой прочный, как тот же лед. Да и сам снег в Новосибирске весь в химикатах, которыми дороги удобряют. Сейчас вообще проще купить готовую горку с документами и декларацией, провести техническое освидетельствование после установки (его нужно делать раз в год), — сказал НГС один из спикеров встречи-обсуждения, старший инспектор Ростехнадзора Сергей Мартынов.
В Новосибирске на заливку бесплатных горок потратили 120 тысяч рублей. Их организовали только в 11 парках и скверах города. В мэрии Новосибирска объяснили, что больше не позволили сделать ГОСТы.
— Все зимние горки приравниваются к аттракционам и подпадают под действие технического регламента «О безопасности аттракционов». Все аттракционы, подпадающие под действие регламента, должны иметь паспорт, сертификат соответствия (декларацию соответствия) и подлежат обязательной регистрации в Гостехнадзоре, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.
В 2021 году город купил восемь новых горок на сумму 406 тысяч рублей. На освидетельствование и постановку на учет десяти горок было затрачено 120 тысяч рублей. Еще одну установила администрация Калининского района в Сквере Победы за свой счет.
В начале декабря в парке «Березовая роща» начали устанавливать снежные горки, а затем снесли их из-за новых требований.