В Ростехнадзоре рекомендовали новосибирцам покупать готовые горки, а не заливать их самим

Жители Новосибирска в социальных сетях пугают друг друга сообщениями, что снежные горки запретили строить везде, даже во дворах. Мол, в стране ввели очень строгие требования, за несоответствие которым грозят огромные штрафы. А потому дети будут лишены одной из главных зимних забав. «Скоро и снеговиков заставят строить по ГОСТам», — возмущаются люди. 22 декабря специалисты Ростехнадзора в Новосибирске объяснили, какие должны быть горки и что будет, если их построить не по правилам.

Чтобы поставить обычную ледяную горку, будь то городская площадь или двор дома, теперь нужно пройти все круги бюрократического ада: соблюсти требования к материалам и технике безопасности, провести обязательную регистрацию и сертификацию каждого объекта, а также заплатить госпошлину.

