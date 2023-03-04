В популярном сквере в центре Новосибирска сломали горку — жители жалуются, что у них нет альтернативы

Жители Тихого центра написали коллективные обращения с просьбой починить горку на детской площадке в сквере «Водник».
Для части домов микрорайона это единственная доступная детская площадка, подчёркивают жители в обращении.
— Детская площадка является единственной достаточно современной, большой и интересной детям площадкой для всего микрорайона. У жителей многих окрестных домов нет альтернативы, куда отвезти детей: около их домов либо совсем нет детских площадок, либо они не обновлялись с советских времен, либо, даже если и обновлялись, по своему составу остаются достаточно скромными, и дети все равно просятся на «большую» детскую площадку, — отметила в обращении инициатор Александра Зайцева.
Она также указала, что летом 2022 года на площадке сломали большую туннельную горку, после чего выход на неё закрыли досками. С тех пор ситуация не изменилась.
— Мой 5-летний племянник обожает площадку в парке Водник. Когда его любимую туннельную горку сломали, он все просил сходить меня и посмотреть, починили или нет, — рассказала журналисту НГС Александра Зайцева. — Этот ребенок живёт в мире, в котором хорошие вещи должны чиниться, ведь так всегда поступает его мама, я и остальные родственники. Мне больно говорить ему, что большой город Новосибирск не может починить такую важную горку, куда ходят столько детей.
Вместе с ремонтом горки жители Тихого центра попросили установить в сквере нормальное освещение и видеонаблюдение. На то, что вечером сквер не освещён, новосибирцы обращали внимание и раньше.