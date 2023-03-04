В популярном сквере в центре Новосибирска сломали горку — жители жалуются, что у них нет альтернативы

— Детская площадка является единственной достаточно современной, большой и интересной детям площадкой для всего микрорайона. У жителей многих окрестных домов нет альтернативы, куда отвезти детей: около их домов либо совсем нет детских площадок, либо они не обновлялись с советских времен, либо, даже если и обновлялись, по своему составу остаются достаточно скромными, и дети все равно просятся на «большую» детскую площадку, — отметила в обращении инициатор Александра Зайцева.

