Возмущенные новосибирцы назвали самые темные улицы в городе — но главные по свету говорят, что стало лучше

Главные магистрали

В некоторых сообщениях люди говорили о том, что темно вообще везде, но остановимся на адресах:



— В центре города и на больших магистралях — например, улица Писарева, где с одной стороны фонари работают, с другой почему-то нет.



— Первомайский сквер у нас — место интимное, там как-то хитро. Вроде и есть какие-то фонари, но темень жуткая. Особенно это чувствуется летом, когда рядом тусовка, а в двух шагах, в парке, начинается мрак.