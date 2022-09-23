Возмущенные новосибирцы назвали самые темные улицы в городе — но главные по свету говорят, что стало лучше
Как новосибирцы ездят по темным улицам и почему фонари не горят даже в парках
В Новосибирске плохо освещены улицы, и это не выдуманный журналистами факт — и пешеходы, и автомобилисты регулярно присылают сообщения о том, что у нас город темный, причем до такой степени, что трудно передвигаться по главным городским магистралям. Мы попросили читателей сообщить, где особенно мало света, а мэрию и ответственных за свет в городе объяснить, почему часть фонарей вообще не включают и чем так хорош желтый интимный свет на вечерних трассах.
Огни в другой стороне
Это цитата из мультика «Ёжик в тумане», главный герой которого поздним вечером идет к другу, а по пути ищет не только свет, но и ответы на свои вопросы. У новосибирцев по вечерам тоже наверняка есть вопросы, например, к освещению главных городских магистралей, в том числе в центре города.
Осенью вопрос становится актуальнее, ведь темнеет раньше, а уличное освещение как будто до сих пор живет в светлом лете, причем даже на оживленных улицах с большим трафиком. Мы спросили у читателей NGS.RU, где, на их взгляд, особенно темно в городе.
Главные магистрали
В некоторых сообщениях люди говорили о том, что темно вообще везде, но остановимся на адресах:
— В центре города и на больших магистралях — например, улица Писарева, где с одной стороны фонари работают, с другой почему-то нет.
— Первомайский сквер у нас — место интимное, там как-то хитро. Вроде и есть какие-то фонари, но темень жуткая. Особенно это чувствуется летом, когда рядом тусовка, а в двух шагах, в парке, начинается мрак.
— Плохое освещение на улице Ватутина — хожу от Маркса до Котовского — проезжая часть освещается тусклыми фонарями, пешеходная вся во мраке. Всегда так было.
— Сквер Водника (институт водного транспорта. — Прим. ред.) — неоднократно оставляли заявку на «Госуслугах», там детская площадка хорошая и много мам, плюс рядом больница детская, через сквер ходят. Много пожилых людей рядом живут и ежедневно ходят через сквер, в котором не горят фонари. Ни одного, просто темнота.
— По Дуси Ковальчук до площади Калинина ехать страшно — половины освещения нет, половина — тусклые бессмысленные фонари. И опасно, потому что можно запросто наехать на островок безопасности, который сделали на полосе и никак не обозначили.
— Дуси Ковальчук, 410 и 412 — два жилых дома, вдоль которых ходит огромное количество людей. Там такая темнота, что просто иногда страшно, хотя я вообще не боюсь позднего хождения по улицам. Ни одного фонаря ни на доме, ни просто во дворе — вообще ничего не освещается. Кроме того, рядом спуск, по которому ездят машины и ходят пешеходы — там вообще очень темная зона.
Опасность
В некоторых сообщениях читатели называли места, где не просто темно, и поэтому некомфортно. А опасно:
— На улице Высоцкого в районе МЖК три пешеходных перехода в полной темноте... на одном из них несколько дней назад была сбита девочка. Фонари работают, но большое расстояние между ними и тусклый-тусклый желтый свет не дают никакого эффекта. И так светят все фонари.
— Не освещено Толмачевское шоссе, прокуратура уже давала предписание мэрии после аварии, но ничего не меняется. На NGS.RU новость была о том, что на Толмачевском шоссе, где зимой в ДТП пострадали пять пассажиров маршрутки, установят освещение. Иск об этом в суд направила прокуратура — там требование удовлетворили. Но освещения практически нет, только возле «Колорлона» освещено хорошо.
— Зорге! От площади Кирова до Полевой 70% светильников не работает. Сибиряков-Гвардейцев — тоже всё печально. А так в целом везде плохо, в последние три года точно. Жалобы не помогают. Мэрия присылает отписки, что всё работает — и всё. На остановке «Полевая» удалось пару раз поменять одну лампочку, правда, заявка в мэрию ничего не давала в течение двух месяцев, написали жалобу в ГИБДД — через неделю поменяли одну лампочку над пешеходным переходом у остановки и уехали.
— Очень темно на дорогах в Плющихинском жилмассиве (пересечение улиц Потылицына и Татьяны Снежиной), особенно возле школы. Ни одной ЛЭП, на части дороги стремные лампы висячие на домах, а как к школе поворачиваешь, вообще нет освещения. Пешеходов очень плохо видно, потому что пешеходные зоны даже не подсвечены.
Темнота у дома
После сообщений про главные улицы, свет на тротуарах кажется роскошью, но всё же:
— Петухова, 14/1 у дома темнота жуткая. Плюс дорога слева от дома превратилась в трассу круглосуточную. Выходит, что люди идут практически по дороге, и это очень опасно. Раньше у нас был фонарь на крыше соседнего здания на Петухова, 16/1, теперь нет.
— На Северо-Чемском есть улица Чигорина. В позапрошлом году там сделали пешеходную дорожку, но только по одной стороне расположен частный сектор, и, видимо, там людям ходить не надо. Освещение вроде бы и есть, но оно не спасает, очень темно вечером. Много деревьев и кустарников на пути. Страшно возвращаться с работы, да и район не слишком благополучный.
— Очень темно на Обской. Там несколько пешеходных переходов, которые не освещаются. Людей в прямом смысле не видно, как только стемнеет, при этом есть круглосуточный магазин «Магнит» и киоск. Автомобилей плотный поток, даже вечером и ночью, так как там дорога до дома «Маяк», «Марсель».
— На Обскую мы переехали 8 лет назад, и ни разу по вечерам ни один фонарь не горел. По этой улице ходят дети в школу в кромешной темноте (особенно зимой, когда темнеет рано).
— Пять лет живу в Стрижах, и все пять лет ни одного фонаря на Кедровой. Я как водитель боюсь иногда там ездить, ходят люди, и их не видно, страшновато как-то.
Это лишь часть сообщений. Читатели называли еще несколько улиц, в том числе в Академгородке, Пашино, на окраинах Октябрьского района.
Был «Горсвет», а теперь ЦОДД
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Горсвет» прекратило свое существование, и теперь за освещение улиц отвечает Центр организации дорожного движения. Решение объединить «Горсвет» с ЦОДД в 2018 году мэр Анатолий Локоть объяснил оптимизацией.
— Задача, которую мы решаем при этом слиянии — повысить эффективность работы путем реорганизации этих двух предприятий, а также исключить дублирующие функции, — цитировало Анатолия Локтя издание «Континент Сибирь».
В том же году специалисты еще существовавшего на тот момент МКУ «Горсвет» меняли на площади Ленина старые натриевые светильники на современные светодиодные — как уточняли в мэрии, они более экономичные, надежные, их спектр ближе к дневному свету. Также сообщалось о том, что в Советском районе заменили обычные фонари на светодиодные на 11 улицах (поменяли 1150 светильников уличного освещения с натриевыми лампами на светодиодные светильники меньшей мощности). Мэрия объясняла, что светодиоды являются более высокотехнологичным типом источников света — тратят меньше на 647 тысяч кВт⋅ч — это 2 миллиона рублей в год.
В прошлом году департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщил NGS.RU, что уличное освещение есть на 87% городских улиц. Сегодня за свет на городских улицах отвечает Центр организации дорожного движения, сегодняшние претензии к уличному свету они не разделяют.
— В соотношении с прошлым годом, когда процент горения был 72, сейчас процент горения — 95, поэтому сказать, что что-то не горит, я думаю, это некорректно, — ответила на вопрос NGS.RU заместитель руководителя ЦОДД Ирина Денисова.
По ее мнению, все наоборот стали замечать, что в городе освещение улучшилось. На вопрос про желтый тусклый свет Ирина Денисова ответила, что есть разные виды ламп, всё зависит от самих светильников.
Представитель ЦОДД отметила, что организация отвечает только за улично-дорожную сеть, не включая проезды, которые находятся в частном владении.
Что касается Первомайского сквера, летом прошлого года там горели лишь 13 фонарей из 80 — о том, как выглядит темный сквер в центре города, NGS.RU снимали отдельный репортаж. Через несколько дней после публикации мэрия ответила, что освещением занимается «Горсвет», и им поручено отремонтировать освещение в ближайшие два дня. Но через два дня ситуация не изменилась. В этом году в Первомайском сквере темно по-прежнему.
Вице-мэр Анна Терешкова сообщила, что за освещение в Первомайском сквере отвечает «Горсвет».
— В парках отвечаем мы, а в Первомайском сквере мы не отвечаем за освещение, мы «Горсвету» об этом сказали, надо комплексно менять освещение. Проект разработан, и мы надеемся, что всё-таки он будет реализован, — прокомментировала слабое освещение в сквере Анна Терешкова. Вице-мэр не уточнила сроки реализации проекта, но напомнила, что на благоустройство парка заложено около 200 миллионов рублей.
Депутат Городского совета Светлана Каверзина попросила вынести тему освещения городских улиц на очередное заседание депутатской комиссии.
— Когда-то несколько лет назад была разработана целая муниципальная программа по освещению города Новосибирска. На нее потратили деньги, ее разработали, а потом она канула в лету, — говорит депутат. — Я попросила ее всё-таки достать, показать, но пока мне не ответили на этот вопрос. А ситуация с освещением у нас аховая.
Светлана Каверзина заметила, что даже возле мэрии фонари не горят уже больше двух лет, и вообще у нас крайне темный город для таких широт. В качестве примера хорошего городского освещения она привела Кольцово, где на одном фонаре два плафона, один светит на дорогу, другой на тротуар, соответственно освещено и то, и другое.
Редакция NGS.RU отправила запрос в мэрию — мы попросили объяснить, почему не все фонари на магистралях работают, почему плохое освещение в Первомайском сквере и как изменились траты на электричество. В пресс-центре мэрии попросили отсрочку в связи с тем, что требуемая информация у Управления отсутствует и нужно делать запрос в ответственные подразделения.
Кстати, вечером в Новосибирске проблема не только с освещением, но и с работой общественного транспорта — недавно перевозчики объяснили, почему вечером мало автобусов.