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На Толмачевском шоссе, где зимой в ДТП пострадали 5 пассажиров маршрутки, установят освещение

Иск об этом в суд направила прокуратура — там требование удовлетворили

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Прокуратура взяла на контроль исполнение судебного решения

Прокуратура взяла на контроль исполнение судебного решения

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Прокуратура города Новосибирска завершила проверку из-за февральской аварии на Толмачевском шоссе, где пострадали пять человек.

ДТП произошло около 19 часов 45 минут 10 февраля — у дома по адресу: Толмачевское шоссе, 33/1, маршрутная «Газель» № 324 столкнулась с грузовиком Mercedes, который ехал задним ходом на дорогу с прилегающей к ней территории.

— В результате ДТП пять пассажиров маршрутки с различными травмами доставлены в больницу. Известно, что все пострадавшие находятся в сознании, — сообщили тогда в новосибирской ГИБДД.

В ходе прокурорской проверки же было установлено, что вдоль проезжей части Толмачевского шоссе отсутствовало стационарное электрическое освещение.

— Прокурором Ленинского района г. Новосибирска по итогам проверки в районный суд предъявлено административное исковое заявление к мэрии города об обязании обеспечить установку на ул. Толмачевское шоссе (на участке от ул. Толмачевская до границы города Новосибирска) стационарного электрического освещения, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Суд согласился с иском и удовлетворил это требование.

Кировская районная прокуратура завершила проверку перевозчика ООО «БелМарС» после смертельного ДТП, которое произошло 30 января. Тогда водителю автобуса стало плохо — мужчина потерял сознание, а авто вылетело на встречку, где врезался в троллейбус.

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ДТПосвещениепрокуратура
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