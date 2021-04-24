На Толмачевском шоссе, где зимой в ДТП пострадали 5 пассажиров маршрутки, установят освещение

Прокуратура города Новосибирска завершила проверку из-за февральской аварии на Толмачевском шоссе, где пострадали пять человек.
ДТП произошло около 19 часов 45 минут 10 февраля — у дома по адресу: Толмачевское шоссе, 33/1, маршрутная «Газель»
— В результате ДТП пять пассажиров маршрутки с различными травмами доставлены в больницу. Известно, что все пострадавшие находятся в сознании, — сообщили тогда в новосибирской ГИБДД.
В ходе прокурорской проверки же было установлено, что вдоль проезжей части Толмачевского шоссе отсутствовало стационарное электрическое освещение.
— Прокурором Ленинского района г. Новосибирска по итогам проверки в районный суд предъявлено административное исковое заявление к мэрии города об обязании обеспечить установку на ул. Толмачевское шоссе (на участке от ул. Толмачевская до границы города Новосибирска) стационарного электрического освещения, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Суд согласился с иском и удовлетворил это требование.
Кировская районная прокуратура завершила проверку перевозчика ООО «БелМарС» после смертельного ДТП, которое произошло 30 января. Тогда водителю автобуса стало плохо — мужчина потерял сознание, а авто вылетело на встречку, где врезался в троллейбус.