На Толмачевском шоссе, где зимой в ДТП пострадали 5 пассажиров маршрутки, установят освещение

Прокуратура города Новосибирска завершила проверку из-за февральской аварии на Толмачевском шоссе, где пострадали пять человек.



ДТП произошло около 19 часов 45 минут 10 февраля — у дома по адресу: Толмачевское шоссе, 33/1, маршрутная «Газель» № 324 столкнулась с грузовиком Mercedes, который ехал задним ходом на дорогу с прилегающей к ней территории.

— В результате ДТП пять пассажиров маршрутки с различными травмами доставлены в больницу. Известно, что все пострадавшие находятся в сознании, — сообщили тогда в новосибирской ГИБДД.