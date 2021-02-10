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Маршрутка столкнулась с грузовиком на Толмачёвском шоссе — пять человек попали в больницу

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД

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Маршрутка столкнулась с грузовиком, который сдавал задним ходом на дорогу&nbsp;

Маршрутка столкнулась с грузовиком, который сдавал задним ходом на дорогу 

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Пять пассажиров маршрутки попали в больницу после ДТП с грузовиком под Новосибирском

На трассе под Новосибирском столкнулись маршрутка и грузовик — пять человек попали в больницу.

Авария произошла на Толмачёвском шоссе около 19:45. «Газель» маршрута 324 ехала со стороны Толмачёво в сторону Новосибирска. У дома по адресу Толмачёвское шоссе, 33/1 маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем Mercedes, который ехал задним ходом с прилегающей территории на дорогу.

— В результате ДТП пять пассажиров маршрутки с различными травмами доставлены в больницу. Известно, что все пострадавшие находятся в сознании, — сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД, инспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.

Вчера новосибирец, уходя на угнанной «Тойоте» от полицейских, влетел в попутную фуру — самого водителя госпитализировали с множеством травм, а его пассажира задержали.

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ДТПмаршруткатолмачевское шоссе
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