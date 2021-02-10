Маршрутка столкнулась с грузовиком на Толмачёвском шоссе — пять человек попали в больницу

Пять пассажиров маршрутки попали в больницу после ДТП с грузовиком под Новосибирском
На трассе под Новосибирском столкнулись маршрутка и грузовик — пять человек попали в больницу.
Авария произошла на Толмачёвском шоссе около 19:45. «Газель»
— В результате ДТП пять пассажиров маршрутки с различными травмами доставлены в больницу. Известно, что все пострадавшие находятся в сознании, — сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД, инспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.
Вчера новосибирец, уходя на угнанной «Тойоте» от полицейских, влетел в попутную фуру — самого водителя госпитализировали с множеством травм, а его пассажира задержали.