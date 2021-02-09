Сибиряк на угнанной «Тойоте» уходил от полицейских и влетел в попутную фуру

Ночью 8 февраля в Ленинском районе Новосибирска на улице Троллейной пьяный водитель за рулем угнанного автомобиля «Тойота-Витц» пытался уйти от ГИБДД. Он не справился с управлением и столкнулся с фурой.
— 8 февраля в 00:10 был замечен автомобиль «Тойота-Витц», который двигался с превышением скорости. При попытке остановить данный автомобиль водитель проигнорировал требование и продолжил движение, но вскоре не справился с управлением и совершил столкновение с попутно движущимся грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
По данным ведомства, в угнанном автомобиле были двое мужчин 27 и 32 лет, оба — жители Ленинского района. После столкновения водитель «Тойоты-Витц» сломал ногу, его отвезли в больницу.
— Также у водителя имелись признаки алкогольного опьянения. В ходе разбирательства было установлено, что данные граждане совершили угон автомобиля с улицы Хилокской. Пассажир был доставлен в территориальный отдел полиции
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
Ранее НГС рассказывал, как полицейские задержали двух омичей, которые угнали автомобиль «Тойота-Ленд-Крузер» и решили отправиться со своей подругой в новосибирский зоопарк.