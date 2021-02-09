Сибиряк на угнанной «Тойоте» уходил от полицейских и влетел в попутную фуру

Ночью 8 февраля в Ленинском районе Новосибирска на улице Троллейной пьяный водитель за рулем угнанного автомобиля «Тойота-Витц» пытался уйти от ГИБДД. Он не справился с управлением и столкнулся с фурой.

— 8 февраля в 00:10 был замечен автомобиль «Тойота-Витц», который двигался с превышением скорости. При попытке остановить данный автомобиль водитель проигнорировал требование и продолжил движение, но вскоре не справился с управлением и совершил столкновение с попутно движущимся грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.