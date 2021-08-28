Мэрия обещала отремонтировать освещение в Первомайском сквере 3 дня назад, но там всё еще темно — 13 фотодоказательств

Несколько дней назад НГС сообщал, что в Первомайском сквере наблюдаются проблемы с освещением — горят лишь 13 фонарей из 80. После публикации фоторепортажа в мэрии сообщили, что освещением в Первомайском сквере занимается Горсвет, и им поручено отремонтировать освещение в ближайших два дня.

— Освещением в Первомайском сквере занимается Горсвет. Мы передали им все замечания, в ближайшие два дня всё должно заработать, — ответила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова НГС 25 августа.

Сегодня вечером фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снова посетил Первомайский сквер. Оказалось, что ситуация не изменилась. На территории всё так же царит полумрак. Единственное, начали работать три фонаря возле здания PARK Cafe.