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Мэрия обещала отремонтировать освещение в Первомайском сквере 3 дня назад, но там всё еще темно — 13 фотодоказательств

С тех пор зажглись лишь три фонаря

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Несколько дней назад НГС сообщал, что в Первомайском сквере наблюдаются проблемы с освещением — горят лишь 13 фонарей из 80. После публикации фоторепортажа в мэрии сообщили, что освещением в Первомайском сквере занимается Горсвет, и им поручено отремонтировать освещение в ближайших два дня.

— Освещением в Первомайском сквере занимается Горсвет. Мы передали им все замечания, в ближайшие два дня всё должно заработать, — ответила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова НГС 25 августа.

Сегодня вечером фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снова посетил Первомайский сквер. Оказалось, что ситуация не изменилась. На территории всё так же царит полумрак. Единственное, начали работать три фонаря возле здания PARK Cafe.

Мэрия освещена как положено

Мэрия освещена как положено

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Но в одном из самых популярных прогулочных мест в Новосибирске с освещением беда

Но в одном из самых популярных прогулочных мест в Новосибирске с освещением беда

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В некоторых местах сквера даже жутковато

В некоторых местах сквера даже жутковато

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На контрасте с сумраком в парке освещенное здание филармонии выглядит еще эффектнее

На контрасте с сумраком в парке освещенное здание филармонии выглядит еще эффектнее

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Дорожки Первомайского сквера всё так же плохо освещены

Дорожки Первомайского сквера всё так же плохо освещены

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Теперь понятен смысл этих шариков. Это альтернативный источник освещения, чтобы не заблудиться во тьме

Теперь понятен смысл этих шариков. Это альтернативный источник освещения, чтобы не заблудиться во тьме

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Нет, это не призрак на фото, это длинная выдержка

Нет, это не призрак на фото, это длинная выдержка

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Но есть и плюс: в темноте не так заметны переполненные мусором урны

Но есть и плюс: в темноте не так заметны переполненные мусором урны

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Наш старый знакомый — негорящий фонарь

Наш старый знакомый — негорящий фонарь

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Ситуацию спасает свет от зданий, расположенных по периметру сквера

Ситуацию спасает свет от зданий, расположенных по периметру сквера

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Зато в сквере недавно поставили новые лавочки, а гигантскую яму от снесенного кафе <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/08/24/70096640/" class="_" target="_blank">засыпали землей</a>

Зато в сквере недавно поставили новые лавочки, а гигантскую яму от снесенного кафе засыпали землей

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Новосибирцы жаловались на плохое освещение в сквере еще в начале года. По признанию горожан, это мешает ходить там в темное время суток.

Ранее мэрия Новосибирска обнародовала список улиц с плохим уличным освещением. Там отметили, что уличное освещение есть на 87% городских улиц. Проблемы в основном наблюдаются в новых, строящихся микрорайонах.

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Первомайский скверосвещение города
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