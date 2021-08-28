Мэрия обещала отремонтировать освещение в Первомайском сквере 3 дня назад, но там всё еще темно — 13 фотодоказательств

Несколько дней назад НГС сообщал, что в Первомайском сквере наблюдаются проблемы с освещением — горят лишь 13 фонарей из 80. После публикации фоторепортажа в мэрии сообщили, что освещением в Первомайском сквере занимается Горсвет, и им поручено отремонтировать освещение в ближайших два дня.
— Освещением в Первомайском сквере занимается Горсвет. Мы передали им все замечания, в ближайшие два дня всё должно заработать, — ответила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова НГС 25 августа.
Сегодня вечером фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снова посетил Первомайский сквер. Оказалось, что ситуация не изменилась. На территории всё так же царит полумрак. Единственное, начали работать три фонаря возле здания PARK Cafe.
Новосибирцы жаловались на плохое освещение в сквере еще в начале года. По признанию горожан, это мешает ходить там в темное время суток.
Ранее мэрия Новосибирска обнародовала список улиц с плохим уличным освещением. Там отметили, что уличное освещение есть на 87% городских улиц. Проблемы в основном наблюдаются в новых, строящихся микрорайонах.