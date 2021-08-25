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В мэрии Новосибирска рассказали, когда в Первомайском сквере отремонтируют освещение

Пока в сквере работают лишь 13 фонарей из 80

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Пока передвигаться по скверу приходиться в полумраке

Пока передвигаться по скверу приходиться в полумраке

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На днях фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по Первомайскому скверу и выяснил, что там работают только 13 фонарей из имеющихся 80. Мы обратились в мэрию с вопросом, почему так происходит и когда освещение отремонтируют.

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— Освещением в Первомайском сквере занимается Горсвет. Мы передали им все замечания, в ближайшие два дня всё должно заработать, — ответила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

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Также мэрия Новосибирска обнародовала список улиц с плохим уличным освещением. Там отметили, что уличное освещение есть на 87% городских улиц. Проблемы в основном наблюдаются в новых строящихся микрорайонах.

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Первомайский скверосвещение города
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