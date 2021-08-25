В мэрии Новосибирска рассказали, когда в Первомайском сквере отремонтируют освещение

На днях фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по Первомайскому скверу и выяснил, что там работают только 13 фонарей из имеющихся 80. Мы обратились в мэрию с вопросом, почему так происходит и когда освещение отремонтируют.
— Освещением в Первомайском сквере занимается Горсвет. Мы передали им все замечания, в ближайшие два дня всё должно заработать, — ответила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Также мэрия Новосибирска обнародовала список улиц с плохим уличным освещением. Там отметили, что уличное освещение есть на 87% городских улиц. Проблемы в основном наблюдаются в новых строящихся микрорайонах.