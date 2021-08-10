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Темные переулки: в мэрии Новосибирска назвали улицы, где всё плохо с уличным освещением

Проблемы в основном наблюдаются в новых строящихся микрорайонах

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Уличного освещения не хватает на 13% городских улиц. А ваш район хорошо освещается? Расскажите нам в комментариях

Уличного освещения не хватает на 13% городских улиц. А ваш район хорошо освещается? Расскажите нам в комментариях

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В Новосибирске обнародовали список улиц с плохим уличным освещением

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщил на запрос НГС, что уличное освещение имеется на 87% городских улиц.

Наружное освещение отсутствует на большей части улиц Виталия Потылицына, Татьяны Снежиной, Профилактической, Праздничной, Аллейной, Корнея Чуковского, Юрия Магалифа, Порт-Артурские переулки, Памирский Микрорайон, а также в жилмассивах «Радуга Сибири», «Матрёшкин двор» и «Акатуйский».

Улицы освещаются по графику, составленному с учетом географического расположения широты и долготы, от которых зависит продолжительность астрономического светового дня.

На начало августа уличные фонари зажигались в 21:45 и отключались в 05:20 утра.

В начале прошлого года в мэрии презентовали концепцию архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления Новосибирска. Мы публиковали мастер-план концепции и показывали, как изменится Новосибирск.

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