Темные переулки: в мэрии Новосибирска назвали улицы, где всё плохо с уличным освещением

В Новосибирске обнародовали список улиц с плохим уличным освещением
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщил на запрос НГС, что уличное освещение имеется на 87% городских улиц.
Наружное освещение отсутствует на большей части улиц Виталия Потылицына, Татьяны Снежиной, Профилактической, Праздничной, Аллейной, Корнея Чуковского, Юрия Магалифа, Порт-Артурские переулки, Памирский Микрорайон, а также в жилмассивах «Радуга Сибири», «Матрёшкин двор» и «Акатуйский».
Улицы освещаются по графику, составленному с учетом географического расположения широты и долготы, от которых зависит продолжительность астрономического светового дня.
На начало августа уличные фонари зажигались в 21:45 и отключались в 05:20 утра.
В начале прошлого года в мэрии презентовали концепцию архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления Новосибирска. Мы публиковали мастер-план концепции и показывали, как изменится Новосибирск.