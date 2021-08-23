Новосибирск погрузился во тьму — 13 кадров из Первомайского сквера

В начале года новосибирцы пожаловались на плохое освещение в Первомайском сквере. По их словам, там горит мало фонарей. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по одному из самых популярных прогулочных мест Новосибирска и понял, что с приходом тепла ничего не изменилось.