Новосибирск погрузился во тьму — 13 кадров из Первомайского сквера

Центр Новосибирска страдает от нехватки освещения
В начале года новосибирцы пожаловались на плохое освещение в Первомайском сквере. По их словам, там горит мало фонарей. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по одному из самых популярных прогулочных мест Новосибирска и понял, что с приходом тепла ничего не изменилось.
— Из всех 80 фонарей в сквере (их количество посчитали приблизительно) работают всего 13. Шесть фонарей вдоль «Парк кафе» вообще не работает, — описывает освещение в сквере Александр Ощепков.
На днях мэрия Новосибирска обнародовала список улиц с плохим уличным освещением. Там отметили, что уличное освещение есть на 87% городских улиц. Проблемы в основном наблюдаются в новых строящихся микрорайонах.