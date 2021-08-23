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Новосибирск погрузился во тьму — 13 кадров из Первомайского сквера

Горят только 13 фонарей из 80

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Романтика по-новосибирски: ночь, улица и негорящий фонарь

Романтика по-новосибирски: ночь, улица и негорящий фонарь

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Центр Новосибирска страдает от нехватки освещения

В начале года новосибирцы пожаловались на плохое освещение в Первомайском сквере. По их словам, там горит мало фонарей. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по одному из самых популярных прогулочных мест Новосибирска и понял, что с приходом тепла ничего не изменилось.

Город освещается по большей части за счет вывесок и витрин магазинов

Город освещается по большей части за счет вывесок и витрин магазинов

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— Из всех 80 фонарей в сквере (их количество посчитали приблизительно) работают всего 13. Шесть фонарей вдоль «Парк кафе» вообще не работает, — описывает освещение в сквере Александр Ощепков.

Ситуацию немного спасает краеведческий музей — в январе на здании <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/01/18/69705191/" class="_" target="_blank">смонтировали подсветку</a> стоимостью в 2 миллиона рублей

Ситуацию немного спасает краеведческий музей — в январе на здании смонтировали подсветку стоимостью в 2 миллиона рублей

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Прохожие группируются на освещенных «пятачках» сквера

Прохожие группируются на освещенных «пятачках» сквера

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Из порядка 80 фонарей работают лишь 13. Остальные, видимо, перегорели

Из порядка 80 фонарей работают лишь 13. Остальные, видимо, перегорели

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Некоторые фонари к тому же скрыты листвой

Некоторые фонари к тому же скрыты листвой

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Это не луна, это одинокий фонарь

Это не луна, это одинокий фонарь

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Нет, в городе не проходит акция «Час Земли» — но освещение и правда как будто выключили

Нет, в городе не проходит акция «Час Земли» — но освещение и правда как будто выключили

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Может, у этого столба другое предназначение. Или он просто устал

Может, у этого столба другое предназначение. Или он просто устал

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Электросамокаты в такой темноте становятся вдвойне опасными для пешеходов

Электросамокаты в такой темноте становятся вдвойне опасными для пешеходов

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А этот фонарь не определился — работает он или нет. А может, он так подмигивает?

А этот фонарь не определился — работает он или нет. А может, он так подмигивает?

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Пожалуй, только смелые девушки отважатся пойти на свидание в такой темный сквер

Пожалуй, только смелые девушки отважатся пойти на свидание в такой темный сквер

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Пока прохожим остается держаться поближе к альтернативным источникам света

Пока прохожим остается держаться поближе к альтернативным источникам света

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На днях мэрия Новосибирска обнародовала список улиц с плохим уличным освещением. Там отметили, что уличное освещение есть на 87% городских улиц. Проблемы в основном наблюдаются в новых строящихся микрорайонах.

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Первомайский скверосвещение города
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