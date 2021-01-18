Подчеркнули архитектуру: на здании краеведческого музея смонтировали подсветку стоимостью в 2 миллиона

В Новосибирске установили подсветку на фасаде здания Городского торгового корпуса, которое занимает Новосибирский краеведческий музей. Работы обошлись в 2 миллиона рублей.



— Подсветка сделана по общему проекту, она подчеркивает архитектуру здания и освещает его в ночное время, — рассказал директор музея Андрей Шаповалов. — В этом году был первый этап создания общего архитектурного освещения. Он закончен, и подсветка со стороны Красного проспекта будет постоянно работать.



Согласно техзаданию, опубликованному на сайте госзакупок, на первом этапе на фасаде здания смонтировали 129 светильников. На втором этапе здание осветят со стороны Первомайского сквера, это произойдет примерно в 2022 году, уточнили в музее.