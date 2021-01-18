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Подчеркнули архитектуру: на здании краеведческого музея смонтировали подсветку стоимостью в 2 миллиона

Полностью монтаж подсветки закончится примерно через год

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В этом году здание подсветили со стороны Красного проспекта, полностью работы по установке архитектурной подсветки закончатся в 2022 году

В этом году здание подсветили со стороны Красного проспекта, полностью работы по установке архитектурной подсветки закончатся в 2022 году

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На краеведческом музее в Новосибирске установили 129 светильников

В Новосибирске установили подсветку на фасаде здания Городского торгового корпуса, которое занимает Новосибирский краеведческий музей. Работы обошлись в 2 миллиона рублей.

— Подсветка сделана по общему проекту, она подчеркивает архитектуру здания и освещает его в ночное время, — рассказал директор музея Андрей Шаповалов. — В этом году был первый этап создания общего архитектурного освещения. Он закончен, и подсветка со стороны Красного проспекта будет постоянно работать.

Согласно техзаданию, опубликованному на сайте госзакупок, на первом этапе на фасаде здания смонтировали 129 светильников. На втором этапе здание осветят со стороны Первомайского сквера, это произойдет примерно в 2022 году, уточнили в музее.

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На фасаде установили 129 светильников

На фасаде установили 129 светильников

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Закупку на первый этап монтажа подсветки провели в конце прошлого года, ее победителем признали компанию «РК Авангард» с предложением цены контракта в 2,29 миллиона рублей при начальной цене в 2,99 миллиона рублей. Средства выделил губернатор Новосибирской области по случаю 100-летия Новосибирского краеведческого музея.

В мае прошлого года смонтировали новую подсветку на другом здании на площади Ленина — на театре оперы и балета. Стоила она существенно дороже — 400 миллионов рублей.

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краеведческий музейподсветка зданий
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