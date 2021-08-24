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В Первомайском сквере поставили новые лавки и засыпали яму от снесенного кафе — как это выглядит

5 фотографий с итоговыми результатами благоустройства

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Новосибирцы уже облюбовали новые лавки

Новосибирцы уже облюбовали новые лавки

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В Первомайском сквере новосибирцы сегодня заметили преображения — для удобства горожан здесь собрали и поставили новые лавочки, а гигантскую яму от снесенного кафе засыпали землей. Смотрим, как это выглядит.

Рабочие собирали лавочки по частям прямо в сквере

Рабочие собирали лавочки по частям прямо в сквере

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Так новые лавочки выглядят сейчас

Так новые лавочки выглядят сейчас

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Яму от снесенного кафе со стороны Советской улицы недавно засыпали землей

Яму от снесенного кафе со стороны Советской улицы недавно засыпали землей

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Очевидцы сообщают, что под землю закопали строительный мусор

Очевидцы сообщают, что под землю закопали строительный мусор

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В прошлом году стало известно, что мэрия не продлила договор аренды кафе, которое располагалось в сквере в стеклянном здании со стороны улицы Советской, и в апреле его снесли. Какое-то время в парковой зоне оставалась большая дыра в асфальте. Как-то ее огородили вазонами с цветами, и яма стала выглядеть совсем нелепо. По сообщениям очевидцев, помимо земли яму недавно засыпали и строительным мусором.

Кстати, о другом кафе в этом же сквере. 29 июля Седьмой арбитражный апелляционный суд полностью удовлетворил иск мэрии Новосибирска к ООО «Антрацит» о сносе здания Park Cafe в Первомайском сквере в центре Новосибирска. Мэрия потребовала снести «Парк Кафе» и «Перчини» в Первомайском сквере в декабре прошлого года.

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Первомайский скверблагоустройстволавочки
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