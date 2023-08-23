«Границу охранной зоны не изменить»: мэрия — о закрытии трех детских площадок на Шлюзе

В ответ на запрос НГС городские власти сообщили, что подстанцию около домов построили в соответствии с проектной документацией. Со ссылкой на данные ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» в муниципалитете уточнили, что конструкцию эксплуатируют с 1973 года , при этом размещение других стационарных и нестационарных объектов в районе жилых зданий не согласовывалось со специалистами.



При этом известно, что управляющая компания домов подготовила обращение в Ростехнадзор с просьбой разъяснить законность нахождения конструкций для развлечений около зданий на Вахтангова, 3а и 5а. Кроме того, УК рассматривает вопрос о возможности переноса конструкций на территории дома на Вахтангова, 39 на другое место в границах участка здания. Речь идет о тренажерах, теннисном столе и урне.

