«Границу охранной зоны не изменить»: мэрия — о закрытии трех детских площадок на Шлюзе

В мэрии Новосибирска прокомментировали закрытие трех детских площадок, расположенных на Шлюзе, это произошло на основании представления прокуратуры. Доступ к городкам на улицах Вахтангова, 39, 3а и 5а ограничили 11 августа из-за нахождения конструкций в охранной зоне подстанции, местные жители решили обратиться в суд, чтобы оспорить решение. В мэрии Новосибирска предупредили, что закон не предусматривает изменения границ охранных зон.
В ответ на запрос НГС городские власти сообщили, что подстанцию около домов построили в соответствии с проектной документацией. Со ссылкой на данные ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» в муниципалитете уточнили, что конструкцию эксплуатируют с
При этом известно, что управляющая компания домов подготовила обращение в Ростехнадзор с просьбой разъяснить законность нахождения конструкций для развлечений около зданий на Вахтангова, 3а и 5а. Кроме того, УК рассматривает вопрос о возможности переноса конструкций на территории дома на Вахтангова, 39 на другое место в границах участка здания. Речь идет о тренажерах, теннисном столе и урне.
Специалисты уточнили, что до принятия решения конструкции на Вахтангова, 39 не будут демонтированы, но «к ним будет ограничен доступ». Кроме того, около дома планируется убрать качели. Их демонтируют, так как они не отвечают в том числе требованиям ГОСТа.
Как рассказала в середине августа НГС депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина, жители домов решили обратиться в Роспотребнадзор для уменьшения охранной зоны подстанции, чтобы оставить детские площадки на придомовых территориях. Между тем в муниципалитете сообщили, что изменение границ охранных зон не предусмотрено действующим законодательством.
— В охранных зонах устанавливаются особые условия использования территорий в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих электроснабжение потребителей. Действующим законодательством не предусмотрено изменение границ охранных зон, — сообщили в мэрии.
В начале июля в Новосибирске на Михайловской набережной перестало работать колесо обозрения, в кабинках находились люди. Спасатели эвакуировали посетителей аттракциона.