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Тема дняЛюди застряли в кабинках на колесе обозрения
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«Начали всем звонить»: новосибирцы застряли на колесе обозрения на Михайловской набережной

Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры происшествия

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Во время происшествия в кабинках аттракциона находились люди

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Днем 6 июля в Новосибирске на Михайловской набережной перестало работать колесо обозрения. Как сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», аттракцион остановился вместе с людьми, которые в нём находились.

— На Речном вокзале заклинило колесо обозрения. Люди сидят в кабинках, — указано в сообщении.

В сообщении указано, что на месте происшествия находятся пожарные, сотрудники МЧС и скорая помощь. НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

В середине июня стало известно, что прокуратура проверяет аттракционы Новосибирска. Оценивается техническое состояние аттракционов, наличие документов об эксплуатации, о допуске аттракционов и персонала к работе.

Обновлено.

Соучредитель компании «Круг», которой принадлежит аттракцион, Роман Казак сообщил НГС, что колесо остановилось примерно в 15:00.

— Посидели в общей сложности минут 30–35. Отключилось питание, был скачок напряжения городской, ничего не заклинило. В кабинках было семь человек, они начали всем звонить. Волновались и переживали, — уточнил Роман Казак. — Колесо остановилось, его вручную прокрутили и высадили людей. МЧС спасибо, помогли его прокрутить.

Колесо обозренияМихайловская набережнаяАттракцион
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