«Начали всем звонить»: новосибирцы застряли на колесе обозрения на Михайловской набережной

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Соучредитель компании «Круг», которой принадлежит аттракцион, Роман Казак сообщил НГС, что колесо остановилось примерно в 15:00.



— Посидели в общей сложности минут 30–35. Отключилось питание, был скачок напряжения городской, ничего не заклинило. В кабинках было семь человек, они начали всем звонить. Волновались и переживали, — уточнил Роман Казак. — Колесо остановилось, его вручную прокрутили и высадили людей. МЧС спасибо, помогли его прокрутить.