«Начали всем звонить»: новосибирцы застряли на колесе обозрения на Михайловской набережной

Днем 6 июля в Новосибирске на Михайловской набережной перестало работать колесо обозрения. Как сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», аттракцион остановился вместе с людьми, которые в нём находились.
— На Речном вокзале заклинило колесо обозрения. Люди сидят в кабинках, — указано в сообщении.
В сообщении указано, что на месте происшествия находятся пожарные, сотрудники МЧС и скорая помощь. НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В середине июня стало известно, что прокуратура проверяет аттракционы Новосибирска. Оценивается техническое состояние аттракционов, наличие документов об эксплуатации, о допуске аттракционов и персонала к работе.