freedom
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 5/10
usd 90.34
eur 98.41
Тема дняЛюди застряли в кабинках на колесе обозрения
Все новости
Все новости

«Остановился на высоте»: в СК заинтересовались аттракционом, на котором застряли новосибирцы

В кабинах аттракциона находились семь человек

416

В результате происшествия нет пострадавших

Поделиться

Следователи организовали доследственную проверку после остановки работы колеса обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске. Во время происшествия на аттракционе находились люди.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области, специалисты проводят проверку по признакам преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Речь идет о ч. 1 ст. 238 УК РФ.

— По предварительным данным, на Михайловской набережной Новосибирска во время движения колеса обозрения с посетителями аттракцион внезапно остановился на высоте, — указано в сообщении. — В настоящее время следователями приводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о происшествии поступило в ведомство в 15:00, на место вызова выехали экстренные службы. В трех кабинах колеса обозрения находились семь человек, трое из них были эвакуированы пожарными с помощью трехколенной лестницы.

Чтобы спасти еще четырех сибиряков, специалисты прокрутили вручную колесо обозрения.

— Никто не пострадал. На спасательную операцию потребовалось около получаса. На происшествие реагировали 15 человек и 5 единиц техники, — сообщили в ведомстве.

Накануне НГС сообщал, что 5 июля мотоциклист катался вверх-вниз по лестнице Михайловской набережной в Новосибирске. По мнению адвоката, водитель транспорта нарушает как минимум два пункта ПДД.

По теме

АттракционМихайловская набережнаяКолесо обозренияСледователи
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter