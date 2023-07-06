«Остановился на высоте»: в СК заинтересовались аттракционом, на котором застряли новосибирцы

Следователи организовали доследственную проверку после остановки работы колеса обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске. Во время происшествия на аттракционе находились люди.
По данным пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области, специалисты проводят проверку по признакам преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Речь идет о
— По предварительным данным, на Михайловской набережной Новосибирска во время движения колеса обозрения с посетителями аттракцион внезапно остановился на высоте, — указано в сообщении. — В настоящее время следователями приводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о происшествии поступило в ведомство в 15:00, на место вызова выехали экстренные службы. В трех кабинах колеса обозрения находились семь человек, трое из них были эвакуированы пожарными с помощью трехколенной лестницы.
Чтобы спасти еще четырех сибиряков, специалисты прокрутили вручную колесо обозрения.
— Никто не пострадал. На спасательную операцию потребовалось около получаса. На происшествие реагировали 15 человек и 5 единиц техники, — сообщили в ведомстве.
Накануне НГС сообщал, что 5 июля мотоциклист катался вверх-вниз по лестнице Михайловской набережной в Новосибирске. По мнению адвоката, водитель транспорта нарушает как минимум два пункта ПДД.