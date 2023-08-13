«Качелька и паровозик замотаны лентой»: прокуратура запретила играть на детских площадках на Шлюзе

— О решении узнали в пятницу. Я гуляла со своими внуками в 14:00 часов, мы находились на этих площадках. Ушли обедать, в 16:00 вышли и увидели объявления, — рассказала НГС жительница дома Вахтангова, 3а Наталья. — Наши качелька и паровозик, где внуки играют, замотаны лентой с полосками. Никто с нами не связывался.



По словам Натальи, подстанция находится между тремя домами и обнесена забором. Жилые здания строились в 1989–1990-е годы, и при их возведении имелся план переноса сооружения. После начала 90-х подстанция осталась, она существует на участке около 30 лет. В разговоре с НГС женщина объяснила, что в случае сноса городка детей лишат возможности играть на площадке — на придомовой территории здания № 3а нет других мест, куда можно перенести конструкцию.

