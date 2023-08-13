«Качелька и паровозик замотаны лентой»: прокуратура запретила играть на детских площадках на Шлюзе

11 августа в Новосибирске детские площадки около трех домов в микрорайоне Шлюз ограничили для посещения. Городки решили перенести из-за того, что они находятся в охранной зоне подстанции, но, по словам жильцов, речь идет о сносе — где планируется их разместить, неизвестно. НГС поговорил с жителями одного из домов, а также депутатом горсовета.
Фотографии объявлений о закрытии детских площадок прислали в редакцию НГС. Доступ ограничен к городкам вблизи домов
— О решении узнали в пятницу. Я гуляла со своими внуками в 14:00 часов, мы находились на этих площадках. Ушли обедать, в 16:00 вышли и увидели объявления, — рассказала НГС жительница дома Вахтангова, 3а Наталья. — Наши качелька и паровозик, где внуки играют, замотаны лентой с полосками. Никто с нами не связывался.
По словам Натальи, подстанция находится между тремя домами и обнесена забором. Жилые здания строились в 1989–1990-е годы, и при их возведении имелся план переноса сооружения. После начала 90-х подстанция осталась, она существует на участке около 30 лет. В разговоре с НГС женщина объяснила, что в случае сноса городка детей лишат возможности играть на площадке — на придомовой территории здания
— Около подъездов дорога, через нее детская площадка, а дальше — подстанция. С другой стороны лес с ледниковым гладким болотом, — уточнила Наталья. — И теперь выясняется, что детская площадка находится в санитарной зоне подстанции и должна быть демонтирована.
Наталья уточнила, что детский городок расположен в охранной зоне подстанции, радиус которой составляет 20 метров. После того как на конструкциях появились объявления, жители начали обсуждать ситуацию в домовых чатах, а затем приняли решение провести встречу для решения волнующего вопроса. Как сообщила НГС другая жительница дома на Вахтангова
— Кому-то звук ЛЭП помешал, и прокуратура вынесла решение о сносе площадок из-за охранной зоны. И если у домов № 5а и № 39 на Вахтангова большая территория, их городки можно сдвинуть, то у дома № 3а мест нет, — сказала Марина. — Более того, снесут, но куда переносить? Вопрос будет решаться, когда — непонятно. Переносить детские площадки будут за наш счет, то есть деньги жителей.
Жительница дома уточнила, что на встрече жильцов присутствовала депутат горсовета Светлана Каверзина. НГС позвонил депутату с просьбой прокомментировать ситуацию. Светлана Каверзина подтвердила, что находилась на встрече жильцов многоквартирных домов.
— Три дома страдают от того, что в их дворах подстанция. Прокуратура выписала предписание управляющей компании снести детские площадки, но их некуда переставлять — одному из домов точно. Дети останутся без городков, а это не соответствует правилам благоустройства, — сообщила Светлана Каверзина.
По словам депутата, после встречи жильцы домов решили оспорить представление прокуратуры в суде, а также обратиться в Роспотребнадзор для уменьшения охранной зоны. Специалистам потребуется провести замеры и сообщить, возможно ли оставить детские площадки на придомовых территориях.
Журналист НГС спросил у депутата, действительно ли снос детских площадок будет проводиться за счет средств местных жителей
— Придомовая территория. Сносить будет управляющая компания, но, естественно, счет, скорее всего, будет выставлен жителям, — сообщила депутат.
НГС обратился в пресс-службу прокуратуры Новосибирской области, пресс-центр мэрии Новосибирска и управляющую компанию жилых домов с просьбой прокомментировать ситуацию.
В начале июня в Новосибирске прокуратура начала проверку аттракционов. Специалисты оценивали техническое состояние, наличие документов об эксплуатации, о допуске аттракционов и персонала к работе.