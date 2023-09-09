«Это форменный кошмар, дамы и господа»: новосибирец изучил собачьи площадки и пришёл в ужас — у него есть решение

Обозначу сразу: собаки у меня нет — я считаю, что заводить собаку, живя в квартире, неудобно и не целесообразно, как бы этого не хотелось. Это лично мое мнение, никому его не навязываю, ведь каждый сам выбирает, каким питомцем разнообразить свою жизнь, кому дарить любовь и заботу. Но меня как жителя города, жителя многоквартирного дома, председателя совета дома беспокоит и ставит в тупик одна проблема.

Выгуливать собак законодательство разрешает не ближе, чем в 40 м от общественных учреждений, и не ближе, чем в 25 м от жилых и офисных зданий. Это очень усложняет взаимопонимание между соседями. Одних беспокоит вопрос чистоты, вторых — отсутствие мест для выгула собак.