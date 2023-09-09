«Это форменный кошмар, дамы и господа»: новосибирец изучил собачьи площадки и пришёл в ужас — у него есть решение

Город — место для жизни не только людей и автомобилей, как может показаться. Здесь много питомцев — в частности, собак. В конце концов, собака — друг человека, без них никуда, даже если собака есть не в каждой семье. И почти все горожане, которые заводят или нередко спасают собак, сталкиваются с проблемой выгула. Где вообще им это позволено делать и как выглядят эти места? Об этом рассказывает новосибирец Геннадий Пожарский — а заодно предлагает городским властям способ решения проблемы без конфликтов. Далее — от первого лица.
Обозначу сразу: собаки у меня нет — я считаю, что заводить собаку, живя в квартире, неудобно и не целесообразно, как бы этого не хотелось. Это лично мое мнение, никому его не навязываю, ведь каждый сам выбирает, каким питомцем разнообразить свою жизнь, кому дарить любовь и заботу. Но меня как жителя города, жителя многоквартирного дома, председателя совета дома беспокоит и ставит в тупик одна проблема.
Выгуливать собак законодательство разрешает не ближе, чем в 40 м от общественных учреждений, и не ближе, чем в 25 м от жилых и офисных зданий. Это очень усложняет взаимопонимание между соседями. Одних беспокоит вопрос чистоты, вторых — отсутствие мест для выгула собак.
Для примера возьму место своего проживания: жилые дома по ул. Грибоедова 32/2, 34, 32/1, 32/3 и близлежащие жилмассивы и территории. Расположенные рядом дома никак не предусматривают возможность выгула собак. Ведь где заканчивается 25 м от одного дома, начинаются 25 м до другого. Соблюсти все нормы и правила, а также сохранить дружеские отношения между соседями здесь попросту невозможно.
Часть собачников культурно выгуливают и убирают за своими питомцами, но вынуждены выслушивать оскорбления в свой адрес благодаря тем, кто предпочитает гулять с собаками на территории чужих домов, не убирая за своими питомцами. Эту проблему каждый год видят абсолютно все жители города: как первые предвестники весны — «городские подснежники», любезно оставленные недобросовестными владельцами собак по зиме. Ах, какая прелесть, спасибо вам. Загадят каждый метр, ибо «а где мне выгуливать питомца».
И обратите внимание на места, где добропорядочным владельцам собак приходится выгуливать своих любимых питомцев. Они «очень счастливы» помесить глину и в предвкушении послепрогулочной отмывки питомцев: какое прекрасное времяпровождение, самое то после прогулки, особенно перед выходом на работу.
Или другой пример — заброшенные стройплощадки. Красивый ухоженный питомец, как жаль, что её хозяин или хозяйка в порыве соблюсти все правила выгула собак может получить в награду внеплановый поход в ветклинику, кучу переживаний и непредвиденные расходы, если питомец вдруг поранит лапы. Этот участок должны были давно застроить еще одним домом, только вместо этого там красуется строительный беспорядок, а еще чуть дальше и вовсе свалка строительного мусора.
Озадачившись этой проблемой, я решил поискать места для выгула собак. Как выяснилось, их нет! Есть отдельные какие-то площадки, «оборудованные» отдельными застройщиками при постройке жилмассива или за счет средств собственников жилья. Их очень мало и они закрыты для посторонних.
Но что это за депрессивные «клетки»? Это форменный кошмар, дамы и господа. Оборудованных площадок для выгула собак, за редким исключением, в городе практически нет.
В связи с вышеперечисленным у меня предложение к нашим властям — думаю, многие наши горожане его поддержат.
Уважаемые власти, в частности отделы благоустройства и озеленения, прошу разработать и внедрить проект по оборудованию жилмассивов нашего города местами для выгула собак. Места должны быть не только огорожены, но и засеяны газоном, а на территории специальных площадок должен быть хоть какой-то инвентарь в виде урны для собачьих «дел» с пакетами, бревна и препятствия для физических упражнений и игр с питомцами. Это позволит если не полностью избавить, то максимально свести к нулю проблемы загаживания жилых зон собачьими экскрементами. Также будет гораздо меньше прецедентов для ругани и более серьезных противостояний соседей, «собачников» и «антисобачников».
Кто будет платить за их обслуживание? Достаточно организовать специальный реестр, обязать всех владельцев собак завести питомцам именные ошейники и зарегистрироваться в этом реестре через Госуслуги или еще каким-либо способом — на ваше усмотрение. На основании реестра раз в год можно начислять налог, покрывающий расходы на обслуживание площадок для выгула собак.
«Пилотный проект» вполне можно организовать на свободных и достаточных для оборудования муниципальных территориях. Например, в тех местах, где есть заброшенные постройки, бесхозные гаражи, а также в парках и скверах.
Постановление о запрете гулять с собаками в общественных местах мэрия Новосибирска выпустила в 2021 году. Тогда городские власти чётко прописали, что выгуливать питомцев можно только в специальных местах. Жительница Новосибирска тогда посчитала, сколько их всего на город — и осталась возмущена.
При этом конфликты из-за дворовых территорий на самом деле бывают ожесточёнными — как на улице Галущака.