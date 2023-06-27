«Поливаю и буду поливать»: сибирячка облила соседку из шланга за прогулки с собакой по газону — видео

У жильцов соседних домов на улицах Кропоткина и Галущака обострился конфликт из-за площадки между домами. Собственники одного дома выгуливают на ней собак, в то время как председатель ТСЖ соседнего выступает против этого. Недавно женщина перешла к физическим действиям: начала обливать собачников водой и кидать в них хлебом. НГС поговорил с обеими сторонами конфликта.
Как рассказала НГС жительница дома на улице Галущака Анна, конфликт длится 3 года.
— У нас между домами есть полянка, якобы она относится к противоположному дому. Хотя я ходила, разбиралась, что там разделяющий факт — это дорога, и площадка должна быть если не наша, то хотя бы общая, — объяснила НГС девушка.
На площадке жители дома на Галущака выгуливают собак. По словам Анны, владельцы убирают за своими питомцами, а к 22:00 уже освобождают полянку.
— Мы если выходим, то минут на 30. С ее стороны идут конкретные оскорбления, переход на личности. Были открытые угрозы, что отравит собак. Недавно перешла к другому виду агрессии: начала поливать из шланга владельцев собак, — пояснила Анна.
Девушка прислала в редакцию НГС несколько видео: на одно из них попало то, как пожилая женщина поливала из шланга девушку. На другом та же женщина кидается хлебом в другую девушку с собакой. Анна рассказала, что жильцы дома на Галущака боятся, что их собак могут отравить.
НГС связался с председательницей ТСЖ, попавшей на видео. Она подтвердила, что между ней и жителями Галущака есть разногласия:
— Два дома рядом, между ними микроскопическое расстояние. И вот этот газон, о котором идет речь, принадлежит нашему дому. Мы за ним ухаживаем, чистим, подстригаем, высаживаем цветы. Но дело в том, что у Галущака своих собак много, и такое беспардонное отношение к нашему газону. Все собираются на нем, бывает до 17 собак. И вы представляете, что здесь творится. Собаки без намордников бегают по газону, случки устраивают здесь, роют ямы. И теперь газон уже не тот, который был. Собачка подходит к кустику, ножку поднимет. Все рябины, которые мы садили, погибли. Все кустарники помяли, погрызли, — рассказала женщина НГС.
По словам пенсионерки, она занимает должность председателя ТСЖ 18 лет и последние годы конфликтует с собачниками. Женщина пробовала «разговаривать по-хорошему». Просила не ходить по их газону, но это не помогало: жители Галущака, по ее словам, «вели себя нагло и провоцировали ее».
— Они приходят к нам на территорию и нагло издеваются. Водой я газон поливала, она нагло идет и матерится. Я столько лет проработала в школе, и она меня посылает прямым матом. Я заслужила это? Я заслуженный учитель, и со мной так разговаривать будет? Она сама лезла сюда. Их просили не ходить. А я поливаю и буду поливать, как еще мне их отвадить? — прокомментировала женщина эпизод со шлангом.
На вопрос о том, говорила ли женщина, что отравит собак, председатель ТСЖ тоже ответила утвердительно:
— Да, я так сказала. Что еще можно сказать, если они столько лет не понимают ничего. Их предупреждают, я к ним на территорию не хожу, они идут сюда и провоцируют. Довели меня до такого состояния, что я таким тоном разговариваю, — призналась председательница ТСЖ.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, к какому из домов относится площадка, из-за которой произошел конфликт.
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