«Поливаю и буду поливать»: сибирячка облила соседку из шланга за прогулки с собакой по газону — видео

На площадке жители дома на Галущака выгуливают собак. По словам Анны, владельцы убирают за своими питомцами, а к 22:00 уже освобождают полянку.

— Мы если выходим, то минут на 30. С ее стороны идут конкретные оскорбления, переход на личности. Были открытые угрозы, что отравит собак. Недавно перешла к другому виду агрессии: начала поливать из шланга владельцев собак, — пояснила Анна.



Девушка прислала в редакцию НГС несколько видео: на одно из них попало то, как пожилая женщина поливала из шланга девушку. На другом та же женщина кидается хлебом в другую девушку с собакой. Анна рассказала, что жильцы дома на Галущака боятся, что их собак могут отравить.