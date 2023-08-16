Сибиряки продают автографы советских знаменитостей — за подпись Юрия Гагарина просят 17 тысяч

Новосибирцы массово продают автографы знаменитостей на сайтах объявлений. Среди них — не только президента Владимира Путина (об этом автографе НГС уже писал в 2021 году), но и от певицы Людмилы Зыкиной, шансонье Вилли Токарева, а также первого советского космонавта Юрия Гагарина.
Юрий Гагарин
Жительница Новосибирска предлагает винтажную открытку с портретом Юрия Гагарина. На ней стоит подпись точь-в-точь как у легендарного космонавта, сделанная синей ручкой или фломастером. На обратной стороне фотографии от руки подписано:
— Н. Орловой — ученице 9-го кл. (класса)…
В объявлении владелица фотографии утверждает, что Гагарин дал автограф ее бабушке. Как это произошло, сибирячке неизвестно.
— Точных обстоятельств не знаю. Знаю только, что он был получен в 1962 году. К сожалению, уточнить не могу, так как бабули нет в живых, — объяснила она НГС.
Стоимость автографа — 17 тысяч рублей.
Вилли Токарев
Автограф советско-американского шансонье Вилли Токарева тоже продается в Новосибирске. На черно-белой фотографии с потертыми углами исполнитель предстает в загадочном образе: он сидит у синтезатора на фоне небоскребов и подпирает рукой подбородок. Стоит дата — 27 января 1990 года.
— «Короткому замыканию» — с пожеланием яркой искры на эстраде, — написано на фото.
Этот автограф стоит 7 тысяч рублей. Его продавец Марк не знает, при каких обстоятельствах Токарев расписался на фото.
— Это фотография из архива телекомпании, в которой я работал. Там был ряд фото и постеров с разными людьми. Они были выброшены, и я забрал этот автограф. На память, так сказать, — рассказал Марк.
Людмила Зыкина
Автограф певицы Людмилы Зыкиной поставлен на железнодорожной карточке «Москва — София». В нем крупным почерком написано: «С уважением…»
Плюсом к этому автографу новосибирец продает фотографию исполнительницы, но уже без ее подписи.
— Состояние хорошее, — говорится в объявлении.
Стоимость такого комплекта — 4 тысячи рублей.
Лев Яшин
Еще один сибиряк продает автограф футболиста Льва Яшина. На сайте объявлений он опубликовал два фото: одно с портретом знаменитости, а другое — с футбольного поля. Под каждым из них стоит подпись спортсмена. Продавец отказался уточнять НГС подробности. Стоимость — 12 тысяч рублей.
В апреле НГС писал, что новосибирец продает автограф посла из США времен 1990-х. Мужчина рассказал, что они встретились, когда в 1997 году в Академгородок прилетала Хилари Клинтон.