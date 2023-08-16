Сибиряки продают автографы советских знаменитостей — за подпись Юрия Гагарина просят 17 тысяч

— «Короткому замыканию» — с пожеланием яркой искры на эстраде, — написано на фото.



Этот автограф стоит 7 тысяч рублей. Его продавец Марк не знает, при каких обстоятельствах Токарев расписался на фото.



— Это фотография из архива телекомпании, в которой я работал. Там был ряд фото и постеров с разными людьми. Они были выброшены, и я забрал этот автограф. На память, так сказать, — рассказал Марк.