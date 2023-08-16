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Сибиряки продают автографы советских знаменитостей — за подпись Юрия Гагарина просят 17 тысяч

Некоторые из продавцов не знают, при каких обстоятельствах были оставлены автографы

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Новосибирцы массово продают автографы знаменитостей — Льва Яшина, Юрия Гагарина, Людмилы Зыкиной и Вилли Токарева

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Новосибирцы массово продают автографы знаменитостей на сайтах объявлений. Среди них — не только президента Владимира Путина (об этом автографе НГС уже писал в 2021 году), но и от певицы Людмилы Зыкиной, шансонье Вилли Токарева, а также первого советского космонавта Юрия Гагарина.

Юрий Гагарин

Жительница Новосибирска предлагает винтажную открытку с портретом Юрия Гагарина. На ней стоит подпись точь-в-точь как у легендарного космонавта, сделанная синей ручкой или фломастером. На обратной стороне фотографии от руки подписано:

— Н. Орловой — ученице 9-го кл. (класса)…

В объявлении владелица фотографии утверждает, что Гагарин дал автограф ее бабушке. Как это произошло, сибирячке неизвестно.

— Точных обстоятельств не знаю. Знаю только, что он был получен в 1962 году. К сожалению, уточнить не могу, так как бабули нет в живых, — объяснила она НГС.

Стоимость автографа — 17 тысяч рублей.

Жительница Новосибирска продает автограф Юрия Гагарина

Жительница Новосибирска продает автограф Юрия Гагарина

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Вилли Токарев

Автограф советско-американского шансонье Вилли Токарева тоже продается в Новосибирске. На черно-белой фотографии с потертыми углами исполнитель предстает в загадочном образе: он сидит у синтезатора на фоне небоскребов и подпирает рукой подбородок. Стоит дата — 27 января 1990 года.

— «Короткому замыканию» — с пожеланием яркой искры на эстраде, — написано на фото.

Этот автограф стоит 7 тысяч рублей. Его продавец Марк не знает, при каких обстоятельствах Токарев расписался на фото.

— Это фотография из архива телекомпании, в которой я работал. Там был ряд фото и постеров с разными людьми. Они были выброшены, и я забрал этот автограф. На память, так сказать, — рассказал Марк.

При каких обстоятельствах был получен автограф Вилли Токарева, его продавец не знает

При каких обстоятельствах был получен автограф Вилли Токарева, его продавец не знает

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Людмила Зыкина

Автограф певицы Людмилы Зыкиной поставлен на железнодорожной карточке «Москва — София». В нем крупным почерком написано: «С уважением…»

Плюсом к этому автографу новосибирец продает фотографию исполнительницы, но уже без ее подписи.

— Состояние хорошее, — говорится в объявлении.

Стоимость такого комплекта — 4 тысячи рублей.

Автограф Людмилы Зыкиной стоит 4 тысячи рублей

Автограф Людмилы Зыкиной стоит 4 тысячи рублей

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Лев Яшин

Еще один сибиряк продает автограф футболиста Льва Яшина. На сайте объявлений он опубликовал два фото: одно с портретом знаменитости, а другое — с футбольного поля. Под каждым из них стоит подпись спортсмена. Продавец отказался уточнять НГС подробности. Стоимость — 12 тысяч рублей.

Один автограф стоит на портрете футболиста

Один автограф стоит на портрете футболиста

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Второй автограф стоит на фотографии с футбольного поля

Второй автограф стоит на фотографии с футбольного поля

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В апреле НГС писал, что новосибирец продает автограф посла из США времен 1990-х. Мужчина рассказал, что они встретились, когда в 1997 году в Академгородок прилетала Хилари Клинтон.

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