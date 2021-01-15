Новосибирец продает автограф Путина почти за миллион — он признался, зачем ему столько денег

— Цветное фото (10х15 см) с собственноручной подписью Владимира Путина. На увеличенном фрагменте хорошо видно, что это не факсимиле, не репринт и не автопен. К фотографии прилагается сопроводительное письмо из администрации президента, подтверждающее подлинность автографа, а также правительственный конверт, в котором фото было доставлено адресату. Документ датирован 2001 годом (другие подробности — при личном общении). Путин редко даёт автографы (еще реже — автографы на фотографиях), поэтому цена артефакта соответствующая. Дешевле продаются либо подделки, либо автографы не очень хорошего качества. Торг уместен, но аргументированный, — сказано в объявлении.

