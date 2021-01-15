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Новосибирец продает автограф Путина почти за миллион — он признался, зачем ему столько денег

По версии сибиряка, президент дал ему свой автограф в 2001 году, спустя два года после своего назначения

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Автограф президента (на фото справа) датирован 2001 годом

Автограф президента (на фото справа) датирован 2001 годом

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Житель Новосибирска продает автограф Путина от 2001 года

Коллекционер продает на сайте объявлений Avito автограф президента России, датированный 2001 годом. Стоимость лота — 900 тысяч рублей. В качестве доказательства подлинности новосибирец опубликовал сопроводительное письмо из администрации президента.

— Получен в 2001 году после письменного обращения к Путину, — рассказал Святослав корреспонденту НГС.

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— Цветное фото (10х15 см) с собственноручной подписью Владимира Путина. На увеличенном фрагменте хорошо видно, что это не факсимиле, не репринт и не автопен. К фотографии прилагается сопроводительное письмо из администрации президента, подтверждающее подлинность автографа, а также правительственный конверт, в котором фото было доставлено адресату. Документ датирован 2001 годом (другие подробности — при личном общении). Путин редко даёт автографы (еще реже — автографы на фотографиях), поэтому цена артефакта соответствующая. Дешевле продаются либо подделки, либо автографы не очень хорошего качества. Торг уместен, но аргументированный, — сказано в объявлении.

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— Продаю где-то с сентября. Потенциальные покупатели периодически пишут. Предлагают свою цену. Но пока заманчивых предложений не поступало, — рассказал новосибирец.

То самое сопроводительное письмо

То самое сопроводительное письмо

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Конверт, в котором пришли письмо и сам автограф

Конверт, в котором пришли письмо и сам автограф

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Святослав пояснил, почему решился расстаться с ценной для него вещью:

— Автограф Путина — из фондов частного музея. Продается вынужденно — из-за острой необходимости в деньгах, которые требуются для поддержания деятельности музея. Сложная ситуация. Если удастся решить финансовые проблемы, то фото с подписью президента и другие автографы, которые продаю, я сниму с продажи.

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коллекционированиеПутин
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