Новосибирец продает автограф Путина почти за миллион — он признался, зачем ему столько денег

Житель Новосибирска продает автограф Путина от 2001 года
Коллекционер продает на сайте объявлений Avito автограф президента России, датированный 2001 годом. Стоимость лота — 900 тысяч рублей. В качестве доказательства подлинности новосибирец опубликовал сопроводительное письмо из администрации президента.
— Получен в 2001 году после письменного обращения к Путину, — рассказал Святослав корреспонденту НГС.
— Цветное фото (10х15 см) с собственноручной подписью Владимира Путина. На увеличенном фрагменте хорошо видно, что это не факсимиле, не репринт и не автопен. К фотографии прилагается сопроводительное письмо из администрации президента, подтверждающее подлинность автографа, а также правительственный конверт, в котором фото было доставлено адресату. Документ датирован 2001 годом (другие подробности — при личном общении). Путин редко даёт автографы (еще реже — автографы на фотографиях), поэтому цена артефакта соответствующая. Дешевле продаются либо подделки, либо автографы не очень хорошего качества. Торг уместен, но аргументированный, — сказано в объявлении.
— Продаю где-то с сентября. Потенциальные покупатели периодически пишут. Предлагают свою цену. Но пока заманчивых предложений не поступало, — рассказал новосибирец.
Святослав пояснил, почему решился расстаться с ценной для него вещью:
— Автограф Путина — из фондов частного музея. Продается вынужденно — из-за острой необходимости в деньгах, которые требуются для поддержания деятельности музея. Сложная ситуация. Если удастся решить финансовые проблемы, то фото с подписью президента и другие автографы, которые продаю, я сниму с продажи.
Другой житель Новосибирска выставил на Avito коллекцию с постерами Эминема за 1,5 миллиона — ему нужны деньги для лечения ребенка. Сейчас он снизил цену до 950 тысяч.