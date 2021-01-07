Новосибирец выставил на Avito коллекцию с постерами Эминема за 1,5 миллиона — ему нужны деньги для лечения ребенка

Сибиряк продаёт коллекцию с постерами Эминема за 1,5 миллиона ради ребёнка
Житель Новосибирска Александр Винюков выставил на сайт объявлений Avito масштабную коллекцию, посвященную рэперу Эминему (Eminem), которую собирал больше 20 лет. Фанатом музыканта 32-летний Александр стал, когда еще был подростком. Именно под его влиянием сибиряк сам начал профессионально заниматься рэпом и сейчас выступает под псевдонимом Vill.
Расстаться с коллекцией Александра побудило желание помочь сыну своей супруги. У 8-летнего Димы диагностирован синдром Дауна, и ребенку требуется дорогостоящее реабилитационное лечение в специализированной клинике. Летом семья прошла первый курс в «Самарском Реацентре», и предстоит еще четыре:
— Лечение проходит на базе пансионата. Один курс длится три недели. Они занимаются с такими детьми, и это дает результат. Рефлексотерапия, иппотерапия — это действительно помогает. Помимо реабилитации нужно заниматься моторикой, ходить к дефектологу. У нас очень страдает дикция, и чем раньше ей заняться — тем будут лучше успехи.
Коллекция Александра включает около ста постеров с Эминемом, а также журналы, кассеты, другие артефакты.
Сибиряк рассказал, что объявление о продаже коллекции разместил в конце декабря. Тогда же стали писать потенциальные покупатели, но всех смущает цена.
Также Александр попросил друга разместить объявление на американских сайтах.
О необычной семье НГС писал год назад. Тогда же Александр посвятил песню сыну и сделал его героем клипа. Предлагаем вспомнить, как это было.