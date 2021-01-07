Новосибирец выставил на Avito коллекцию с постерами Эминема за 1,5 миллиона — ему нужны деньги для лечения ребенка

— Лечение проходит на базе пансионата. Один курс длится три недели. Они занимаются с такими детьми, и это дает результат. Рефлексотерапия, иппотерапия — это действительно помогает. Помимо реабилитации нужно заниматься моторикой, ходить к дефектологу. У нас очень страдает дикция, и чем раньше ей заняться — тем будут лучше успехи.