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Новосибирец выставил на Avito коллекцию с постерами Эминема за 1,5 миллиона — ему нужны деньги для лечения ребенка

Мужчина собирал плакаты 20 лет и согласен на торг

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Александр относится к Диме как к собственному ребенку, а тот называет его папой

Александр относится к Диме как к собственному ребенку, а тот называет его папой

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Сибиряк продаёт коллекцию с постерами Эминема за 1,5 миллиона ради ребёнка

Житель Новосибирска Александр Винюков выставил на сайт объявлений Avito масштабную коллекцию, посвященную рэперу Эминему (Eminem), которую собирал больше 20 лет. Фанатом музыканта 32-летний Александр стал, когда еще был подростком. Именно под его влиянием сибиряк сам начал профессионально заниматься рэпом и сейчас выступает под псевдонимом Vill.

Объявление появилось на сайте в конце декабря 2020-го

Объявление появилось на сайте в конце декабря 2020-го

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Расстаться с коллекцией Александра побудило желание помочь сыну своей супруги. У 8-летнего Димы диагностирован синдром Дауна, и ребенку требуется дорогостоящее реабилитационное лечение в специализированной клинике. Летом семья прошла первый курс в «Самарском Реацентре», и предстоит еще четыре:

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Лечение проходит на базе пансионата. Один курс длится три недели. Они занимаются с такими детьми, и это дает результат. Рефлексотерапия, иппотерапия — это действительно помогает. Помимо реабилитации нужно заниматься моторикой, ходить к дефектологу. У нас очень страдает дикция, и чем раньше ей заняться — тем будут лучше успехи.

Рэпер готов расстаться с коллекцией ради здоровья ребенка

Рэпер готов расстаться с коллекцией ради здоровья ребенка

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Александр и Дима

Александр и Дима

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Александр, Анастасия (мама Димы) и сам Дима

Александр, Анастасия (мама Димы) и сам Дима

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Коллекция Александра включает около ста постеров с Эминемом, а также журналы, кассеты, другие артефакты.

Именно Эминем привил сибиряку любовью к рэпу

Именно Эминем привил сибиряку любовью к рэпу

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Сибиряк рассказал, что объявление о продаже коллекции разместил в конце декабря. Тогда же стали писать потенциальные покупатели, но всех смущает цена.

Заявленная стоимость коллекции — 1,5 миллиона рублей, но владелец согласен на торг

Заявленная стоимость коллекции — 1,5 миллиона рублей, но владелец согласен на торг

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Также Александр попросил друга разместить объявление на американских сайтах.

Журналы, постеры и кассеты ждали своего часа больше 20 лет

Журналы, постеры и кассеты ждали своего часа больше 20 лет

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Покупатели интересуются объявлением, но чаще всего их пугает цена

Покупатели интересуются объявлением, но чаще всего их пугает цена

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Александр Винюков собрал всё, что ему попадалось о кумире

Александр Винюков собрал всё, что ему попадалось о кумире

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О необычной семье НГС писал год назад. Тогда же Александр посвятил песню сыну и сделал его героем клипа. Предлагаем вспомнить, как это было.

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