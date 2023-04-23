«Раша пенни, раша мани»: новосибирец продает автограф посла из США времен 90-х

Новосибирец выставил на продажу автограф американского посла. Корреспондент НГС пообщался с мужчиной и узнал, как он познакомился с иностранцами и получил от них доллары.
— В 1997 году был визит в Академгородок американского политика Хиллари Клинтон. В беседе со мной один из дипломатов США, а именно Уильям Харрисон Кортни, подарил личную запонку и визитку с автографом. Продаю комплектом. Предлагайте свою цену, — разместил новосибирец по имени Максим объявление в интернете.
Корреспонденту НГС он рассказал, что случилось это во дворе его дома по адресу Цветной проезд, 9.
— Я был тогда юнцом, учился в
По мнению сибиряка, ценности в этих сокровищах из прошлого нет. Мужчина оценил лот из запонки и визитки с автографом в 175 миллионов рублей, но предупредил, что сделал это для привлечения внимания.
— Думаю, ценности тут никакой нет. Просто безделушки. История из жизни. Какую сумму предложат, за такую и продам. Оценить лот я не могу. Продаю ради интереса. Люди звонят мало. В основном троллят, — признался мужчина.
Ранее НГС писал, что в Новосибирске выставили на продажу кошку саванну за 300 тысяч. Эти животные — родственники дикой кошки сервала.