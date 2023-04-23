«Раша пенни, раша мани»: новосибирец продает автограф посла из США времен 90-х

— В 1997 году был визит в Академгородок американского политика Хиллари Клинтон. В беседе со мной один из дипломатов США, а именно Уильям Харрисон Кортни, подарил личную запонку и визитку с автографом. Продаю комплектом. Предлагайте свою цену, — разместил новосибирец по имени Максим объявление в интернете.

