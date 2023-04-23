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Тема дняНовосибирец продает автограф посла из США
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«Раша пенни, раша мани»: новосибирец продает автограф посла из США времен 90-х

Мужчина рассказал, что они встретились, когда в 1997 году в Академгородок прилетала Хилари Клинтон

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Подарки иностранцев сибиряк хранит больше 20 лет

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Новосибирец выставил на продажу автограф американского посла. Корреспондент НГС пообщался с мужчиной и узнал, как он познакомился с иностранцами и получил от них доллары.

— В 1997 году был визит в Академгородок американского политика Хиллари Клинтон. В беседе со мной один из дипломатов США, а именно Уильям Харрисон Кортни, подарил личную запонку и визитку с автографом. Продаю комплектом. Предлагайте свою цену, — разместил новосибирец по имени Максим объявление в интернете.

Корреспонденту НГС он рассказал, что случилось это во дворе его дома по адресу Цветной проезд, 9.

— Я был тогда юнцом, учился в 5-м классе. Взял наши купюры, мы подошли с ребятами к делегации и заговорили. Я сказал «раша пенни» и дал им купюры. Они рассмеялись, сказали, что надо говорить «раша мани», дали подарки. На визитке написали: «Учи английский». Мы с ребятами пошли, обменяли доллары, а это осталось, — вспоминает новосибирец случай из своего детства.

По мнению сибиряка, ценности в этих сокровищах из прошлого нет. Мужчина оценил лот из запонки и визитки с автографом в 175 миллионов рублей, но предупредил, что сделал это для привлечения внимания.

— Думаю, ценности тут никакой нет. Просто безделушки. История из жизни. Какую сумму предложат, за такую и продам. Оценить лот я не могу. Продаю ради интереса. Люди звонят мало. В основном троллят, — признался мужчина.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске выставили на продажу кошку саванну за 300 тысяч. Эти животные — родственники дикой кошки сервала.

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