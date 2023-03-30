В Новосибирске выставили на продажу кошку саванну за 300 тысяч: разбираемся, что это за порода

В Новосибирске выставили на продажу котят саванны за 300 тысяч рублей. Эти животные — родственники дикой кошки сервала.
— Предлагаем к продаже детишек саванны Ф1 и саванны Ф0. Малыши растут в домашних условиях, ладят с детьми и животными. Вскормлены вручную с первого дня, — сообщила продавец на портале «Авито».
Женщина написала, что к новым владельцам животные отправятся с прививками, а также их уже приучили к лотку и когтеточке. По данным из объявления, на котят есть документы. Заводчик готова отправить животных по всей России. Оплату предлагают отправить только после получения животного.
Корреспонденты НГС не смогли связаться с продавцом необычных котят и узнать подробности об их судьбе — на звонки и сообщения корреспондента не ответили. Кроме того, на момент публикации новости объявление было удалено.
Саванна — высокая худая кошка с длинными лапами. Взрослая особь может весить до 15 кг при росте 60 см в холке. Размеры тела зависят от того, насколько представитель близок к первому скрещенному поколению — чем ближе, тем крупнее животное. В зависимости от того, насколько животное по родству близко к сервалу, различают 4 группы саванн. Чем больше процент дикой крови сервала, тем крупнее и дороже кошка. Например, саванна Ф1 — прямой потомок сервала и домашней кошки, и т.д.
В Новосибирске это было единственное объявление о продаже саванн. В целом по стране цены на этих кошачьих категории Ф1 начинаются от 250 тысяч рублей.
При этом, эксперты отмечают, что на самом деле такие животные стоят на порядок дороже. В этом ценовом диапазоне можно приобрести лишь саванну Ф0, а это абсолютно дикое животное, которое будет метить в доме и показывать агрессию.
— Есть спрос — есть предложение. Основная проблема в нашем обществе в том, что люди хотят сэкономить, хотят купить дорогое животное за доступные деньги. Поэтому встречаются такие случаи. Не у всех есть возможность выложить за домашнего питомца миллион. Также есть такая проблема для заводчиков кошек и собак, как разведенцы. Они используют животных, потому что для них это — всего лишь бизнес, — рассказала НГС владелец одного из кошачьих питомников Новосибирска Ольга Шевелева.
Шевелева считает, что люди покупают таких кошек по незнанию и чтобы подчеркнуть свой статус.
Заводчица отметила, что такие животные должны содержаться в вольерах, а не в квартирах.
— Я бы даже Ф1 себе никогда не взяла — у них на 50% дикая кровь. Даже у бенгальских кошек и абиссинов есть поведенческие нарушения в виде агрессии. А что говорить про саванн и каракетов (помесь с каракалом — прим.ред), — уверена Шевелева.
Ранее НГС сообщал, что котят азиатской леопардовой кошки продают в Новосибирске по 148 000 рублей.