В Новосибирске выставили на продажу кошку саванну за 300 тысяч: разбираемся, что это за порода

— Я бы даже Ф1 себе никогда не взяла — у них на 50% дикая кровь. Даже у бенгальских кошек и абиссинов есть поведенческие нарушения в виде агрессии. А что говорить про саванн и каракетов (помесь с каракалом — прим.ред), — уверена Шевелева.

Ранее НГС сообщал, что котят азиатской леопардовой кошки продают в Новосибирске по 148 000 рублей.