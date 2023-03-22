СЕЙЧАС -8°С
Пробки 1/10
usd 76.84
eur 82.54
Тема дняЗвания Героя России удостоился новосибирец
Все новости
Все новости

Котят азиатской леопардовой кошки продают в Новосибирске по 148 000 рублей

У продавца неоднозначная репутация на сервисе объявлений

808

В российских источниках азиатскую леопардовую кошку иногда именуют бенгальской

Поделиться

Новосибирец продает котят азиатской леопардовой кошки по 148 000 рублей за особь. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito.ru.

— Азиатская леопардовая кошка из частной разводни. Есть малыши, которые помещаются на ладошке, им 1 месяц. Есть подрощенные кошки, которые совсем скоро будут сами плодиться, — говорится в объявлении.

Корреспондент НГС позвонил по указанному в объявлении номеру, представившись соответствующим образом. Но разговор не сложился: владельцу оказалось «не до общения с журналистом».

Через пару часов другой корреспондент позвонил и представился покупателем.

— Я продаю их с 2022 года. Котята питаются исключительно сырым мясом. Для содержания в квартире имеет смысл брать только тех, кому месяц. Для людей они не опасные: их размер чуть больше средней кошки, — сказал продавец.

Предоставить документы о родословной котят мужчина отказался, заявив, что «таких бумаг в природе нет». Владелец не стал раскрывать информацию и о происхождении животных.

— Ответы на ваши вопросы можно найти в Википедии. Подозреваю, что вы не рядовой покупатель. Не хочу терять время, — так оборвал разговор продавец.

На сайте объявлений мужчина зарегистрирован в 2018 году. У него низкий рейтинг профиля: потенциальные покупатели обращают внимание на хамство пользователя.

В Новосибирске продают и другого кота за 200 000 рублей. Владелец животного в объявлении заявляет, что это каракет поколения F2.

КошкиКошачьиПродажа животных
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter