Котят азиатской леопардовой кошки продают в Новосибирске по 148 000 рублей

Новосибирец продает котят азиатской леопардовой кошки по 148 000 рублей за особь. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito.ru.



— Азиатская леопардовая кошка из частной разводни. Есть малыши, которые помещаются на ладошке, им 1 месяц. Есть подрощенные кошки, которые совсем скоро будут сами плодиться, — говорится в объявлении.

