Котят азиатской леопардовой кошки продают в Новосибирске по 148 000 рублей

Новосибирец продает котят азиатской леопардовой кошки по
— Азиатская леопардовая кошка из частной разводни. Есть малыши, которые помещаются на ладошке, им 1 месяц. Есть подрощенные кошки, которые совсем скоро будут сами плодиться, — говорится в объявлении.
Корреспондент НГС позвонил по указанному в объявлении номеру, представившись соответствующим образом. Но разговор не сложился: владельцу оказалось «не до общения с журналистом».
Через пару часов другой корреспондент позвонил и представился покупателем.
— Я продаю их с 2022 года. Котята питаются исключительно сырым мясом. Для содержания в квартире имеет смысл брать только тех, кому месяц. Для людей они не опасные: их размер чуть больше средней кошки, — сказал продавец.
Предоставить документы о родословной котят мужчина отказался, заявив, что «таких бумаг в природе нет». Владелец не стал раскрывать информацию и о происхождении животных.
— Ответы на ваши вопросы можно найти в Википедии. Подозреваю, что вы не рядовой покупатель. Не хочу терять время, — так оборвал разговор продавец.
На сайте объявлений мужчина зарегистрирован в 2018 году. У него низкий рейтинг профиля: потенциальные покупатели обращают внимание на хамство пользователя.
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