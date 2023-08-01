«Жалкая пластиковая поделка»: на фасаде новой школы в центре Новосибирска установили барельефы — что с ними не так

Желтоватый пластик плохо гармонирует с сероватой гаммой алюминиевых фасадов. Современные изделия, символизирующие те, что ранее находились на историческом здании школы, плоски, совсем не напоминают барельефы — там совсем другая глубина изображения. Эти новые изображения лежат на стене как аппликации, в то время как оригинальные изделия всё же идентифицировались как барельефы и были заглублены (встроены) в стену.

Кто за это ответит?

Понятно, что сканирование барельефов не было полноценно выполнено. Да еще и «руки-крюки»: технологии технологиями, но перед сканированием надо было тщательно расчистить объект от набелов, восстановить сколы и утраты — тогда, может, и сканирование дало бы полноценный результат. По всей видимости, сканирование не вышло. Вот, видно, пришлось выкручиваться.

Я думаю, что хороший скульптор справился бы с задачей копирования, но денег опять пожалели. Вместо барельефов, которые выдвигались на присвоение статуса объекта культурного наследия, — жалкая пластиковая поделка.