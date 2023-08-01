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«Жалкая пластиковая поделка»: на фасаде новой школы в центре Новосибирска установили барельефы — что с ними не так

Архитектор раскритиковала решение, которое уничтожило историческое наследие уникальной школы

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Школу собирались сдать к началу учебного года 2023/2024

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В Новосибирске завершается большая реконструкция школы № 54 на улице Крылова. Старое здание школы, построенной в 1930-х годах, было признано аварийным, его снесли в 2020 году. В 2021 году у школы появился проект, который раскритиковали архитекторы Новосибирска, — особое опасение в новом проекте школы вызывали исторические барельефы. Но процесс это не остановило. Как ранее рассказывали сотрудники мэрии, в НГУАДИ сделали копию исторических барельефов и решили воссоздать их с помощью современных технологий. Только вот появившиеся на здании школы отреставрированные барельефы вызвали еще больше вопросов. Кандидат архитектуры и доцент НГАСУ (Сибстрин) Анна Наволоцкая сравнила советские и современные барельефы — далее от первого лица.

Это не работа ни Веры Штейн, ни Степана Надольского, ни художника или ремесленника эпохи соцреализма

Произведения скульптуры эпохи соцреализма, к которой относятся рецензируемые объекты (например, барельефы), отличались особым изображением детей. В них можно было увидеть элементы реалистической традиции, которая часто использовалась при изображении ангелов: на этих изображениях дети были крепкими, здоровыми, сильными и красивыми. Кроме того, советская детская скульптура находилась в тренде классической школы изображения человеческого тела: правильные пропорции, внимание к анатомической структуре. Эпоха соцреализма в свою очередь стремилась показать молодежь как активную и энергичную часть общества, которая готова олицетворять идеи коммунизма.

Барельефы считались главным украшением школы № 54. На одном из рельефов показано весеннее время года. Главное действие композиции — посадка садовых деревьев, центральное место занимает образ учителя-наставника в лице Ивана Владимировича Мичурина — знаменитого биолога. Несмотря на уникальность барельефов, их авторство точно не установлено. По одной из версий, создателем является скульптор Степан Надольский (1882–1943). По другой существующей версии, автором барельефов выступила скульптор Вера Штейн.

Что мы видим в современных интерпретациях барельефов: отсутствие добротной классической школы у исполнителя — знания анатомии, в частности. Пропорции не ангелов — это уже не коренастые пионеры, а взрослые худые мускулистые люди. «Вывернутые» (неправильные с точки зрения перспективы) изображения рук, ног.

Персонажи новоделов лишь отчасти напоминают оригинальные. Возьмем барельеф «Посадка садовых деревьев».

Герой старого барельефа Иван Мичурин (справа) превратился в удалого ковбоя (слева)

Герой старого барельефа Иван Мичурин (справа) превратился в удалого ковбоя (слева)

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На новоделе отсутствует сходство с оригинальным Мичуриным. Перед нами молодой человек ковбойской внешности, что подчеркивают поля его шляпы, которая заменила шляпу интеллигента. Пропорции головы изменены по отношению к телу — она меньше. Оригинальное изображение Мичурина ближе к анфасу, чем его копия. Складки пиджака, рукава пиджака совсем другие, клапан кармана намного дальше от руки.

Справа от Мичурина на новоделе — женщина, которая выше его плеча, на оригинале — девочка. Форма ведра в руках у подростка слева — иная. Отсутствует проработка фона. На новоделе нет птицы, нет фоновых саженцев. Все эти различия способен уловить и совершенно непрофессиональный взгляд.

Второй новодел — «Сбор урожая» — неслучайно прячется на боковом фасаде здания. Сравнивать его с оригиналом уж как-то совсем неудобно. Пропорции фона и изображения здесь значительно искажены. Плоды, висящие над фигурами, здесь более агрессивно отрываются от фона, чем сами изображения.

Сравните этих двух парней: на оригинальном барельефе (справа) мы видим юного пионера, на новом — скорее комсомольца лет девятнадцати

Сравните этих двух парней: на оригинальном барельефе (справа) мы видим юного пионера, на новом — скорее комсомольца лет девятнадцати

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Расположение новых арт-объектов

Стилистика соцреализма барельефов была увязана с классицистской архитектурой исторического здания школы: барельефы были расположены по оси симметрии от главного входа здания.

Пластиковые копии исторических барельефов расположены асимметрично, потому что модернистский фасад асимметричен. Здание намного массивнее старого, поэтому барельефы в старых размерах ему непропорциональны. Да и эстетика алюминиевого фасада не предполагает размещения подобных плоскорельефных изображений. Ну из другой это оперы.

Желтоватый пластик плохо гармонирует с сероватой гаммой алюминиевых фасадов. Современные изделия, символизирующие те, что ранее находились на историческом здании школы, плоски, совсем не напоминают барельефы — там совсем другая глубина изображения. Эти новые изображения лежат на стене как аппликации, в то время как оригинальные изделия всё же идентифицировались как барельефы и были заглублены (встроены) в стену.

Кто за это ответит?

Понятно, что сканирование барельефов не было полноценно выполнено. Да еще и «руки-крюки»: технологии технологиями, но перед сканированием надо было тщательно расчистить объект от набелов, восстановить сколы и утраты — тогда, может, и сканирование дало бы полноценный результат. По всей видимости, сканирование не вышло. Вот, видно, пришлось выкручиваться.

Я думаю, что хороший скульптор справился бы с задачей копирования, но денег опять пожалели. Вместо барельефов, которые выдвигались на присвоение статуса объекта культурного наследия, — жалкая пластиковая поделка.

Говорят, что это делали студенты. А кто ответит за полную утрату исторических, значимых для города барельефов?

Первый претендент вроде бы — ГАУ НСО Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия (НПЦ), который 28 мая 2019 года выдал отрицательное заключение о признании исторического фрагмента школы № 54 объектом культурного наследия (ОКН). С другой стороны, в отчете об историко-культурной ценности школы им. И. В. Мичурина ГАУ НСО НПЦ сделало важное заявление «о невозможности переноса барельефов».

Второй претендент — местные власти. Мы предостерегали их, что подобного опыта у нас нет и сохранять барельефы в отрыве от исторического фасада (контекста) невозможно, поскольку барельефы являются цельным историческим архитектурным решением с классическим фасадом школы. Об этом же — все официальные рекомендации правительственных и международных организаций (ЮНЕСКО, ИКОМОС), занимающихся охраной наследия.

Третий претендент — сотрудники НГУАДИ, которые, по всей видимости, провалили сканирование. Иначе где их возмущенный голос по поводу жалкой некачественной поделки, установленной сегодня на новых фасадах школы, не имеющей ничего общего с оригиналом, а следовательно, с результатами сканирования?

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