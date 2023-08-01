«Жалкая пластиковая поделка»: на фасаде новой школы в центре Новосибирска установили барельефы — что с ними не так

В Новосибирске завершается большая реконструкция школы
Это не работа ни Веры Штейн, ни Степана Надольского, ни художника или ремесленника эпохи соцреализма
Произведения скульптуры эпохи соцреализма, к которой относятся рецензируемые объекты (например, барельефы), отличались особым изображением детей. В них можно было увидеть элементы реалистической традиции, которая часто использовалась при изображении ангелов: на этих изображениях дети были крепкими, здоровыми, сильными и красивыми. Кроме того, советская детская скульптура находилась в тренде классической школы изображения человеческого тела: правильные пропорции, внимание к анатомической структуре. Эпоха соцреализма в свою очередь стремилась показать молодежь как активную и энергичную часть общества, которая готова олицетворять идеи коммунизма.
Барельефы считались главным украшением школы
Что мы видим в современных интерпретациях барельефов: отсутствие добротной классической школы у исполнителя — знания анатомии, в частности. Пропорции не ангелов — это уже не коренастые пионеры, а взрослые худые мускулистые люди. «Вывернутые» (неправильные с точки зрения перспективы) изображения рук, ног.
Персонажи новоделов лишь отчасти напоминают оригинальные. Возьмем барельеф «Посадка садовых деревьев».
На новоделе отсутствует сходство с оригинальным Мичуриным. Перед нами молодой человек ковбойской внешности, что подчеркивают поля его шляпы, которая заменила шляпу интеллигента. Пропорции головы изменены по отношению к телу — она меньше. Оригинальное изображение Мичурина ближе к анфасу, чем его копия. Складки пиджака, рукава пиджака совсем другие, клапан кармана намного дальше от руки.
Справа от Мичурина на новоделе — женщина, которая выше его плеча, на оригинале — девочка. Форма ведра в руках у подростка слева — иная. Отсутствует проработка фона. На новоделе нет птицы, нет фоновых саженцев. Все эти различия способен уловить и совершенно непрофессиональный взгляд.
Второй новодел — «Сбор урожая» — неслучайно прячется на боковом фасаде здания. Сравнивать его с оригиналом уж как-то совсем неудобно. Пропорции фона и изображения здесь значительно искажены. Плоды, висящие над фигурами, здесь более агрессивно отрываются от фона, чем сами изображения.
Расположение новых арт-объектов
Стилистика соцреализма барельефов была увязана с классицистской архитектурой исторического здания школы: барельефы были расположены по оси симметрии от главного входа здания.
Пластиковые копии исторических барельефов расположены асимметрично, потому что модернистский фасад асимметричен. Здание намного массивнее старого, поэтому барельефы в старых размерах ему непропорциональны. Да и эстетика алюминиевого фасада не предполагает размещения подобных плоскорельефных изображений. Ну из другой это оперы.
Желтоватый пластик плохо гармонирует с сероватой гаммой алюминиевых фасадов. Современные изделия, символизирующие те, что ранее находились на историческом здании школы, плоски, совсем не напоминают барельефы — там совсем другая глубина изображения. Эти новые изображения лежат на стене как аппликации, в то время как оригинальные изделия всё же идентифицировались как барельефы и были заглублены (встроены) в стену.
Кто за это ответит?
Понятно, что сканирование барельефов не было полноценно выполнено. Да еще и «руки-крюки»: технологии технологиями, но перед сканированием надо было тщательно расчистить объект от набелов, восстановить сколы и утраты — тогда, может, и сканирование дало бы полноценный результат. По всей видимости, сканирование не вышло. Вот, видно, пришлось выкручиваться.
Я думаю, что хороший скульптор справился бы с задачей копирования, но денег опять пожалели. Вместо барельефов, которые выдвигались на присвоение статуса объекта культурного наследия, — жалкая пластиковая поделка.
Говорят, что это делали студенты. А кто ответит за полную утрату исторических, значимых для города барельефов?
Первый претендент вроде бы — ГАУ НСО Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия (НПЦ), который
Второй претендент — местные власти. Мы предостерегали их, что подобного опыта у нас нет и сохранять барельефы в отрыве от исторического фасада (контекста) невозможно, поскольку барельефы являются цельным историческим архитектурным решением с классическим фасадом школы. Об этом же — все официальные рекомендации правительственных и международных организаций (ЮНЕСКО, ИКОМОС), занимающихся охраной наследия.
Третий претендент — сотрудники НГУАДИ, которые, по всей видимости, провалили сканирование. Иначе где их возмущенный голос по поводу жалкой некачественной поделки, установленной сегодня на новых фасадах школы, не имеющей ничего общего с оригиналом, а следовательно, с результатами сканирования?
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