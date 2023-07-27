Витражи с рекой и привет «Ельцин Центру»: два советских здания возле площади Ленина ждет реновация — смотрим эскизы

Архитектор добавил, что рано или поздно фасадами пришлось бы заняться: старая, разрушающаяся отделка может представлять угрозу пешеходам. Разрабатывать варианты нового фасада команда Buslaev Architects начала весной 2023 года, сегодня уже готовы несколько вариантов, но ни один из них пока не утвержден.



— Предполагается, что в 2024 году завершится проектирование и начнется его реализация, и в течение года-двух мы увидим обновленный центр города, — сообщил Андрей Буслаев.



Задачей архитекторов было сделать фасад необычным как минимум для Новосибирска. Конструктив зданий они трогать не стали, придумав двойной фасад. Его исполнение в зависимости от варианта варьируется от стеклянных витражей с нанесением на них декора и металлических сеток разных конфигураций (яркий и запоминающийся пример такой технологии — фасад «Ельцин Центра» в Екатеринбурге) до медиафасада.

