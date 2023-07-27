Витражи с рекой и привет «Ельцин Центру»: два советских здания возле площади Ленина ждет реновация — смотрим эскизы

Вид центра Новосибирска в ближайшие годы может измениться: архитекторы разработали несколько вариантов того, как через несколько лет будут выглядеть фасады построенных в советское время бизнес-центров на углу Вокзальной магистрали и Советской. Бюджет реновации может составить сотни миллионов рублей, но эксперты полагают, что эти вложения окупятся. Как изменится пейзаж площади Ленина и какие еще здания в центре не мешало бы «приодеть», узнала журналист НГС.
Два старых бизнес-центра возле площади Ленина, кажется, решились на смену облика — новосибирское бюро Buslaev Architects разработало концепцию нового фасада смежных зданий на Вокзальной магистрали, 16 и Советской, 37.
Первая ласточка обновления неказистого позднесоветского наследия была запущена почти 10 лет назад, когда почти одновременно сменили одежки здание «Ростелекома» на Орджоникидзе, 18 и бизнес-центр на Ленина, 12. Уже тогда эксперты говорили, что на реконструкцию напрашиваются и другие бизнес-центры, занявшие строения бывших проектных институтов, — в том числе те, что формируют угол Вокзальной магистрали и улицы Советской.
В 2019 году руководитель бюро Buslaev Architects Андрей Буслаев, анонсируя реконструкцию пешеходного пространства рядом с «Бизнес-центром на Вокзальной», упомянул, что в течение нескольких лет дело дойдет и до фасадов.
— Два существующих, вернее, сосуществующих в комплексе здания бизнес-центров давно требуют реновации по причине как физического, так и морального износа. Работа по дизайну фасадов стала логическим продолжением начатых активных действий по благоустройству территории пешеходной зоны по Вокзальной магистрали и ремонту внутренних помещений бизнес-центров, которые начались в 2020–2021 гг. и сейчас находятся в завершающей стадии, — рассказал Буслаев журналисту НГС.
Архитектор добавил, что рано или поздно фасадами пришлось бы заняться: старая, разрушающаяся отделка может представлять угрозу пешеходам. Разрабатывать варианты нового фасада команда Buslaev Architects начала весной 2023 года, сегодня уже готовы несколько вариантов, но ни один из них пока не утвержден.
— Предполагается, что в 2024 году завершится проектирование и начнется его реализация, и в течение года-двух мы увидим обновленный центр города, — сообщил Андрей Буслаев.
Задачей архитекторов было сделать фасад необычным как минимум для Новосибирска. Конструктив зданий они трогать не стали, придумав двойной фасад. Его исполнение в зависимости от варианта варьируется от стеклянных витражей с нанесением на них декора и металлических сеток разных конфигураций (яркий и запоминающийся пример такой технологии — фасад «Ельцин Центра» в Екатеринбурге) до медиафасада.
Сколько средств потребуется на реконструкцию, пока вопрос открытый — решать его будут владельцы зданий. По оценке Андрея Буслаева, бюджет составит сотни миллионов рублей, причем зависеть он будет не только от технических решений, но и от амбиций бизнеса, от экономических резонов и от политико-экономической ситуации в стране в целом.
Как этот бюджет разделится, тоже непонятно. У каждого здания несколько владельцев, среди которых есть ключевые. «Бизнес-центром на Вокзальной» управляет одноименное АО бизнесменов Алексея Онищенко (он владеет долей в 75%) и Александра Матросова (25%). Они же владеют и управляют бизнес-центром на Фрунзе, 5 — еще одним советским институтом.
Информации о том, что бизнес-центром на Советской, 37 управляет или владеет какая-то одна компания, журналист НГС не нашла. По данным источников НГС, основным владельцем помещений в здании является группа «БКС» — здесь зарегистрированы около десятка компаний группы.
По словам Андрея Буслаева, собственники обоих БЦ озабочены их эксплуатацией и внешним видом.
— Разумеется, они существуют и принимают решения независимо друг от друга, и пока идет работа по координации с выбором решений, которые повлияют на общую архитектуру комплекса и, можно сказать, центра города. Инициаторами стали оба ключевых собственника, но в разное время, и на планы по понятным причинам повлияли и политические факторы, — рассказал архитектор. — В данный момент основной инициатор изменений — «Бизнес-центр на Вокзальной», он и является заказчиком предложений по реновации и новому дизайну фасадов.
Директор АО «Бизнес-центр на Вокзальной» Светлана Драгунова рассказала журналисту НГС, что конкретные сроки реконструкции фасада пока не установлены.
— Владельцы Советской, 37 в принципе согласны, но финансово ни они, ни мы сейчас не готовы: мы — потому что сейчас заканчиваем ремонт в здании, а они — в связи с тем, что экономическая ситуация сейчас в стране сложная. Но принципиальное согласие есть, они тоже заинтересованы в этом, — подчеркнула она.
Вариант будущего фасада тоже еще не согласован, но, по словам Светланы Драгуновой, большинству сторон нравится первый — с «рекой» на стеклянных витражах. Когда в выборе концепции поставят точку и дело дойдет до рабочей документации с выбором материалов, будет понятен и объем финансирования — пока диапазон сумм слишком велик, заметила руководитель БЦ.
Журналист НГС также направила запрос в «БКС» с просьбой прокомментировать перспективу изменения фасадов здания и готовность участвовать в его финансировании, но за время подготовки материала ответ от компании не поступил.
По мнению управляющего партнера компании Nazarov&Partners Александра Назарова, вложения владельцев зданий будут оправданы: кроме очевидного преображения центра города, которого ждут уже давно, обновленный фасад позволит привлечь новых арендаторов или повысить ставки существующим.
— Для арендаторов тоже хорошо: это имиджевая составляющая, и понимать, что ты идешь в красивенькое здание, а не наследие Советского Союза, тоже приятно, — заметил он. — Сегодня, возможно, очень правильное время заниматься улучшением «уставших» бизнес-центров, потому что в городе большой дефицит качественных офисов, что в покупку, что в аренду. Как только кто-то построит что-нибудь хорошее или реконструирует, или сделает редевелопмент, эти площади сразу улетают по хорошим ставкам или ценам.
Помимо очевидных кандидатов на обновление (бизнес-центры на Фрунзе, 5, Октябрьской, 42 и 52, Красном, 17 и сталинское здание Совнархоза на Красном проспекте, 82), эксперт назвал и относительно новые бизнес-центры, в частности построенный в конце нулевых БЦ класса А «Кронос» на Советской, 5.
— Недвижимость стареет очень быстро, и через 10 лет у бизнес-центра можно убирать один класс, если не было сделано никаких поддерживающих переделок, ремонтов. А у нас все бизнес-центры класса А как построили 10–15 лет назад, так они и стоят, — подчеркнул Александр Назаров.
Впрочем, как минимум в «Кроносе» постепенно обновляют места общего пользования и планируют благоустройство — вентиляцию или планировку это не заменит, но поддержать статус здания, вероятно, позволит. Тем более что новых бизнес-центров в Новосибирске не строили уже давно.
Самый новый бизнес-центр сегодня — стопка стеклянных кубиков на улице Кирова, которую целиком выкупила компания S7, так что на открытый рынок необычный бизнес-центр не попал. Напротив него — построенный чуть раньше БЦ «Время», еще один БЦ — «Новая высотка» — построили возле ТРЦ «Сибирский Молл». Впрочем, как раз его, вероятно, в ближайшие годы ждет обновление.