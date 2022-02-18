«Приятный мальчик, на Владимира Ильича похож»: скульпторы заново создадут лица людей на скандальном барельефе школы

16 февраля на архитектурно-градостроительном совете в мэрии Новосибирска показали пример восстановления барельефа для школы № 54 на улице Крылова, 18 — ранее его отсканировали, чтобы создать заново и установить на новом здании школы.



Проект фасадов разработали в компании «ГенИнжПроект». Первоначально барельеф предлагали отлить из бронзы, но в этом случае его вес составил бы около тонны. В итоге его изготовят из стеклопластика — композитного материала, в который входят стекловолокно, мелкодисперсная мраморная крошка и полиэфирная смола.