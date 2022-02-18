«Приятный мальчик, на Владимира Ильича похож»: скульпторы заново создадут лица людей на скандальном барельефе школы

16 февраля на архитектурно-градостроительном совете в мэрии Новосибирска показали пример восстановления барельефа для школы № 54 на улице Крылова, 18 — ранее его отсканировали, чтобы создать заново и установить на новом здании школы.
Проект фасадов разработали в компании «ГенИнжПроект». Первоначально барельеф предлагали отлить из бронзы, но в этом случае его вес составил бы около тонны. В итоге его изготовят из стеклопластика — композитного материала, в который входят стекловолокно, мелкодисперсная мраморная крошка и полиэфирная смола.
— Это ручная работа: 3D-скульптор делает это вручную, просто в программе, — пояснила представитель компании «ГенИнжПроект» Кристина Зворыгина. — Будет небольшой этап машинного производства, когда модель, созданную скульптором, вырежут фрезой из пенополистерола. Потом на него будет нанесён слой стеклопластика, и я буду долепливать определённые части.
Скульптор пока восстановил небольшой участок барельефа, который отсканировали специалисты НГУАДИ летом 2020 года, перед сносом здания. Детали барельефа были утрачены со временем и, возможно, при сканировании, поэтому скульптор восстанавливает их — какими они предположительно могли быть.
Члены архитектурно-градостроительного совета, архитекторы Игорь Поповский и Александр Ложкин, иронично отметили, что «мальчик приятный — на Владимира Ильича похож». Сам барельеф рекомендовали сделать белым.
В ноябре архитекторы на градсовете раскритиковали решение фасада, представленное «ГенИнжПроектом», но радикально изменить его уже нельзя. Сегодня специалисты работают непосредственно над барельефом, который установят на новом здании школы — сохранить старое оказалось невозможно. Два года назад вокруг аварийного здания школы разгорелся конфликт — историки требовали признать объектом культурного наследия старое здание.
Это уже второй крупный конфликт вокруг школьного фасада: ранее жители Академгородка добились строительства типовой школы, отменив решение, которое победило на федеральном конкурсе.
При этом в Новосибирске строят и нестандартные школы с интересной архитектурой, для микрорайона «Европейский берег» здание школы спроектировали в Нидерландах, а для «Ясного берега» — в сотрудничестве с немецким архитектором.