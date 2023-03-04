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Тема дняНовосибирца развела на деньги «красотка из Парижа»
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Моржи за 1000 долларов, кованые кандалы и лампы-неваляшки — фоторепортаж с маркета керамики в Новосибирске

Показываем самые интересные тарелки, кружки и вазы

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Максим Дятлов делает тарелку прямо на маркете

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В Новосибирске сегодня, 4 марта, начался Сибирский маркет керамики. За несколько дней до 8 Марта новосибирцам предложили купить необычные тарелки, кружки, лампы и подсвечники. Несколько десятков мастеров собрались в кинотеатре «Победа». Маркет будет длиться два дня. Корреспонденты НГС посмотрели, что можно купить, и узнали, сколько стоят керамические тарелки.

Неваляшка-демон стоит 15 тысяч. Как объясняет мастер, это из-за большого количества маленьких деталей

Неваляшка-демон стоит 15 тысяч. Как объясняет мастер, это из-за большого количества маленьких деталей

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Неваляшек делает жительница Новосибирска Мария. Как рассказала девушка, в среднем неваляшки-лампы стоят 7 тысяч, но есть исключения.

Тарелки от художника Валерия Кузнецова стоят 5 тысяч рублей

Тарелки от художника Валерия Кузнецова стоят 5 тысяч рублей

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На маркете также можно купить свечи, изделия из железа, картины. Все предметы ручной работы. Кузнец Юрий, кроме кованых роз и ложек, продает кандалы за 2,5 тысячи

На маркете также можно купить свечи, изделия из железа, картины. Все предметы ручной работы. Кузнец Юрий, кроме кованых роз и ложек, продает кандалы за 2,5 тысячи

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Керамические тарелки стоят на маркете от 1000 до 5000 рублей

Керамические тарелки стоят на маркете от 1000 до 5000 рублей

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Эта работа мастера Виктории уже забронирована и должна отправиться в Великобританию. Стоит она 1000 долларов

Эта работа мастера Виктории уже забронирована и должна отправиться в Великобританию. Стоит она 1000 долларов

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Синяя кружка от Максима Дятлова стоит 6,5 тысяч рублей

Синяя кружка от Максима Дятлова стоит 6,5 тысяч рублей

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На маркете можно встретить очень нежные работы. Свечи у Екатерины Козубяк стоят больше 1000 рублей

На маркете можно встретить очень нежные работы. Свечи у Екатерины Козубяк стоят больше 1000 рублей

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Также на маркете было много мелочей, которые можно купить за 100 рублей. Так, кулоны у Анны Золотовой стоят от 150 рублей

Также на маркете было много мелочей, которые можно купить за 100 рублей. Так, кулоны у Анны Золотовой стоят от 150 рублей

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Пивные кружки на маркете продавали за 1700 рублей

Пивные кружки на маркете продавали за 1700 рублей

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Анна Бурундук показала коллекцию колокольчиков с котиками. Они стоят от 1800 рублей

Анна Бурундук показала коллекцию колокольчиков с котиками. Они стоят от 1800 рублей

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К 8 Марта в регионы Сибири уже завезли более 150 тонн цветов. Из них почти 80 тонн составили тюльпаны.

8 МартаКерамикаРучная работаТарелки
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