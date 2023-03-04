Моржи за 1000 долларов, кованые кандалы и лампы-неваляшки — фоторепортаж с маркета керамики в Новосибирске

В Новосибирске сегодня, 4 марта, начался Сибирский маркет керамики. За несколько дней до 8 Марта новосибирцам предложили купить необычные тарелки, кружки, лампы и подсвечники. Несколько десятков мастеров собрались в кинотеатре «Победа». Маркет будет длиться два дня. Корреспонденты НГС посмотрели, что можно купить, и узнали, сколько стоят керамические тарелки.