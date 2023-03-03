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Свыше 150 тонн цветов завезли в Сибирь к 8 Марта

Из общего количества почти 80 тонн составили тюльпаны

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Чаще всего цветы импортировали из Узбекистана

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Более 150 тонн цветов завезли предприниматели в регионы Сибири к 8 Марта. Из них почти 80 тонн составили тюльпаны. Также в лидерах — заграничные розы, хризантемы, гвоздики, лилии, орхидеи, ранункулюсы. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

— Почти 60 % цветов в Сибирь поставили новосибирские импортеры, 30 % букетных партий ввезли алтайские предприниматели. В этом году набирает обороты импорт цветов из Узбекистана. Это новый поставщик цветов для сибирского региона. В феврале из этой страны ввезено 58 тонн цветов, или 38 % от общего физического объема импорта этих товаров, — отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

По данным ведомства, из Узбекистана чаще всего ввозили тюльпаны, а также лилии, герберы, матиоллы, орхидеи. Также в Сибирь завозят цветы, выращенные в таких странах как Эквадор, Колумбия, Кения, Нидерланды, Таиланд.

Ранее новосибирцы массово начали жаловаться на подаренные цветы, которые быстро угасают. Отзывы появляются на новосибирском сайте «Фламп».

СибирьМеждународный женский деньЦветы к 8 Марта
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