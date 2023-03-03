Свыше 150 тонн цветов завезли в Сибирь к 8 Марта

Более 150 тонн цветов завезли предприниматели в регионы Сибири к 8 Марта. Из них почти 80 тонн составили тюльпаны. Также в лидерах — заграничные розы, хризантемы, гвоздики, лилии, орхидеи, ранункулюсы. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.
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По данным ведомства, из Узбекистана чаще всего ввозили тюльпаны, а также лилии, герберы, матиоллы, орхидеи. Также в Сибирь завозят цветы, выращенные в таких странах как Эквадор, Колумбия, Кения, Нидерланды, Таиланд.
Ранее новосибирцы массово начали жаловаться на подаренные цветы, которые быстро угасают. Отзывы появляются на новосибирском сайте «Фламп».