«Даже сфотографировать не успела»: новосибирцы массово жалуются на быстро угасающие цветы — можно ли спасти букет

Новосибирцы массово жалуются на подаренные цветы, которые быстро угасают. Отзывы появляются на новосибирском сайте «Фламп», волна сообщений появилась после 14 февраля, но жалобы публиковались и раньше. Впереди горожан ждет еще один праздник, когда покупают много цветов — 8 Марта.
НГС изучил к празднику отзывы про портящиеся букеты и узнал, как избежать такой участи для подарка.
«Не успели порадовать человека»
Дарья Егорова 15 февраля опубликовала фотографию с испорченным букетом в отзывах «БукетОпт».
— Качество оставляет желать лучшего. Муж подарил букет на 14 Февраля. Сегодня 15 февраля, вечер, и чтоб вы понимали — букет уже завял. Половина цветов увяли. Прошел один день. Дома у нас не жара. Очень обидно получить букет, заплатить за него деньги, и немаленькие, и через день выкинуть его в мусорку, — поделилась девушка.
Представители магазина «БукетОпт» попросили номер заказа в комментариях к записи, на что Дарья сообщила, что у нее номера нет — букет был подарком.
Похожий отзыв на этот же цветочный магазин написал Галина Константинади в начале января.
— По времени доставка была примерно в 00:15. Ночью оставили букет в комнате на столе, не у батареи. И вот утром, часов в 11, часть цветов (радует, что малая) уже сказали «пока». То есть букету было меньше 12 часов. Но, может, он уже неделю стоял и ждал своей покупки. В общем, я расстроилась такой быстрой кончине любимых гербер. Я даже сфотографировать букет в первоначальном виде не успела, — поделилась жительница Новосибирска.
Представители «БукетОпт» в комментариях попросили связаться с компанией и назвать номер заказа. Корреспондент НГС во время работы над материалом не смогла дозвониться до магазина.
На покупку в салоне «Цветочный рай» отзыв появился утром 17 февраля. Комментатор Василий Дуров поделился фотографией полностью испорченных роз.
— 14 февраля покупал цветы. Магазин симпатичный, продавцы вежливые, но цветы через двое суток завяли. Обидно, — кратко написал новосибирец.
В магазине корреспонденту НГС пообещали перезвонить, чтобы дать комментарий. На момент публикации ответа не было.
«Да ладно, мне же тут два метра добежать»
Ситуация с завядшими букетами повторяется из года в год. Пользователь Daria рассказала про цветы, которые ей подарили в 2020 году на 14 Февраля в цветочной мастерской «Лаванда».
— Молодой человек на День всех влюбленных (14 февраля 2020 года примерно в 17:00) совершил покупку букета. Он несколько раз уточнял, сколько цветы простоят? Продавцы-консультанты его уверили, что как минимум дней 5. На утро 16 февраля цветы выглядели как на фото. То есть цветы простояли 1 день и ночь. Хотя всё делали, как указано в памятке — обрезали, меняли воду и добавляли порошок-подкормку. Неприятно, когда цветы уже на следующий день можно выбрасывать, когда они еще не успели порадовать человека, — поделилась в комментариях девушка.
Цветочный магазин в комментариях ответил девушке. Представители «Лаванды» утверждают, что роза была свежей и должна была простоять пять дней.
— Флорист собрал букет, упаковал так, чтобы цветам было максимально комфортно, положил памятку и сказал, чтобы вы могли как можно дольше радоваться подарку. Мы со своей стороны сделали всё по совести. А что происходит с букетом дальше, как только он оказывается за стенами мастерской, мы отслеживать не можем. Всегда предупреждаем покупателя, что упаковку-утеплитель снимать нельзя в машине или на улице, так как цветок замерзнет и завянет тут же. На что получаем ответ: «Да ладно, мне же тут два метра добежать». Или возят цветы без воды часами, а потом искренне удивляются, почему букет испортился. Не говорим именно про вас, но бывает и такое, — прокомментировали представители компании.
Как добавили в магазине, цветы не являются возвратным товаром.
«Чаще всего это от нас не зависит
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Как объяснила корреспонденту НГС флорист из магазина La Rose, представившаяся Светланой, цветы делятся на три вида стойкости. Популярные розы, например, относятся к средней стойкости. Самыми стойкими считаются гвоздики и амариллисы.
— Чтобы сохранить подольше цветы, их нужно обязательно обрезать перед тем, как поставить в воду, а также их нужно обрезать, когда меняется вода. Воду лучше менять каждые два-три дня. Мы еще даем покупателям подкорм для цветов, его лучше менять на второй или третий день. И обязательно держать подальше от отопительных приборов, потому что от тепла они быстрее раскрываются и быстрее погибают, — объяснила Светлана.
Также цветы болезненно переживают любые перепады температур. Обычно в холодильниках в цветочных магазинах температура держится на уровне +5 градусов. Сильные морозы для цветов опасны, после морозов они проживают буквально несколько часов.
— Бывают жалобы от покупателей. Иногда проблемы с цветами от того, что в помещении, где клиент их хранит, сильно жарко. Или, например, из-за того, что их неудачно транспортировали. Иногда это наша вина, иногда — вина курьера. Но мы стараемся отбирать самые свежие цветы, и если они погибают, то чаще всего это от нас не зависит, — поделилась Светлана.
Чтобы проверить свежесть цветов, можно посмотреть, в какой воде стоят цветы в магазине. В случае если вы покупаете розу, то ее бутон можно проверить пальцами: если цветок свежий, то бутон должен быть твердым. При этом цветок должен стоять ровно.
— Чаще всего на 14 Февраля берут что-то более весеннее: гиацинты, тюльпаны, левкой. Розочки как классический вариант берут достаточно часто. Они все средней стойкости и примерно держатся неделю. Хороший вариант — гвоздички, они более стойкие, — рассказала флорист.
Средняя цена композиций из цветов в магазинах разных ценовых сегментов — 3–4 тысячи рублей. Можно собрать букет и за 1000 рублей, но, как признаются продавцы, он будет скромным. Журналист НГС смотрела, какие букеты собирают к празднику 14 Февраля и сколько они стояли.