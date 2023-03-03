«Даже сфотографировать не успела»: новосибирцы массово жалуются на быстро угасающие цветы — можно ли спасти букет

— Качество оставляет желать лучшего. Муж подарил букет на 14 Февраля. Сегодня 15 февраля, вечер, и чтоб вы понимали — букет уже завял. Половина цветов увяли. Прошел один день. Дома у нас не жара. Очень обидно получить букет, заплатить за него деньги, и немаленькие, и через день выкинуть его в мусорку, — поделилась девушка.

Представители магазина «БукетОпт» попросили номер заказа в комментариях к записи, на что Дарья сообщила, что у нее номера нет — букет был подарком.

Похожий отзыв на этот же цветочный магазин написал Галина Константинади в начале января.