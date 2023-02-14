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Можно ли собрать букет за 1000 рублей к 14 февраля? НГС посмотрел, что продают в центре Новосибирска — фото

Бюджетные варианты есть, но выбор дорогих букетов больше

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Букет можно собрать на 1000 рублей, но он будет небольшой

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День всех влюбленных 14 февраля отмечают многие, праздник не обходится без подарков и цветов. Но чтобы купить букет и не разориться, придется постараться. Средняя цена композиций из цветов в магазинах разных ценовых сегментов — 3–4 тысячи рублей. Можно собрать букет и за 1000 рублей, но, как признаются продавцы, он будет скромным. Журналист НГС посмотрела, какие букеты собирают к празднику и сколько они стоят.

В среднем букет в магазине FLOraОПТ обойдется в 3 тысячи рублей. Собранные букеты на праздник уже стоят в специальном холодильнике.

— Сейчас проблематично собрать букет за тысячу рублей, но можно за тысячу с небольшим: три розочки, эвкалипт и упаковка, — объяснили журналисту НГС в магазине.

Собранные букеты в среднем стоят от 2 до 3,5 тысячи рублей

Собранные букеты в среднем стоят от 2 до 3,5 тысячи рублей

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В магазинах уже есть собранные букеты

В магазинах уже есть собранные букеты

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Чуть больше чем за тысячу рублей можно собрать небольшой букет

Чуть больше чем за тысячу рублей можно собрать небольшой букет

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В студии цветов La Rose отметили, что за тысячу рублей можно собрать букет, всё зависит от пожеланий клиента.

— Можно собрать недорогой букет из гипсофил (цветы рода гвоздичных. — Прим. ред.), гвоздик. Они будут небольшие. Также мы на сайте публикуем букеты к определенному празднику, по предзаказу у нас была скидка, можно было купить дешевле, — отметили в студии

В среднем букет на праздник обойдется в 4–5 тысяч рублей. По словам консультанта, к 14 февраля цветы покупают часто.

Собранные букеты с витрины стоят примерно от 5 до 7 тысяч рублей

Собранные букеты с витрины стоят примерно от 5 до 7 тысяч рублей

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Букеты, которые представлены на витрине, можно будет приобрести к 14 февраля

Букеты, которые представлены на витрине, можно будет приобрести к 14 февраля

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Цветы можно купить и по дороге домой в переходе метро, например на Площади Ленина. По словам продавца, подорожали даже местные цветы, поэтому на тысячу рублей получится собрать только небольшой букет.

— Тюльпаны по 130 рублей, можно собрать букет из них, — отметила продавец.

Небольшой букет из тюльпанов будет стоить примерно тысячу рублей

Небольшой букет из тюльпанов будет стоить примерно тысячу рублей

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Букет с кустовой розой обойдется примерно в 2 тысячи рублей

Букет с кустовой розой обойдется примерно в 2 тысячи рублей

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В цветочном салоне Pcela также можно собрать букет на тысячу рублей, например из тюльпанов или роз. В среднем букет стоит от 4 до 6 тысяч рублей.

— На тысячу рублей можно собрать букет из гипсофил, получится объемный, пышный. Из тюльпанов получится букет небольшой, но милый, они у нас стоят по 160 рублей, потом они раскроются и будет красиво. Тюльпаны можно собрать под ленточку, — объяснила консультант.

В цветочном салоне могут собрать букет стоимостью больше 10 тысяч рублей

В цветочном салоне могут собрать букет стоимостью больше 10 тысяч рублей

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Тюльпаны в цветочном салоне стоят по 160 рублей, как объяснила консультант, можно будет собрать небольшой букет даже из роз

Тюльпаны в цветочном салоне стоят по 160 рублей, как объяснила консультант, можно будет собрать небольшой букет даже из роз

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В прошлом году НГС посмотрел, какие букеты дарят школьники на 1 сентября. Смотрите самые популярные и необычные композиции в нашем материале.

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