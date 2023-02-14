Можно ли собрать букет за 1000 рублей к 14 февраля? НГС посмотрел, что продают в центре Новосибирска — фото

День всех влюбленных 14 февраля отмечают многие, праздник не обходится без подарков и цветов. Но чтобы купить букет и не разориться, придется постараться. Средняя цена композиций из цветов в магазинах разных ценовых сегментов — 3–4 тысячи рублей. Можно собрать букет и за 1000 рублей, но, как признаются продавцы, он будет скромным. Журналист НГС посмотрела, какие букеты собирают к празднику и сколько они стоят.
В среднем букет в магазине FLOraОПТ обойдется в 3 тысячи рублей. Собранные букеты на праздник уже стоят в специальном холодильнике.
— Сейчас проблематично собрать букет за тысячу рублей, но можно за тысячу с небольшим: три розочки, эвкалипт и упаковка, — объяснили журналисту НГС в магазине.
В студии цветов La Rose отметили, что за тысячу рублей можно собрать букет, всё зависит от пожеланий клиента.
— Можно собрать недорогой букет из гипсофил (цветы рода гвоздичных. — Прим. ред.), гвоздик. Они будут небольшие. Также мы на сайте публикуем букеты к определенному празднику, по предзаказу у нас была скидка, можно было купить дешевле, — отметили в студии
В среднем букет на праздник обойдется в 4–5 тысяч рублей. По словам консультанта, к 14 февраля цветы покупают часто.
Цветы можно купить и по дороге домой в переходе метро, например на Площади Ленина. По словам продавца, подорожали даже местные цветы, поэтому на тысячу рублей получится собрать только небольшой букет.
— Тюльпаны по 130 рублей, можно собрать букет из них, — отметила продавец.
В цветочном салоне Pcela также можно собрать букет на тысячу рублей, например из тюльпанов или роз. В среднем букет стоит от 4 до 6 тысяч рублей.
— На тысячу рублей можно собрать букет из гипсофил, получится объемный, пышный. Из тюльпанов получится букет небольшой, но милый, они у нас стоят по 160 рублей, потом они раскроются и будет красиво. Тюльпаны можно собрать под ленточку, — объяснила консультант.
В прошлом году НГС посмотрел, какие букеты дарят школьники на 1 сентября. Смотрите самые популярные и необычные композиции в нашем материале.