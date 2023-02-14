Можно ли собрать букет за 1000 рублей к 14 февраля? НГС посмотрел, что продают в центре Новосибирска — фото

В среднем букет в магазине FLOraОПТ обойдется в 3 тысячи рублей. Собранные букеты на праздник уже стоят в специальном холодильнике.

— Сейчас проблематично собрать букет за тысячу рублей, но можно за тысячу с небольшим: три розочки, эвкалипт и упаковка, — объяснили журналисту НГС в магазине.