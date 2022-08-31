Букет из пшеницы и ржи, подсолнухи и гортензии: какие цветы покупают на 1 Сентября в Новосибирске
Цены на букеты варьируются от 900 рублей до 5 тысяч
На школьных линейках чуть ли не каждый ребенок дарит букет учителю. Композиция из цветов на 1 сентября — атрибут праздника, поэтому мы решили узнать у нескольких цветочных магазинов Новосибирска о самых популярных и самых необычных букетах, а также сколько они стоят и как изменились цены с прошлого года.
«Охапка с потрясающим запахом»
Команда магазина «Цветочный дворик» рассказала НГС о том, что цены по сравнению с прошлым годом на цветы не выросли, а на некоторые позиции даже стали ниже.
— Мы хотим, чтобы люди продолжали радовать друг друга цветами, поэтому несмотря на возросшую себестоимость цветка из-за роста цен на логистику, мы приняли решение оставить прежний уровень цен, — отметили в магазине.
Самые популярные букеты на 1 сентября — подсолнухи или яркие солнечные букеты с герберой. В этом году заметили тенденцию на заказы букетов нежных, пастельных оттенков с преобладанием роз.
В этом году 1 сентября пройдет без ковидных ограничений, поэтому заметно увеличилось число заказов, считают в магазине. Средний чек на школьный букет в «Цветочном дворике» — 2 тысячи рублей.
Баночки с вареньем в букете
В студии цветов La Rose рассказали, что букеты можно найти в самых разных ценовых диапазонах, все зависит от запроса покупателя. Цены на букеты к 1 сентября остались такими же, как в прошлом году, значительный рост в компании не заметили.
Традиционно в сентябре пользуются популярность букеты из георгинов, роз, а в последнее время в композиции стали включать гортензии и подсолнухи. Также в La Rose отметили, что сборные букеты популярней, чем монобукеты.
— Букеты небольших размеров любят покупать для малышей, чтобы их удобно было держать на линейке и дарить учителю. Большие композиции часто покупают старшеклассники, чтобы преподнести запоминающийся букет от всего класса, — рассказали в La Rose.
Самый необычный букет, который удалось собрать флористам магазина для ученика, включал в себя баночки с вареньем. При этом баночки были не просто частью корзины, а их закрепили в букете.
Также в La Rose отметили, что цена букета может быть любой, все зависит от запроса покупателя.
Букеты с подсолнухами, гортензиями и яблоками
В цветочном салоне «Раз, ромашка» также не изменились цены на цветы по сравнению с прошлым годом, но заметили, что заказов стало меньше. Уменьшение числа заказов связывают с тем, что в школах часто дарят один букет от класса, а не каждый ребенок отдельно.
— Большинство школ дарят коллективные букеты, то есть, когда каждый ученик дарит по одному цветка. Я считаю, что ребенка это лишает праздника, потому что ощущение букета в руке, это и есть атрибут 1 сентября, — считает владелица салона Альбина Шалакова.
Самые популярные букеты в салоне составляют из подсолнухов и гортензий, а средняя цена за композицию к 1 сентября — от 1000 до 1500 рублей.
«Люди выстраиваются в очереди»
Как рассказали в компании «БукетОпт», цены на букеты остались прежними. Здесь самые популярные цветы на 1 сентября, как обычно, розы и хризантемы — без излишеств.
— Необычные букеты тоже собирают, но немного, потому что их составляют из экзотических цветов, и стоимость сразу становится выше, — отметила Лада Трегубова.
В подарок учителю обычно берут букет в пределах 1000 рублей, цветов покупают много, люди даже выстраиваются в очередь, рассказали в магазине.
Недавно мы рассказали о том, что красивый букет можно собрать и на даче, при этом серьезно сэкономить. Кристина Хрустова, блогер-цветовод, подготовила три варианта и потратила по пять минут на каждый из них. Кроме того, учителя рассказали НГС, какие подарки от родителей их шокируют, а какие варианты нравятся больше всего.