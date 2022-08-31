Букет из пшеницы и ржи, подсолнухи и гортензии: какие цветы покупают на 1 Сентября в Новосибирске

На школьных линейках чуть ли не каждый ребенок дарит букет учителю. Композиция из цветов на 1 сентября — атрибут праздника, поэтому мы решили узнать у нескольких цветочных магазинов Новосибирска о самых популярных и самых необычных букетах, а также сколько они стоят и как изменились цены с прошлого года.

«Охапка с потрясающим запахом»

Команда магазина «Цветочный дворик» рассказала НГС о том, что цены по сравнению с прошлым годом на цветы не выросли, а на некоторые позиции даже стали ниже.