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Букет из пшеницы и ржи, подсолнухи и гортензии: какие цветы покупают на 1 Сентября в Новосибирске

Цены на букеты варьируются от 900 рублей до 5 тысяч

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Как рассказали в цветочных магазинах Новосибирска, цены на букеты могут начинаться от 1000 рублей

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На школьных линейках чуть ли не каждый ребенок дарит букет учителю. Композиция из цветов на 1 сентября — атрибут праздника, поэтому мы решили узнать у нескольких цветочных магазинов Новосибирска о самых популярных и самых необычных букетах, а также сколько они стоят и как изменились цены с прошлого года.

«Охапка с потрясающим запахом»

Команда магазина «Цветочный дворик» рассказала НГС о том, что цены по сравнению с прошлым годом на цветы не выросли, а на некоторые позиции даже стали ниже.

В букеты добавляют подсолнухи, как яркий элемент композиции

В букеты добавляют подсолнухи, как яркий элемент композиции

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— Мы хотим, чтобы люди продолжали радовать друг друга цветами, поэтому несмотря на возросшую себестоимость цветка из-за роста цен на логистику, мы приняли решение оставить прежний уровень цен, — отметили в магазине.

Самые популярные букеты на 1 сентября — подсолнухи или яркие солнечные букеты с герберой. В этом году заметили тенденцию на заказы букетов нежных, пастельных оттенков с преобладанием роз.

«Самый необычный букет — это охапка из пшеницы и ржи. Запах просто потрясающий», — добавили в «Цветочном дворике».

«Самый необычный букет — это охапка из пшеницы и ржи. Запах просто потрясающий», — добавили в «Цветочном дворике».

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В этом году 1 сентября пройдет без ковидных ограничений, поэтому заметно увеличилось число заказов, считают в магазине. Средний чек на школьный букет в «Цветочном дворике» — 2 тысячи рублей.

Нет единого стиля для букетов на 1 сентября, некоторые выбирают что-то яркое, а другие — что-то нежное

Нет единого стиля для букетов на 1 сентября, некоторые выбирают что-то яркое, а другие — что-то нежное

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Баночки с вареньем в букете


В студии цветов La Rose рассказали, что букеты можно найти в самых разных ценовых диапазонах, все зависит от запроса покупателя. Цены на букеты к 1 сентября остались такими же, как в прошлом году, значительный рост в компании не заметили.

Букет может быть выполнен в осеннем стиле. На сайте цветочного магазина указано, что его цена — 5200 рублей

Букет может быть выполнен в осеннем стиле. На сайте цветочного магазина указано, что его цена — 5200 рублей

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Традиционно в сентябре пользуются популярность букеты из георгинов, роз, а в последнее время в композиции стали включать гортензии и подсолнухи. Также в La Rose отметили, что сборные букеты популярней, чем монобукеты.

— Букеты небольших размеров любят покупать для малышей, чтобы их удобно было держать на линейке и дарить учителю. Большие композиции часто покупают старшеклассники, чтобы преподнести запоминающийся букет от всего класса, — рассказали в La Rose.

В композиции часто добавляют розы разных цветов

В композиции часто добавляют розы разных цветов

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Самый необычный букет, который удалось собрать флористам магазина для ученика, включал в себя баночки с вареньем. При этом баночки были не просто частью корзины, а их закрепили в букете.

Также в La Rose отметили, что цена букета может быть любой, все зависит от запроса покупателя.

Букеты с подсолнухами, гортензиями и яблоками

В цветочном салоне «Раз, ромашка» также не изменились цены на цветы по сравнению с прошлым годом, но заметили, что заказов стало меньше. Уменьшение числа заказов связывают с тем, что в школах часто дарят один букет от класса, а не каждый ребенок отдельно.

В нежную цветочную композицию гармонично вписывается слегка желтое яблоко

В нежную цветочную композицию гармонично вписывается слегка желтое яблоко

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— Большинство школ дарят коллективные букеты, то есть, когда каждый ученик дарит по одному цветка. Я считаю, что ребенка это лишает праздника, потому что ощущение букета в руке, это и есть атрибут 1 сентября, — считает владелица салона Альбина Шалакова.

Многие салоны отмечают, что для букетов новосибирцы выбирают подсолнухи

Многие салоны отмечают, что для букетов новосибирцы выбирают подсолнухи

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Самые популярные букеты в салоне составляют из подсолнухов и гортензий, а средняя цена за композицию к 1 сентября — от 1000 до 1500 рублей.

В букет с красными и оранжевыми цветами незаметно добавили красное яблоко

В букет с красными и оранжевыми цветами незаметно добавили красное яблоко

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«Люди выстраиваются в очереди»

Как рассказали в компании «БукетОпт», цены на букеты остались прежними. Здесь самые популярные цветы на 1 сентября, как обычно, розы и хризантемы — без излишеств.

Такая коробочка на сайте магазина из подборки к 1 сентября — самая дорогая, она обойдется в 2590 рублей

Такая коробочка на сайте магазина из подборки к 1 сентября — самая дорогая, она обойдется в 2590 рублей

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Такой букет из нескольких роз и хризантем стоит 990 рублей

Такой букет из нескольких роз и хризантем стоит 990 рублей

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— Необычные букеты тоже собирают, но немного, потому что их составляют из экзотических цветов, и стоимость сразу становится выше, — отметила Лада Трегубова.

Эта композиция стоит немного дороже — 1375 рублей

Эта композиция стоит немного дороже — 1375 рублей

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В подарок учителю обычно берут букет в пределах 1000 рублей, цветов покупают много, люди даже выстраиваются в очередь, рассказали в магазине.

Недавно мы рассказали о том, что красивый букет можно собрать и на даче, при этом серьезно сэкономить. Кристина Хрустова, блогер-цветовод, подготовила три варианта и потратила по пять минут на каждый из них. Кроме того, учителя рассказали НГС, какие подарки от родителей их шокируют, а какие варианты нравятся больше всего.

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