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Новосибирская область вошла в список самых читающих регионов России

Пятый год подряд победителем становится Санкт-Петербург

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В конкурсе участвовали 82 региона

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Российский книжный союз подвел итоги конкурса «Самый читающий регион». Новосибирская область заняла второе место в рейтинге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации России.

Победителем же конкурса стал Санкт-Петербург. Культурная столица России получила звание «Территория книги и чтения». Этот титул Петербург получает пятый год подряд.

— Конкурс, в котором участвовали 82 региона, проводился в течение года. Также тремя лауреатами конкурса стали Белгородская область, Москва, Югра, — отметили в комитете.

Ранее два университета Новосибирска вошли в рейтинг лучших предпринимательских вузов.

Новосибирская областьЛитератураСамый читающий регион
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