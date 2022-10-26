Новосибирская область вошла в список самых читающих регионов России
Пятый год подряд победителем становится Санкт-Петербург
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Российский книжный союз подвел итоги конкурса «Самый читающий регион». Новосибирская область заняла второе место в рейтинге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации России.
Победителем же конкурса стал Санкт-Петербург. Культурная столица России получила звание «Территория книги и чтения». Этот титул Петербург получает пятый год подряд.
— Конкурс, в котором участвовали 82 региона, проводился в течение года. Также тремя лауреатами конкурса стали Белгородская область, Москва, Югра, — отметили в комитете.
Ранее два университета Новосибирска вошли в рейтинг лучших предпринимательских вузов.