На уровне МГИМО: два университета Новосибирска вошли в рейтинг лучших предпринимательских вузов
НГУ разделил
Два университета Новосибирска вошли в рейтинг предпринимательских вузов и бизнес-школ России 2022 года по версии журнала «Эксперт». Составители рейтинга оценивали выпускников и студентов, которые достигли успеха в предпринимательстве. НГУ разделил
Как отметили в пресс-службе, НГУ стал первым среди региональных университетов России в списке. Выше были только вузы Москвы и Санкт-Петербурга.
Рейтинг составляли, основываясь на 4 показателях: количество стартапов, количество выпускников-основателей, объем привлеченных стартапами инвестиций (каждый по 30% от итогового балла), а также доля поддержанных стартапов (10% от итогового балла). По последнему показателю НГУ по сравнению с рейтингом 2021 года удалось забрать пальму первенства у МФТИ (90% против 70%).
Британский журнал Times Higher Education (THE) выпустил ежегодный рейтинг лучших университетов мира, в который вошли два новосибирских вуза — НГУ и НГТУ.