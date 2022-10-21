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На уровне МГИМО: два университета Новосибирска вошли в рейтинг лучших предпринимательских вузов

НГУ разделил 7–8-е место с МГИМО

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Рейтинг показывает результаты исследования за 2022 год

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Два университета Новосибирска вошли в рейтинг предпринимательских вузов и бизнес-школ России 2022 года по версии журнала «Эксперт». Составители рейтинга оценивали выпускников и студентов, которые достигли успеха в предпринимательстве. НГУ разделил 7–8-е место с МГИМО, НГТУ разделил 23–24-е место с Ижевским госуниверситетом.

Как отметили в пресс-службе, НГУ стал первым среди региональных университетов России в списке. Выше были только вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

Рейтинг составляли, основываясь на 4 показателях: количество стартапов, количество выпускников-основателей, объем привлеченных стартапами инвестиций (каждый по 30% от итогового балла), а также доля поддержанных стартапов (10% от итогового балла). По последнему показателю НГУ по сравнению с рейтингом 2021 года удалось забрать пальму первенства у МФТИ (90% против 70%).

Британский журнал Times Higher Education (THE) выпустил ежегодный рейтинг лучших университетов мира, в который вошли два новосибирских вуза — НГУ и НГТУ.

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