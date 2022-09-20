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Мнение

О ловле медведей и буллинге: 5 книжек, которые нужно прочитать с ребенком от года до 12 лет

Основательница детского книжного магазина рассказала про важные книги для развития ребенка

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Книги для маленьких детей могут быть красиво иллюстрированы

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Читать детям книги на ночь — добрая традиция во многих семьях. Но что выбрать, когда книги Маршака и Агнии Барто закончились? Мы поговорили с создательницей детского книжного магазина «Маленький Бук» Вероникой Украинцевой и узнали, какие книги не только пользуются популярностью среди родителей, но и скорее всего понравятся детям. Далее от первого лица.

Я составила список, опираясь на мой опыт книгопродаж и собственного чтения с детьми. Подошла к полкам и подумала: какие книги точно должен прочитать каждый ребенок? И все книги из списка тронули мое сердце.

Пару книг я выбрала не случайно — на них редко обращают внимание покупатели в магазине, потому что у них белые обложки. И мне всегда от этого грустно, потому что человек хочет что-то яркое, что-то прикольное, но видит белое и не берет.

Через нас проходит много книг, которые всем нравятся, отмеченные множеством наград. В списке — четыре зарубежные и переведенные на несколько языков, одна — российского автора.

«Идем ловить медведя», Майкл Розен


1,5 — 4–5 лет

В книге герои идут в логово к медведю

В книге герои идут в логово к медведю

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Первое, что бы я сделала — послушала, как читает эту книгу автор произведения на английском (на YouTube есть ролик). Это просто невероятное количество эмоций, поэтому книгу многие советуют разыгрывать детям как спектакль. В книге есть первые звуки: «шорх», «шурх» или «плих», «плюх», — подойдет для детей от 1,5 лет.

История в том, что папа и его четверо детей отправились ловить медведей. Они натыкаются на препятствия (трава, река, болото), которые преодолевают. И вот герои идут, попадают во вьюгу и метель. Сначала буквы маленькие, а потом по ходу повествования увеличиваются. Когда герои доходят до медведя, то видят, что он страшный, пугаются и проделывают весь путь обратно — уже быстрее.

Книга очень эмоциональная, ее хочется читать с разными голосами. Если первое четверостишье мама читает, то потом можно попросить ребенка повторять.

«Бумажные куклы», Джулия Дональдсон


2,5 — 5 лет

С этой книгой можно провести интерактив

С этой книгой можно провести интерактив

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Джулия Дональдсон в Великобритании — как Агния Барто у нас. Джулия обычно работает в паре с иллюстратором Акселем Шеффлером, а самый известный ее герой — это Груффало. Все знают Джулию Дональдсон благодаря Груффало: по нему шьют игрушки, ставят спектакли, какие-то ростовые куклы даже есть.

Книгу «Бумажные куклы» проиллюстрировал другой художник, и из-за того, что обложка белая, на нее не всегда обращают внимание. Но я всегда ее рекомендую, особенно мамам с дочками. Она тоже в стихах, можно даже интерактив провести: мама с дочкой вырезают куклы и раскрашивают.

«Жила-была девочка, у нее были тапочки с тигрятами, звезды на потолке, заколка с бабочкой», — когда начинаешь первые слова читать, уже проникаешься настроением книжки. Есть в ней и своя «фишечка»: эта заколка с бабочкой все время теряется, и на страничках ее можно находить.

Эта книжка о принятии и о том, как пережить утрату. Однажды мальчик разрезал бумажных кукол, с которыми играла главная героиня, но она не расстроилась. Куклы остались в памяти девочки — вместе с ее бабушкой, тортом ко дню рождения и другими важными впечатлениями. А затем мы видим девочку уже взрослой, с ее дочерью, с которой они так же, как и она сама когда-то, вырезают бумажных кукол и дают им имена.

Мне кажется, книга трогательная, и я не знаю детей, которые не любят творчество Джулии Дональдсон.

«Асино лето», Тамара Михеева


7–11 лет

Эту книгу советуют читать детям от 7 до 11 лет

Эту книгу советуют читать детям от 7 до 11 лет

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Русская писательница Тамара Михеева пишет много подросткового фэнтези, хотя у нее есть книги и для малышей. Эта книга тронула мое сердце — наверное, она близка мне, потому что, когда я была маленькой, ездила в лагеря. Здесь девочка Ася тоже отправляется в лагерь, но с волшебством: встречает маленьких гномиков, русалок, водяного царя, феечек.

Но хорошая история не может быть без трагедии: один мальчишка, с которым Ася дружит, попадает в беду. С помощью фей девочка взлетает на скалу, а мальчик падает — так, что не может ходить, и только Ася и ее волшебные друзья могут ему помочь.

В этой книге есть трогательные сцены и много доброты и щедрости. До слез меня тронуло, когда Ася пошла искать в ночь Ивана Купала цветок папоротника и встретила там директора лагеря, который тоже искал этот цветок.

Я бы рекомендовала книгу для чтения вслух. Если ребенок уже уверенно читает, то, думаю, с 7–8 лет и до 11 смело можно давать для самостоятельного чтения. Моим дочкам 6 и 10 — им ее читала я.

«Чудо», Р. Дж. Паласио


9–13 лет

По книге снят фильм с Джулией Робертс

По книге снят фильм с Джулией Робертс

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«Чудо» — известная и популярная во всем мире книга, по которой снят фильм с Джулией Робертс. Главный герой — мальчик, у которого с рождения изуродовано лицо, поэтому он носит шлем. Это книга и про эмпатию, и про буллинг, и про социализацию, встраивание в систему — например, в школьную. С помощью книги можно обговорить с ребенком довольно сложные темы.

Главный герой Август до 3 класса находился на домашнем обучении и, попадая в школу, сталкивается с насмешками — то, что может произойти с любым ребенком, который идет в новую школу. Август не отчаивается, не ожесточается — он просто продолжает быть добрым человеком и делать добрые дела. И в какой-то момент у его обидчиков меняется мировоззрение, и они начинают совсем по-другому думать не только о нем, но и о себе.

Еще здесь мне нравится линия его сестры: она — нормальная девочка, и родители всё внимание уделяют особенному ребенку. А она вообще-то тоже хочет, чтобы ее любили, уделяли внимание.

«Пакс», Сара Пеннипаркер


9–13 лет

«Пакс» — одна из самых популярных книг для детей

«Пакс» — одна из самых популярных книг для детей

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Сара Пеннипаркер написала книжку, которая тут же стала бестселлером и победила на многих фестивалях. «Пакс» — это история дружбы мальчика и лиса. Книга очень интересно построена: одна глава написана от имени Лиса, а другая — от имени мальчика, и так они чередуются. То есть мы узнаем историю с разных сторон.

История в том, что у мальчика жил лис, но дома дикий зверь жить не должен, и папа мальчика решает, что его нужно выпустить. Они отвозят его в лес, но когда мальчик возвращается домой, он понимает, что совершил самую большую ошибку в своей жизни. Он сбегает из дома и отправляется его искать. Лис тоже хочет найти мальчика, но встречает лисью стаю. И ему вроде бы и к мальчику хочется вернуться, а вроде бы и здесь так интересно, тут есть друзья. И мы понимаем, что ради дружбы стоит пожертвовать чем-то своим и иногда стоит даже расстаться.

Книга также затрагивает тему войны — она не главная, но важная. Отец мальчика закладывает мины, на одной из которых подрывается лисенок. Так ребенок может понять, насколько это плохо — воевать, что от этого страдают и люди, и животные.

Что еще почитать?

«Любая любовь — процесс интимный»: анонимная колонка мамы школьницы о воспитании патриотизма и «разговорах о важном».

«Уголовная ботаника»: как новосибирец борется со смертельно ядовитым растением возле школы — опасно даже одно семечко.

«Музыка прячется по кулуарам»: колонка о том, почему Новосибирску не стать культурной столицей.

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