О ловле медведей и буллинге: 5 книжек, которые нужно прочитать с ребенком от года до 12 лет

Пару книг я выбрала не случайно — на них редко обращают внимание покупатели в магазине, потому что у них белые обложки. И мне всегда от этого грустно, потому что человек хочет что-то яркое, что-то прикольное, но видит белое и не берет.



Через нас проходит много книг, которые всем нравятся, отмеченные множеством наград. В списке — четыре зарубежные и переведенные на несколько языков, одна — российского автора.