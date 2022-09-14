«Любая любовь — процесс интимный»: анонимная колонка мамы школьницы о воспитании патриотизма и «Разговорах о важном»

«Не хотелось бы в эти нежные отношения включать школу»

В этом году мой ребенок пошел в пятый класс. За одно лето мы перепрыгнули из начальной школы в среднюю. Изменений и так хватает: вместо одной любимой учительницы — толпа совершенно незнакомых педагогов, новые предметы, новенькие в классе… Ну и бонусом «Разговоры о важном».



В Сети ходят противоречивые слухи о том, что у нас считается нынче важным, и, зная, как иногда инициативы трансформируются и мутируют, спускаясь сверху вниз от идеи к исполнителю, я заранее предвкушала, как буду доносить до дочери старинную советскую мудрость: в школе слушай и молчи, обсуждать будем дома.

