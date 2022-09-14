«Любая любовь — процесс интимный»: анонимная колонка мамы школьницы о воспитании патриотизма и «Разговорах о важном»
Она решила игнорировать классные часы и уверена, что сама расскажет дочери о Родине лучше, чем школа
«Разговоры о важном», которые начали проводить в российских школах по понедельникам, стали одной из самых обсуждаемых тем еще до того, как прошел первый урок. Одни родители порадовались, что подобные уроки вместе с поднятием флага и прослушиванием государственного гимна будут способствовать росту патриотизма. Другие заподозрили, что детям будут озвучивать политинформацию. Среди последних — жительница Новосибирска, которая принципиально приводит ребенка по понедельникам ко второму уроку и думала, что столкнется с негативом со стороны учителей и школьной администрации. Но первое же родительское собрание показало, что воевать с принципиальными прогульщиками никто не будет. О том, почему она против патриотических уроков в школах и как относятся к ним сами учителя, она откровенно рассказала НГС, но, опасаясь, что позиция педагогов может выйти им боком, решила сохранить анонимность. Далее — от первого лица.
«Не хотелось бы в эти нежные отношения включать школу»
В этом году мой ребенок пошел в пятый класс. За одно лето мы перепрыгнули из начальной школы в среднюю. Изменений и так хватает: вместо одной любимой учительницы — толпа совершенно незнакомых педагогов, новые предметы, новенькие в классе… Ну и бонусом «Разговоры о важном».
В Сети ходят противоречивые слухи о том, что у нас считается нынче важным, и, зная, как иногда инициативы трансформируются и мутируют, спускаясь сверху вниз от идеи к исполнителю, я заранее предвкушала, как буду доносить до дочери старинную советскую мудрость: в школе слушай и молчи, обсуждать будем дома.
Я очень даже люблю Родину, но, как всякая любовь, процесс это интимный. И не хотелось бы в эти нежные отношения включать государство и школу.
Зачастую наши с государством мнения о том, что есть патриотизм, не совпадают. По-моему, бесполезно начинать с глобального и большого: лучше вместе сходить на субботник и убраться во дворе, рассказать ребенку истории бабушек и дедушек, показать старые альбомы с видами города... Школа же, как я опасаюсь, предложит безальтернативно обожать березки (и неважно, что под каждой гора мусора) и гордиться победой в Великой Отечественной войне, о которой я охотно расскажу сама на примере прапрадедов.
План был прост: прогулы. Из школы по месту жительства пятиклассницу не выгонят, а неприятные разговоры с классным руководителем и завучем по воспитательной работе мы как-нибудь переживем.
Избегать классных часов я научилась как раз в пятом классе, хотя в мое время рассказывали о полезных вещах: о том, что наркотики — это плохо, ранний секс — ничуть не лучше, а перебегать дорогу перед мчащимся автомобилем на спор — офигеть какая опасная игра. Даже в начале нулевых все эти назидательные разговоры о добре и зле имели отчетливый привкус скуки и нафталина и выраженный отрицательный эффект: к восьмому классу пиво пробовала абсолютно вся параллель, а девочки наперебой рассказывали о том, как стали женщинами. Кстати, о том, что перебегать дорогу перед машинами можно специально, мы узнали как раз на классном часе и в тот же день попробовали.
За промывание мозгов не доплачивают
На прошлой неделе для параллели наших пятых классов прошло собрание, посвященное организации нашей новой жизни. Эдакий «Разговор о важном» для родителей.
Пока обсуждался выбор второго языка, добровольные пожертвования и прочая ежегодная школьная развлекуха, было важно, но скучно. Зато во втором акте народ разошелся.
— В этом году, — говорит директриса, — у нас появился новый урок — «Разговоры о важном».
Наш ряд мамаш, которые в этот момент вели разговор об очень важном (как совместить репетитора по английскому с музыкой, танцами и спортивной гимнастикой, если чадо не хочет ни от чего отказываться, а времени точно не хватит), мигом утих.
— Первый урок у нас уже прошел, и должна вам сказать, что явка учителей очень огорчила, — продолжала директриса. — Разговор был интересный — про профессии будущего, и почти никто в нем не поучаствовал. Я молчу про старшеклассников, но ваши-то почему коллективно почти все проспали?
Вы давно чувствовали себя прогульщиком, которого стращает завуч? Я вот буквально пару дней назад. Дело в том, что мы «совершенно случайно» забыли завести будильник. Судя по лицам в нашем ряду, как минимум половина класса — тоже.
— Вы вообще понимаете, — продолжала директриса, — что наши дети — это наше будущее? От того, какими они вырастут, какие мысли мы вложим сегодня к ним в голову, зависит то, какой станет завтра наша страна.
— Я вкладываю сыну в голову, что спать надо восемь часов в сутки, — сказала мне на ухо мама одноклассника. — Здоровый школьник — здоровая нация.
Я всерьез обдумала эту мысль и пришла к выводу, что изъянов в ней не вижу. Пожалуй, стоило взять аргумент на вооружение.
Следующие полчаса директриса рассказывала о том, что входит в цикл «Разговоров о важном» и почему от них не будет никакого вреда, а одна только польза. Сначала говорили, что помимо того, что некоторые родители считают пропагандой, на классных часах будет обсуждаться много очень, ОЧЕНЬ важного, что в ребенка может вложить только школа. Затем директриса коснулась патриотизма (того самого, глобального) и того, как важно вовремя и правильно сформировать у ребенка правильное понимание нашего места в мировой истории и современном мире.
На этой стадии я вспомнила, как заводчики помогают породистым собакам при первой вязке. Похоже, по мнению директора, полюбить родину пятикласснику не проще, чем породистому терьеру впервые залезть на суку, и без посторонней помощи акт любви не состоится.
Дальше мы узнали, что информацию о современности дети получают обрывочную, неструктурированную, в основном из интернета и нужно научить их отличать добро от зла, а достойный доверия источник — от фейка. Следующие пять минут мы слушали о том, как пятиклассницы гуглят, как превратиться в русалок или стать феями, а мальчик из третьего класса в прошлом году заявил учительнице, что прививки — очень токсичные и от них дети становятся аутистами.
Правда, судя по этому случаю, со взрослыми «Разговоры о важном» тоже было бы неплохо проводить.
— Просто посмотрите список тем! — наконец вернулась к сути разговора директриса. — Ну нет там ничего плохого!
— А хорошего? — поинтересовался незнакомый мне папа с места.
— Да никто вашим детям не собирается промывать мозги, — взорвалась директриса. — Нам за это не доплачивают! Сказали говорить — говорим! О важном!
В конце напрашивалось неприличное слово. Директрису стало жалко.
— Ну и в заключение, — сказала она устало. — Эти классные часы — внеурочная деятельность. Наказывать ребенка, если он проспит, никто не станет. Только давайте, товарищи родители, чтобы не было так, что классный руководитель пришел, а детей никого нет. Некрасиво, и вообще дурной пример.
Я устыдилась. Но не настолько, чтобы на этой неделе отвести дочь к первому уроку. Я старая женщина консервативных взглядов и считаю, что в любви к Родине третий не нужен.
Слышала, что на аналогичном собрании в 9-м классе классрук, по словам родителей, заявила, что не представляет накануне ОГЭ ничего более важного, чем математика, а потому первые уроки в понедельник займет дополнительная алгебра. Недовольных среди родителей не было.
Накануне учебного года НГС поговорил с министром образования Новосибирской области. Он рассказал, сколько потратили денег на флаги, чтобы поднимать их по утрам, и когда учителям повысят зарплату.