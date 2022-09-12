В школах появились патриотические уроки. О чём на них рассказывают и что будет, если прогулять
Изучаем методички для учителей
В этом году у школьников в программе впервые появились «Разговоры о важном» — в августе Министерство просвещения опубликовало на своем сайте методические рекомендации для учителей к этим урокам. Проводить «Разговоры о важном» планируется каждую неделю, первый урок состоялся уже 5 сентября. Наибольшее внимание родителей и общественности, однако, уроки привлекли из-за занятия, запланированного на 12 сентября и посвященного патриотизму и любви к Родине — среди прочего в сценарии был блок о спецоперации российских Вооруженных сил на территории Украины. Мы изучили документы и поговорили со специалистами о том, откуда взялись «Разговоры о важном» и нужны ли они вообще.
Что за новые уроки?
Сами «Разговоры о важном» разработали довольно быстро. Впервые эту тему подняли в апреле этого года, вместе с идеей ввести в школах еженедельное торжественное поднятие флага и исполнение гимна. В июне начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков уже рассказывал о подготовке.
— Сегодня мы разрабатываем программу классных часов, у нас есть 34 недели в учебном году, чтобы каждую неделю, ориентируясь на общественно-политический календарь, мы могли разговаривать с детьми о наших ценностях, — заявил он.
Задачу решили возложить на классных руководителей и уже летом начали их готовить, запустив интенсивы «Классный марафон». Среди первых его спикеров, помимо главы Минпросвещения Сергея Кравцова и педагогов, оказались вышеупомянутый Сергей Новиков и начальник управления президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета России Александр Харичев. Они рассказывали об основах государственной политики и ее приоритетах в сфере воспитания.
Летним интенсивом подготовка учителей не закончилась: теперь их инструктируют перед каждым уроком. Согласно выпуску «Классного марафона» от 8 сентября, работа будет строиться так: во вторник публикуется методичка к уроку, которую педагог должен самостоятельно изучить, в четверг проходит «Классный марафон», на котором учителя получают рекомендации к методичке, а в понедельник педагоги проводят «Разговор о важном» в своих классах.
При чем тут Украина?
На «Классном марафоне» в прошлый четверг разбирали методичку к ближайшему уроку — сегодняшнему. Судя по актуальным документам, в ней ученикам, в зависимости от возраста, предлагают поговорить о природе России, ее культуре, уникальности и достижениях. Но еще неделю назад в методических рекомендациях для школьников старших классов поднималась тема спецоперации. Ученикам с
— Российские Вооруженные силы совместно с силами ДНР и ЛНР ведут активные действия для достижения этих целей. Огромная военная и иная помощь коллективного Запада украинским властям затягивает боевые действия, увеличивает число жертв операции, — цитирует «Фонтанка» оригинальный сценарий урока.
В нем также упоминаются участники спецоперации и их вклад: капитан Александр Романов, который вынудил сдаться в плен «группу украинских националистов» и лично обезвредил 26 мин, и сержант Марат Халиков, который, будучи раненым, вынес с поля боя тяжелораненого товарища, а потом захватил противника в плен.
Именно эта часть вызвала негодование у родителей и учителей — многие сочли ее неуместным в современной школе аналогом советской политинформации. Сейчас в сценарии урока этих слов не найти: они не упоминались в программе для учителей «Классный марафон», а на сайте программы «Разговоры о важном» методичка заменена. Мы направили запрос в Министерство просвещения, чтобы уточнить причины изменений, но к моменту публикации ответа не получили.
Документы к другим урокам, которые прежде также лежали в открытом доступе, закрыты — теперь их будут публиковать по вторникам, за неделю до проведения нового «Разговора о важном».
Нужна ли в школах политинформация?
Это уже не первая попытка правительства донести до российских школьников нужную информацию о событиях на территории Украины. 3 марта прошел открытый урок «Защитники мира» — была всероссийская видеоверсия, а для учителей на местах подготовили специальные методические рекомендации: сценарии классных часов под названием «Историческая правда», которые также можно найти на сайте Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.
— Жители в Донецке, Луганске попросили Россию защитить их и, наконец, прекратить убийства и обстрелы. Кроме того, Владимир Владимирович сделал это для того, чтобы, если Украина войдет в состав НАТО, альянс не расположил свои ракеты максимально близко к нашим границам, и вам через 2-3 года, после окончания школы, не пришлось в рядах российской армии защищать нашу страну на другой войне, — говорится в сценарии этого урока для старших классов.
Детям помладше тоже рассказывают об опасности, но в более мягкой форме — без пророчеств об их ближайшем будущем в российской армии.
— Всё время после совершения переворота новые украинские власти выражали стремление войти в военно-политический блок НАТО. Почему это вызывает у нас такое беспокойство? Дело в том, что это повлечет за собой размещение на территории Украины ракет и вооружения государств, входящих в блок, и в первую очередь США. Подобное намерение является прямой угрозой безопасности нашей страны, так как дает возможность размещения множества баллистических и крылатых ракет, и даже с ядерным оружием, буквально по всем границам нашей страны в европейской части, — рассказывали пятиклассникам еще в марте.
Открытые уроки — это еще одна внеклассная программа для школ, разработанная чуть раньше. Выпуски начали выходить в 2020 году и за это время посвящались науке, культуре, истории и патриотическим темам.
«Разговоры о важном» изначально тоже не представляли родителям как политинформацию. Детский психотерапевт Полина Зелексон рассказывает, что маму одного из ее пациентов еще в конце прошлого учебного года попросили подписать согласие на эти уроки. Тогда же им дали опросник, в котором можно было выбрать темы, о которых будут рассказывать детям. Как говорит психотерапевт, речь шла о культуре, религиях, этике, доброте. О патриотизме тоже говорилось, но не уточнялось, что детям будут рассказывать о спецоперации.
— У большинства педагогов просто нет подходящего опыта и квалификации, чтобы на такие темы с детьми разговаривать, — считает Полина Зелексон. — Если мы этот урок рассматриваем как разговоры — разговор предполагает диалог, а диалог невозможен, когда один из участников сверху. Диалог — это возможность выслушать другую сторону. Взрослый человек должен сказать что-то так, чтобы это было воспринято ребенком, встроилось в его картину мира, прижилось бы там и не травмировало.
Психотерапевт полагает, что говорить с детьми о происходящем действительно нужно: они вместе со взрослыми проживают все события. Но донести информацию так, чтобы она не напугала ребенка и не вызвала у него диссонанс, сложно.
— Один из детских страхов людей, которые родились в 70 и
Психотерапевт подчеркивает, что именно изложение материала может стать проблемой: преподаватели с одной стороны ограничены методичками и временем, с другой — не всегда квалифицированы для сложного и деликатного разговора, который может быть необходим. По словам Полины Зелексон, тема спецоперации настолько сложная, что не все взрослые просто готовы к этому разговору, и учителя не исключение.
Можно ли не ходить на «Разговоры о важном»?
В профсоюзе «Альянс учителей» уверены, что уроки «Разговоры о важном» носят рекомендательный характер, и призывают их бойкотировать как учителей, так и родителей. Там также ссылаются на закон «Об образовании», в котором говорится, что ученик имеет право выбирать факультативные учебные предметы и это могут быть другие направления внеурочной деятельности. В Минпросвещения же настаивают, что урок является неотъемлемой частью основной образовательной программы, так что посещение обязательно.
— Будет прогул, если нет уважительной причины, как и по всем остальным урокам, это общее правило, — объяснила «Фонтанке» председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская. — Это нарушение внутришкольной дисциплины и правил. Поэтому будут в школе уже меры принимать: работать с ребенком, родителями, в соответствии с правилами внутреннего распорядка, принятыми в каждой школе.
В сценариях «Разговоров о важном» есть интерактивные задания для учеников, а после урока детям предлагают пройти опрос о нем. Но Путиловская заверила, что оценок и зачетов уроки не предполагают.