В школах появились патриотические уроки. О чём на них рассказывают и что будет, если прогулять

Что за новые уроки?

Сами «Разговоры о важном» разработали довольно быстро. Впервые эту тему подняли в апреле этого года, вместе с идеей ввести в школах еженедельное торжественное поднятие флага и исполнение гимна. В июне начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков уже рассказывал о подготовке.



— Сегодня мы разрабатываем программу классных часов, у нас есть 34 недели в учебном году, чтобы каждую неделю, ориентируясь на общественно-политический календарь, мы могли разговаривать с детьми о наших ценностях, — заявил он.

