«Музыка прячется по кулуарам»: колонка о том, почему Новосибирску не стать культурной столицей
Организатор музыкального фестиваля Kulturno поделилась своими рассуждениями о том, чего и почему не хватает городу
В предпоследнюю неделю августа в Новосибирске прошел большой музыкальный фестиваль Kulturno. В течение трех дней с 25 по 27 августа разные творческие коллективы выступали для горожан сразу на девяти площадках. Организатором мероприятия был экспериментальный культурный центр «Синяя Цапля». Его арт-директор — Александра Шабалинская как никто другой осведомлена, чем живет и дышит культурный житель нашего города. Специально для НГС Александра поделилась своим мнением — чего и сколько нам не хватает для того, чтобы стать лучше. Далее — от первого лица.
Культурная сфера в Новосибирске на данный момент — явление разностороннее и, пожалуй, неоднозначное. Наш город всегда был известен большими музыкальными событиями, но в одну историю они пока не складываются. Говоря о музыкальном Новосибирске, никак нельзя обойти вниманием джаз, переживший расцвет не в последнюю очередь благодаря джаз-клубу «Труба», и сибирский панк, и легендарные академические коллективы, от оркестра Каца до MusicAeterna. Тем не менее почти вся музыка города с полутора миллионным населением будто всё еще прячется по кулуарам, не объединяясь в хоть сколько-нибудь общее поле. У каждого музыкального коллектива есть своя (чаще всего немногочисленная) аудитория, свой рынок, свои концертные точки, свой (чаще всего узкий) круг общения. И, к сожалению, как только коллектив набирает достаточно высокий исполнительский уровень или выходит на аудиторию шире, чем один знакомый клуб, ветер перемен мгновенно уносит его в Москву или, в крайнем случае, в Петербург.
Здесь, пожалуй, нужно оговориться, что пессимизм в этом вопросе был бы не оправдан — в Новосибирске много действительно выдающихся музыкантов и коллективов, прекрасная музыкальная школа, открытый для поддержки культурных инициатив местный бизнес и, самое главное, — прекрасные люди. Думаю, каждый, кто живет в Новосибирске и любит этот город, согласится, люди — это лучшее, что у нас есть. Когда в городе происходит что-то прекрасное, можно не сомневаться: просто нашлись люди, которые придумали и реализовали это самое что-то из большой любви. Чего же нам не хватает для того, чтобы все эти элементы сложились в картинку по-настоящему яркой музыкальной сцены? Среды. Пространства, где музыканты могут обмениваться опытом и расти, где слушатель может услышать и полюбить что-то новое, а продюсеры — найти новые точки соприкосновения с публикой.
Поэтому проходящий сейчас фестиваль KULTURNO music street fest кажется одним из явлений, которые могут сделать Новосибирск городом, в котором будет хотеться заниматься музыкой. Возникший из низовой инициативы, фестиваль второй год подряд существует за счет зрительских пожертвований, партнерской поддержки и бесконечного энтузиазма команды организаторов. Вдохновители фестиваля — проект KULTURNO, известный своими интерактивными музыкальными шоу. KULTURNO — группа-конструктор, музыканты и артисты проекта свободно складываются в невероятное количество составов, и за счет этого разнообразия как музыкальный коллектив, во-первых, становятся универсальны для любой публики, а, во-вторых, прирастают репертуаром, харизмой и характерами. Чистая синергия. Неудивительно, что именно это музыкальное сообщество, заложившее горизонтальность и коммуникацию в основу своего существования, смогло инициировать такое событие.
Любой фестиваль хорош тем, что предлагает слушателям и зрителям концентрированный и эмоционально насыщенный опыт. Фестиваль KULTURNO усиливает эффект тем, что переносит музыкантов в непривычную для них ситуацию. Уличное выступление отличается от любого другого предельной честностью отношений между исполнителем и зрителем. Если зрителю не нравится — он с чистой совестью пройдет мимо, но если происходящее захватывает — в любой момент можно и запеть, и пуститься в пляс. Даже самые хорошо отрепетированные произведения на улице будут звучать каждый раз по-новому, потому что такое исполнение оказывается действительно неповторимым. Только здесь и сейчас. И этот уникальный опыт музыкант разделяет и с любящей его аудиторией, и со случайными прохожими, и со своими коллегами по сцене (а в данном случае — асфальту).
Вот уже пять лет я работаю арт-директором культурного экспериментального центра «Синяя Цапля», камерного концертного зала на 45 человек, бесконечно исследуя возможности камерных, во многом интимных форматов. И уже второй год со своими коллегами, артистами театра кукол, принимаю участие в фестивале. На несколько дней мы оставляем родную сцену, изысканный и комфортный зал с антикварными стульями, занавес, отделяющий нас от зрителя, и выходим в парк. И получаем такую дозу исполнительской эйфории, которую невозможно получить в привычной нам обстановке. Ты не знаешь, кто будет твоим зрителем буквально в следующую минуту, каждое мгновение твоего представления ты должен быть включен в процесс и открыт ему. И это невероятное чувство. Прибавьте к этому встречи с другими исполнителями, которые, как и ты, хотят просто сделать для города праздник. Людей, которые готовы поддержать тебя своим трудом, ресурсами или репутацией. Людей, которым не всё равно. И, конечно, зрителей, которые и делают происходящее неповторимым, немного страшным и невероятно красивым. Уезжать после такого из этого города не хочется. Хочется, чтобы таких инициатив становилось больше.
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