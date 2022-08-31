«Музыка прячется по кулуарам»: колонка о том, почему Новосибирску не стать культурной столицей

Вот уже пять лет я работаю арт-директором культурного экспериментального центра «Синяя Цапля», камерного концертного зала на 45 человек, бесконечно исследуя возможности камерных, во многом интимных форматов. И уже второй год со своими коллегами, артистами театра кукол, принимаю участие в фестивале. На несколько дней мы оставляем родную сцену, изысканный и комфортный зал с антикварными стульями, занавес, отделяющий нас от зрителя, и выходим в парк. И получаем такую дозу исполнительской эйфории, которую невозможно получить в привычной нам обстановке. Ты не знаешь, кто будет твоим зрителем буквально в следующую минуту, каждое мгновение твоего представления ты должен быть включен в процесс и открыт ему. И это невероятное чувство. Прибавьте к этому встречи с другими исполнителями, которые, как и ты, хотят просто сделать для города праздник. Людей, которые готовы поддержать тебя своим трудом, ресурсами или репутацией. Людей, которым не всё равно. И, конечно, зрителей, которые и делают происходящее неповторимым, немного страшным и невероятно красивым. Уезжать после такого из этого города не хочется. Хочется, чтобы таких инициатив становилось больше.