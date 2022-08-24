Музыкальный фестиваль пройдет в Новосибирске сразу на 9 площадках — публикуем анонс
Музыканты встретятся со зрителями без привычного барьера в виде сцены, чтобы стать ближе
Фестиваль Kulturno Music Street Fest пройдет в Новосибирске с 25 по 27 августа. В течение трех дней на 9 площадках города для сибиряков будут играть музыканты в разных направлениях: инди-рок, электро, джаз, экспериментальная, академическая музыка, рэп и эстрада.
Организатором фестиваля является центр «Синяя цапля». Kulturno Music Street fest будет проводиться в Новосибирске во второй раз, в прошлом году мероприятие длилось 6 дней. Рассказываем, на каких площадках пройдет фестиваль в этом году.
Открытая сцена расположиться в Первомайском сквере. Перед новосибирцами выступят музыканты, чей творческий путь только начался, лучшие из которых станут участниками KULTURNO music street fest в 2023 году. Кроме того, в сквере будет работать самый необычный театрально-музыкальный аттракцион города, который предложит зрителям разгадать музыкальные загадки и покажет миниатюрные представления.
Площадка перед кинотеатром «Победа» — здесь состоится гала-концерт фестиваля, посвященный Дню кино. Зрители смогут услышать и спеть вместе с музыкантами песни из любимых кинофильмов. В числе участников гала-концерта — проект KULTURNO, камерный оркестр «Блестящие смычки», группа «Nuclear Losь» и ансамбль «Маркелловы голоса».
В числе остальных площадок фестиваля — дворики баров The Rooks, The Chops, Bootleggers, FRY и InCIDER, площадь перед культурным пространством «Юность».
Программа мероприятия
25 августа, с 18:00 до 22:00, вход бесплатный. Площадки: The Rooks, Коммунистическая, 45, в программе — рэп и хип-хоп; InCider, Ленина, 3, к. 1, в программе — электро, хаус; Fry, Ленина, 6, к. 1 — джаз, брасс; ДК «Юность», проспект Строителей, 21, Академгородок, в программе — акустические каверы.
26 августа, с 18:00 до 22:00, вход бесплатный. Площадки: The Chops, Урицкого, 17, в программе — инди-рок; Bootleggers, Советская, 23 — авторская музыка; Первомайский сквер — театральный автомат.
27 августа, с 18:00 до 22:00, вход бесплатный. Площадки: Первомайский сквер — открытая сцена и театральный автомат; сцена у кинотеатра «Победа» с 16:00 до 22:00 — гала-концерт.
На мероприятии действует возрастное ограничение 18+.
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