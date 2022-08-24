Музыкальный фестиваль пройдет в Новосибирске сразу на 9 площадках — публикуем анонс

Фестиваль Kulturno Music Street Fest пройдет в Новосибирске с 25 по 27 августа. В течение трех дней на 9 площадках города для сибиряков будут играть музыканты в разных направлениях: инди-рок, электро, джаз, экспериментальная, академическая музыка, рэп и эстрада.

Организатором фестиваля является центр «Синяя цапля». Kulturno Music Street fest будет проводиться в Новосибирске во второй раз, в прошлом году мероприятие длилось 6 дней. Рассказываем, на каких площадках пройдет фестиваль в этом году.

