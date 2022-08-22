«Атмосфера — топ, погода — помойка»: как в Новосибирске прошел фестиваль уличной культуры (проникся даже министр)

Несмотря на то что фестиваль начался в воскресенье в 12 часов дня, людей на набережной было совсем мало. Виной всему оказался дождь. В первые полчаса он никого не смущал. Зрители танцевали под разные треки: от группы Maneskin и Билли Айлиш до Шуры и Дани Милохина. В это время прогноз погоды твердил, что погода изменится уже после двух часов. Однако чуда не произошло.