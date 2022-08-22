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«Атмосфера — топ, погода — помойка»: как в Новосибирске прошел фестиваль уличной культуры (проникся даже министр)

В судьи привезли звездных гостей и гору снега, но зрителей всё равно оказалось мало

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В танцевальной зоне разгорались нешуточные страсти

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Вчера, 21 августа, на Михайловской набережной прошел фест зимнего и летнего экстрима Doskoteka 2022 в коллаборации с фестивалем «Врывайся». По задумке организаторов в Новосибирск должны были съехаться экстремалы (среди них, правда, затесались танцоры) из разных уголков: если не России, то Сибири точно, а сам фест должен был стать отображением того, насколько многообразна уличная культура. Отчасти им это удалось сделать: на фестивале собрались участники из Красноярска, Омска, Кемерова и даже Норильска. Правда, подкачала погода.

Яркие граффити участников фестиваля привлекали внимание зрителей

Яркие граффити участников фестиваля привлекали внимание зрителей

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Несмотря на то что фестиваль начался в воскресенье в 12 часов дня, людей на набережной было совсем мало. Виной всему оказался дождь. В первые полчаса он никого не смущал. Зрители танцевали под разные треки: от группы Maneskin и Билли Айлиш до Шуры и Дани Милохина. В это время прогноз погоды твердил, что погода изменится уже после двух часов. Однако чуда не произошло.

Спортсменам, выступающим в зоне воркаута, повезло меньше всего — дождь сильно намочил турники. Во время выступлений мужчинам приходилось несколько раз протирать снаряд, чтобы исполнить трюк. Кому-то это помогало, а кому-то дождь все-таки подложил свинью.

Мальчики на турниках — теперь не только дворовое развлечение подростков, но и одна из самых зрелищных площадок фестиваля

Мальчики на турниках — теперь не только дворовое развлечение подростков, но и одна из самых зрелищных площадок фестиваля

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— Выступать невозможно: дождь, скользко. Атмосфера — топ, погода — помойка, — рассказал участник зоны воркаута Кирилл.

Роллерам приходилась выполнять трюки на мокрой поверхности

Роллерам приходилась выполнять трюки на мокрой поверхности

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Также не повезло и роллерам. Их площадка была залита водой, и поэтому участники часто падали. В такие моменты зрители старались поддерживать спортсменов аплодисментами. А организаторам после каждого выступления приходилось активно работать швабрами.

Участники на самокатах старались впечатлить публику

Участники на самокатах старались впечатлить публику

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— Да все норм. Ребята качовые. Ты сюда приходишь — у тебя настроение реально поднимается. Здесь даже то, что погода холодная, тебе тепло, просто душевно, — делится Арина Анищук, участница фестиваля.

Несмотря на дождь, люди продолжали наблюдать за танцевальными выступлениями

Несмотря на дождь, люди продолжали наблюдать за танцевальными выступлениями

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Организаторы быстро согласовали даты проведения фестиваля, поэтому подготовка к мероприятию шла гладко — она заняла всего месяц. Однако и тут погода внесла свои коррективы.

— В прошлом году в одной номинации было 60 человек. Возможно, на это повлияла погода. Большинство иногородних не приехало из-за погоды. Танцоры прихотливы к погоде. Но всегда идет поддержка. В этот раз чуть меньше, но не расстраиваемся. Я рад, что мы привезли судей, которые дали мастер-классы, вдохновили детей, профессионалов, — поделился Илья Бабич, организатор танцевальной зоны.

Дети могли дать фору взрослым танцорам

Дети могли дать фору взрослым танцорам

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В этом году на танцевальную площадку пригласили звездных гостей из Москвы. Ими оказались участники «Танцев» на ТНТ Loony Boy и Karen Ronin, а также королева High heels Murashko. Владислав Ананьев (Loony Boy) впервые выступал на фестивале «Врывайся» в роли судьи.

Сцена для Loony Boy — второй дом

Сцена для Loony Boy — второй дом

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— Организация фестиваля классная, по таймингу идем хорошо. Единственное, что для такого крупного мероприятия в этом году мало участников. Обидно, что порой на андеграунд-тусовки собираются больше людей, чем подобного масштаба фесты. Здесь можно показать себя не только среди тусовки, но и среди обычных людей — зачастую это гораздо важнее, — прокомментировал Владислав Ананьев.

Августовский снег на Михайловской набережной

Августовский снег на Михайловской набережной

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По количеству собранного вокруг народа с танцевальной площадкой могли соперничать только сноубордисты. Специально для них на Михайловскую набережную привезли снег. И хоть снег в Сибири — дело привычное, зрителей было достаточно.

Трое сноубордистов из ларца, одинаковых с лица

Трое сноубордистов из ларца, одинаковых с лица

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На закрытии фестиваля победителям и призерам вручили денежные призы: от трех до сорока тысяч, в зависимости от направления. Среди «движа» и «флекса» на фестивале неожиданно появился министр образования Сергей Федорчук. Судя по речи, которую он произнес, можно сказать — Сергей Владимирович проникся уличной культурой.

— Это большое дело, когда занимаешься творчеством и получаешь от этого настоящее удовольствие. Мне приятно видеть, что, несмотря на погоду, здесь собрались настоящие любители искусства. То, что я видел, — это часы тренировок. Здорово, что есть такой фестиваль, на котором вы можете показать себя, — поделился впечатлениями Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области.

Также НГС рассказал, зачем на прошлых выходных на Михайловской набережной собрались 200 новосибирцев.

А недавно на набережной установили новую карусель — на ней уже успел покататься мэр Новосибирска.

ФестивальМолодежьСнег на Михайловской набережнойФестиваль Врывайся
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