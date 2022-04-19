«С такой рожей в Москву?» Худрук Малого театра Юрий Соломин — о поступлении в Щепкинское, главных людях в жизни и современных шоу

Когда я получил диплом об окончании школы, свернул его в трубочку и пошел на почту. И вдруг навстречу мне Елизавета Ивановна. «Ты куда?» — «На почту». — «А что ты посылаешь?» — «Диплом, в Москву, театральное училище имени Щепкина, Малый театр». А у меня вот здесь, сейчас не видно, был огромнейший жировик, такой красно-синего цвета. И она смотрит на меня и говорит: «С такой рожей?»



И берет меня за руку и ведет… Там, напротив почтамта, с другой стороны штаба округа, был какой-то госпиталь. А муж у нее был главный хирург госпиталя. И она меня за руку ведет через площадь. Заходит, ее все знают, меня тоже пропустили с ней. Она ребятам говорит: «Позовите мне мужа, пусть побольше хирургов возьмет».



И вот я с этой рожей. Мне говорят: «Ложись». Я лег на операционный стол, и вот ее муж и несколько хирургов вырезали мне. Она им говорит: «Сделайте так шрам, чтобы не было видно потом, когда он в кино будет сниматься». Откуда она знала?..



— Чувствовала.



— Вот я сейчас говорю, и у меня комок в горле…



Прошли годы, наверное, был уже 65-й . Мы приехали на гастроли в Одессу и играли там «Ревизора», где я играл Хлестакова. А ставил спектакль Ильинский, который сам когда-то играл Хлестакова. Весь состав там был грандиозный: Владиславский, Бабочкин. И Весник играл Городничего, а я Хлестакова. Играли в оперном театре.



Сыграли, успех, успех, успех! Ну там выпили, конечно, посидели долго. Я утром просыпаюсь: кто-то рано звонит, девять часов. А это было недалеко от пляжа. Я даже подумал мельком, когда проснулся, что надо пойти покупаться в Черном море. Лето, июнь…



В трубке женский голос:



— Юрий Мефодьевич, это вы?



— Я… А вы кто?…



— А я Елизавета Ивановна.



— И вы с ней встретились в Одессе?



— Конечно. С ней и ее мужем. Уже 4 года прошло, как я стал артистом, и еще 5 лет, как я работал в театре, когда его назначили главным врачом госпиталя пограничников. Потом я был у них дома.



«Витальку зарезали!»

— Это вы повлияли на брата, что он вместо спорта поступил за вами в Щепкинское?



— Не знаю. Но случилась такая неприятность, сейчас расскажу… Это был 60-й год, я уже преподавал. Виктор Коршунов, заслуженный артист, тогда тоже молодой, как художественный руководитель получил курс и в числе еще трех педагогов пригласил меня быть педагогом на этом курсе. Я горжусь своими первыми учениками. Всем известный Вася Бочкарев, Люда Полякова — мои первые ученики. И они это помнят, приходят. У меня много учеников, которые уже стали и народными, и известными, и неизвестными, но хорошими. Кто-то даже стал работать в думе, а кто-то пошел выше по дипломатической линии.



А Виталий окончил школу в это время и стал тоже поступать.



В Читу поехал педагог из училища (не буду называть его фамилию, потому что это был очень плохой человек и я не хочу его популяризировать, но об этом все знают). Он был в Иркутске, Улан-Удэ, Чите и отбирал студентов, которых он бы рекомендовал к поступлению. Он знал, что я уже педагог и что я играю центральные роли, и знал, что Виталий — мой брат, но он его зарезал на первом же показе, сказал: «Нет, вам поступать не надо». И вычеркнул его из списка.



Мама звонит, плачет: «Витальку зарезали, там ваш из Москвы приехал».



Я говорю: «Так». А мы были с женой, она говорит: «Пусть приезжает к нам». Я говорю маме: «Деньги есть у тебя? Если нет — я кое-что вышлю». У меня тоже не было тогда много денег. Я 3 года только работал.



А я жил в театральном общежитии на Станиславского, в пятиэтажном доме, где музей Станиславского, дом-квартира. Малый театр получил несколько квартир, и одну из комнат в четырехкомнатной квартире выделили нам троим: Виктору Борцову, моему сокурснику, Виталию Коняеву, который уже снимался в это время, и мне.



Короче говоря, секретарь партийной организации знала, что я уже женат, и знала Ольгу, мы вместе учились (Ольга работала в Театре юного зрителя), и нам дали место в этой комнате временно.