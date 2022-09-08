Уголовная ботаника: как новосибирец борется со смертельно ядовитым растением возле школы — опасно даже одно семечко
Кирилл Кузнецов считает, что эта борьба должна идти на государственном уровне — как с борщевиком и маком
С началом учебного года дети почти на целый день оказываются без присмотра родителей и под ответственностью школы и учителей. Логично, что родители вправе убедиться, что их чадам ничего не грозит, и по возможности исключить потенциальную опасность. Так и поступил новосибирский юрист, управляющий партнер юридической компании «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов — возле школы своих детей он убрал ядовитое, но очень популярное в озеленении растение. Об этом он рассказал в колонке для НГС — публикуем его мнение от первого лица.
Два года назад через учительницу биологии (Людмила Геннадьевна, привет вам) я пытался предупредить руководство гимназии
У нас каждый год говорят, какое опасное растение борщевик, говорят, что за него на участке даже могут оштрафовать. Но чтобы борщевик тебя убил, нужно очень постараться. Если говорить об «уголовной ботанике», то точно штрафуют за коноплю и садят или как минимум возбуждают уголовные дела за обычный декоративный мак, не разбираясь, наркотический ли он. Клещевина — гораздо страшнее в этом смысле. Особенно в местах скопления детей с их шаловливыми ручками и привычкой тянуть в рот всё подряд.
Я решил, что уже не буду тратить время на разговоры. Рабочий день пятницы уже закончился, а до понедельника на открытой территории школы может многое случиться. С высоты жизненного юридического опыта я уже вполне понимаю, что решать этот вопрос через просьбы, претензии и прочую переписку нет никакого смысла. Поэтому я надел перчатки, вырвал клещевину и увез, надежно похоронив. По сути, это самозащита гражданских прав, и за это ничего не должно быть. Как за неположенную остановку при оказании первой помощи пострадавшему, например.
Наверное, с клещевиной у школ и детских садов можно бороться уголовными делами по популярной статье 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Тем более что та в большом почете у бастрыкинцев. Но я не сторонник подобного метода, поэтому не хотел бы решать этот вопрос в судах и кабинетах следователей — по мне, тут вопрос лишь в какой-то просветительской работе.
Это не проблема конкретной школы: растение в принципе достаточно популярно в городском озеленении и ландшафтном дизайне. По-хорошему его использование нужно бы искоренить на уровне страны, хотя и невозможно законодательно запретить каждое отдельное ядовитое растение. Это забота об общественных интересах. Но делать это нужно качественно.
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