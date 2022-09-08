Уголовная ботаника: как новосибирец борется со смертельно ядовитым растением возле школы — опасно даже одно семечко

Два года назад через учительницу биологии (Людмила Геннадьевна, привет вам) я пытался предупредить руководство гимназии № 16 , в которой учатся мои дети, что у них у входа растет ядовитая клещевина. Это одно из самых ядовитых растений, в нескольких городах были случаи отравления, причем для летального исхода хватит совсем немного — одного семечка. Тогда мой сын получил какой-то крайне невнятный ответ, но клещевина пропала. И вот в этом году появилась снова.



У нас каждый год говорят, какое опасное растение борщевик, говорят, что за него на участке даже могут оштрафовать. Но чтобы борщевик тебя убил, нужно очень постараться. Если говорить об «уголовной ботанике», то точно штрафуют за коноплю и садят или как минимум возбуждают уголовные дела за обычный декоративный мак, не разбираясь, наркотический ли он. Клещевина — гораздо страшнее в этом смысле. Особенно в местах скопления детей с их шаловливыми ручками и привычкой тянуть в рот всё подряд.

